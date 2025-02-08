Психолог рассказал, как правильно хвалить детей

Когда ребенок показывает свои успехи в чем-то, например, рисунок или «пятерки» в дневнике», не стоит отвечать ему просто «Молодец». Эта фраза заводит в тупик, тогда как ребенок ищет искреннего одобрения. Как правильно хвалить детей, чтобы они почувствовали ценность своей работы, рассказала детский психолог Бекки Кеннеди.

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По словам специалиста, фразы вроде «Молодец!», «Отличная работа» и т. д. не несут вред сами по себе, но это – конец разговора. Но есть и другой путь, который поможет ребенку чувствовать себя увереннее. Для этого надо научиться отмечать старания во время самого процесса. Такой способ похвалы дает детям обратную связь об усилиях, которые они приложили для достижения результата.

Кроме того, Кеннеди призвала родителей научить детей прежде всего гордиться собой, а не ждать похвалы от друзей или в социальных сетях, а в будущем – от начальства на работе. Она предупредила, что неуверенные в себе дети могут вырасти с ощущением пустоты внутри, хрупкими и очень тревожными, пишет New York Post.

« К о г д а в а м 2 0 и л и 3 0 л е т , и в ы с о з д а е т е ч т о - т о – м о ж е т б ы т ь , э т о и с к у с с т в о , м о ж е т б ы т ь , э т о п р о е к т – в о з м о ж н о с т ь д а т ь с е б е н е к о т о р у ю о ц е н к у э т о г о п р е ж д е , ч е м э т о с д е л а ю т д р у г и е , о ч е н ь п о л е з н а д л я в а ш е й с а м о о ц е н к и и з а щ и щ а е т о т т р е в о ж н о с т и и д е п р е с с и и » , — с к а з а л а К е н н е д и , м а т ь т р о и х д е т е й .

Ранее эксперты объяснили, почему важно разговаривать с детьми не односложными фразами и избегать типичных вопросов. Более индивидуальный подход покажет, что родитель действительно заинтересован в их делах.