Психолог Новикова рассказала, как помочь ребенку не стать жертвой буллинга

Все современные родители знают, что такое буллинг, и очень боятся этого. Увы, с травлей в школе сталкиваются многие ученики. Более того, последние исследования ВШЭ показали, что травля, иногда очень жестокая, есть даже в детских кружках и секциях, особенно - в танцевальных, спортивных. В чем причина агрессии? Как понять, что ребенка травят, и можно ли наказать обидчика? Есть ли школы, где нет буллинга? На вопросы "РГ" отвечает кандидат психологических наук, научный сотрудник Института образования ВШЭ Мария Новикова.

Психолог ответил, можно ли уберечь ребенка от травли
© Российская Газета

Мария Александровна, к сожалению, школьный буллинг становится чуть ли не привычным явлением, иногда даже приводит к криминалу. В чем причина? Что происходит с современными детьми?

Мария Новикова: Известный антрополог, этнограф Марина Львовна Бутовская приводит такие цифры: все дети 8-10 лет умеют пользоваться средствами буллинга, но только 13 процентов становятся агрессорами, буллерами. На первом месте в этом возрасте стоит вербальная агрессия и, как правило, безнаказанная, на втором - физическая.

Причины буллинга? Начнем с семейного фактора. Надо понимать, какие модели поведения приняты у ребенка дома. Если, например, отношения строятся по принципу "кто сильный, тот и прав", если старший может нападать на зависимых от него, то такое социальное научение повысит риск того, что ребенок будет вовлечен в буллинг в школе.

Есть факторы, связанные с индивидуальными особенностями ребенка - предрасположенность к агрессивному поведению, темперамент. Школа также вносит очень значимый вклад. Важен школьный климат, безопасность среды - как физическая, так и эмоциональная. Важно, как учителя общаются с детьми, допускаются ли какие-то оскорбительные высказывания в адрес учеников, насколько свободно, без страха дети могут говорить о себе, своем настроении со взрослыми и с ровесниками.

С другой стороны, принцип уважительного отношения друг к другу должен распространяться на всех членов школьного коллектива: это значит, что и дети вежливы по отношению к педагогам, и администрация - по отношению к учителям и родителям. Все это создает определенную среду. Она может быть более или менее благодатной для проявления буллинга.

А есть школы, где нет травли?

Мария Новикова: Не так давно Россия участвовала в большом международном исследовании PISA, где в том числе был блок вопросов по буллингу. Сравнивались данные о распространенности буллинга в школах. Так вот, оказалось, есть страны, где буллинг довольно равномерно встречается почти во всех школах, а в России, например, он сильно сконцентрирован в отдельных школах.

Раньше буллинг в наших школах был?

Мария Новикова: А вы как думаете? Если обижали кого-то или подшучивали, то не так жестоко, как сейчас. В школе, где я училась, вообще ничего такого не помню… Хотя нет, одна история была. В 8-м классе одноклассницу отправили под суд за воровство и издевательства над другой девочкой. Весь класс сидел в зале суда, пока слушалось дело, и на глазах у всех ее увезли в колонию. Но это единичный случай был. Да, были те, кого недолюбливали, но хулиганы все-таки себя держали в руках. Может, боялись наказания?

Мария Новикова: Может быть, было негласное деление на хорошие и плохие школы, и вы учились в хорошей? Могу допустить, что если в школе учатся дети из семей с похожим социальным и культурным капиталом, то травли там будет меньше. Людям в целом комфортнее с теми, кто более-менее похож на них, имеет схожий социально-экономический статус, который складывается из трех вещей: работа, уровень доходов и уровень образования родителей. С этой точки зрения есть более или менее благополучные школы.

Как отличить обычный конфликт от травли?

Мария Новикова: Например, друзья подрались, девушку не поделили, конфликт может быть жестким. Но это, скорее, взаимодействие с позиции равных. Когда мы говорим о буллинге, всегда есть тот, кто в более слабой позиции. Есть кто-то, кому себя сложно защитить. Обычно этот "кто-то" - отличающийся от массы других детей. Если в школе все плохо учатся, то будут травить отличника. Если все в классе без очков, а один в очках, то - его (но травля произойдет только в том школьном коллективе, в котором такой способ завоевать признание в принципе работает).

Что чаще всего становится причиной, непохожесть в чем?

Мария Новикова: Это результат взаимодействия сложной системы. Что будет важнее - внешность, оценки, национальность? Национальные особенности - да, часто становятся причиной. Ребята с миграционной историей чаще становятся жертвами травли. Но есть ситуации, когда они выступают и агрессорами. Мы только что закончили исследования по буллингу в кружках и секциях. Опрашивали 3000 детей и подростков от 8 до 15 лет. Они на своих дополнительных занятиях сталкиваются с буллингом так же часто, как и в школе. Правда, физическая агрессия встречалась реже, чем в школе. При этом травли было больше в секциях и группах, которые нацелены на высокие результаты, например, в танцевальных, балетных, спортивных. Возможно, причина еще и в большей конкуренции и стрессе.

Допустим, над вашим ребенком издеваются. Что должны делать родители? Тряхнуть хорошенько обидчика, дать подзатыльник? Можно?

Мария Новикова: Нет, психологи нам скажут, что если напасть на обидчика, то он сделает вывод: я колотил более слабого, меня ударили, значит, просто я пока не самый сильный. Но в целом агрессор получает подтверждение своего поведения: бить кого-то можно.

Есть программы противодействия буллингу, которые появились в 80-е годы прошлого века в Скандинавии. Тогда проблема буллинга там стояла очень остро и даже приводила к трагедиям. Считается, что эти программы и сейчас неплохо работают.

Основной принцип - возвращение ответственности агрессору, который использует другого для достижения своих целей. Как рассуждает агрессор? "Я хочу быть классным в глазах других. Я найду кого-то, кого я могу обидеть, унизить и тем самым заслужить одобрение других…".

Буллинг - всегда болезнь коллектива, обидчику нужна обратная связь: "ты молодец, ты классный!". Агрессору обязательно получить социальное одобрение. В травле важен свидетель. Важно, чтобы кто-то видел триумф. Значит, надо создавать среду, где это не будет классным, где ты не получишь никакой поддержки, если будешь так себя и дальше вести.

Неужели можно обойтись одними словами и воспитательными беседами?

Мария Новикова: Агрессор часто не соотносит свои действия с тем, какой ущерб он наносит жертве. Задача - сделать осознаваемым, осязаемым факт того, что ты делаешь другому плохо. Есть алгоритм, как строить разговор с таким ребенком. Желательно, чтобы ребенок не знал об этом заранее, можно даже вызвать его с урока, минут на 5 - не больше. Разговор строится на четырех основных фразах. "Я знаю, что с Васей ты сделал то-то и то-то. Ему от этого очень плохо". И безотносительно того, признает обидчик свою вину или нет (скорее всего - нет), взрослый говорит дальше: "Но тем не менее Вася третий день не ходит в школу. Давай ты подумаешь о том, чтобы исправить ситуацию, чтобы ему стало получше".

Дети, конечно, не всегда предлагают конструктивные решения. Они могут начать нести околесицу. Но мы и не пытаемся им ничего доказать: "Встретимся через неделю и поговорим, что можно сделать". Практика показывает, что такой подход работает. Агрессия уменьшается.

Наверное, для детей из младшей школы такой способ подходит. А как быть с великовозрастными хулиганами?

Мария Новикова: Дума принимает сейчас решения об ужесточении наказания за буллинг. Пока очень сложно привлечь к ответственности ребенка, если он не достиг определенного возраста. Это мы говорим о физическом буллинге. А вот за социальный буллинг, когда исключают из коллектива, бойкотируют, распространяют слухи, сплетни, наказать невозможно. И никакой суд тут ничего не присудит. Единственное, в школе такого агрессора могут поставить на внутришкольный учет.

Поставили и что?

Мария Новикова: Вопрос в том, достаточна ли эта мера? Наверное, нет.

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Мария Новикова
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