Врач-репродуктолог назвала одну из причин снижения рождаемости

Одной из причин снижения рождаемости стало сокращение числа браков и увеличение возраста россиян при вступлении в брак, рассказала "РГ" врач-репродуктолог Мария Жарова.

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Так, по ее словам, с 2011 по 2021 год число пар, вступивших в брак, уменьшилось с 9 до 6 на тысячу населения. При этом, если в 1980 году было заключено более млн браков, где невестами стали девушки моложе 25 лет, то в 2015 году число таких браков сократилось более чем в два раза и составило 400 тысяч, а в 2022 году - уже 305 тысяч. Если в 1980 году в возрасте от 26 до 34 лет замуж вышли 270 тысяч девушек, то в 2015 году таких невест было уже более полумиллиона. В 2022 году сравнялось число невест в возрасте 25-34 года и старше 35 лет, в обеих возрастных группах оно превысило 350 тысяч. При этом число невест старше 35 лет стало рекордным, начиная с 1960 года.

Поскольку растет средний возраст создания семьи, то увеличивается и средний возраст рождения первого ребенка, считает эксперт. Получается, что сегодня почти в 30 лет женщина рожает первого ребенка, потом отдыхает, и последующая беременность приходится на старший репродуктивный возраст, говорит Жарова. А после 35 лет, обратила она внимание, увеличивается процент хромосомных поломок, становится сложнее выносить ребенка, вероятность зачатия снижается на 5% ежегодно.

Компьютерное моделирование показало, чтобы с вероятностью 90% родить двоих детей, необходимо начать планировать беременность в возрасте не старше 31 года, а если ЭКО не рассматривается, то в возрасте не старше 27 лет, подчеркнула доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Юлия Колода. Чтобы родить одного ребенка, нужно начать планировать беременность не старше 32 лет, а если рассматривать ЭКО, то не старше 35 лет, уточнила она. Врач также отметила, что эффективность вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) снижается, если пациенткам больше 35 лет. Именно поэтому, говорит она, в большинстве стран возраст пациенток, которые могут участвовать в программам ВРТ за счет средств страховых компаний, ограничен 40-42 годами. В России ограничений по возрасту нет, но при этом вероятность родить здорового ребенка с использованием программ ВРТ с собственными яйцеклетками в 43 года составляет менее 5%, поэтому основной способ достижения беременности в возрасте мамы старше 43 лет - программы ВРТ с донорскими яйцеклетками.

Между тем, процент женщин, рожающих первого ребенка до 25 лет в России, продолжает снижаться, обратила внимание Колода. Сегодня на этот возраст приходится около 90 рождений из тысячи. По стране средний возраст, в котором женщины рожают первенца, составляет 26 лет и 9 месяцев. Второго ребенка заводят в среднем в возрасте 30,5 года, третьего - 33,1 года. Позже всего рожают женщины в Петербурге, Москве и Севастополе, где средний возраст рождения первенца составляет 28,1, 27,8 и 26,9 лет соответственно.

Чтобы замотивировать молодых женщин на рождение детей, необходимо создать им ощущение безопасности, считает психолог Елена Гриценко-Бринкман.

" Н е о б х о д и м о , ч т о б ы ж е н щ и н ы т о ч н о з н а л и , ч т о д в е ж и з н е н н о в а ж н ы х д л я н и х п о т р е б н о с т и б ы л и у д о в л е т в о р е н ы : п о т р е б н о с т ь в б е з о п а с н о с т и и п о т р е б н о с т ь в п р и з н а н и и " , - п о я с н и л а о н а . Т а к , ж е н щ и н а , д а в ш а я р е б е н к у ж и з н ь , д о л ж н а б ы т ь у в е р е н а в б у д у щ е м . А п р и з н а н и е м о ж е т и с х о д и т ь к а к о т п а р т н е р а , т а к и о т о б щ е с т в а в ц е л о м . " Н е р е д к о в с т р е ч а ю щ а я с я и д е о л о г и я " д а о н а ж е п р о с т о с р е б е н к о м д о м а с и д и т " - т о ч н о н е в д о х н о в л я е т ю н ы х , п о л н ы х с и л и а м б и ц и й ж е н щ и н " , - з а к л ю ч и л а п с и х о л о г .

Несмотря ни на что, женщины будут продолжать делать выбор самостоятельно, основываясь на своих жизненных обстоятельствах и вариантах, которые предлагает общество, считает психолог Ольга Уманова. В целом же, уверены эксперты, на решение о деторождении, которое принимает женщина, влияет множество факторов, в том числе социальная среда, карьерные амбиции, эмоциональное состояние, личные приоритеты и другие.