Депутат предложила сделать обязательной консультацию психолога перед абортом

В этих случаях в клиниках также должны оказывать помощь юристы и представители НКО.

Таким мнением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

« Я д у м а ю , ч т о в с л е д з а т е м и д е в я т ь ю р е г и о н а м и , в к о т о р ы х к о м м е р ч е с к и е к л и н и к и з а к р ы л и л и ц е н з и ю и п е р е с т а л и п р о в о д и т ь а б о р т , и х о п ы т у п о с л е д у ю т д р у г и е к о м м е р ч е с к и е к л и н и к и . Л и б о ч е р е з з а к о н , л и б о ч е р е з о б щ е с т в е н н о е с о г л а с и е м ы п р и д ё м к т о м у , ч т о п р е р ы в а н и е б е р е м е н н о с т и б у д е т в о з м о ж н о т о л ь к о в г о с у д а р с т в е н н ы х к л и н и к а х . И м е н н о т а м м ы с м о ж е м о б е с п е ч и т ь п с и х о л о г о в , ю р и с т о в , п р е д с т а в и т е л е й Н К О . У к о м м е р ч е с к и х п р о с т о н е т д л я э т о г о р е с у р с о в , э т о ж е б и з н е с . М ы х о т и м с д е л а т ь о б я з а т е л ь н о й н а у р о в н е з а к о н о п р о е к т о в к о н с у л ь т а ц и ю п с и х о л о г а . Д л я т о г о , ч т о б ы б ы т ь у в е р е н н ы м и , ч т о к а ж д а я ж е н щ и н а п о л у ч и л а т у с а м у ю п о м о щ ь , к о т о р у ю е й г а р а н т и р у е т г о с у д а р с т в о » .

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вопрос о полном запрете абортов в регионе рассмотрят в феврале на большом совещании в правительстве области. По его словам, данное предложение — это совместная работа общественных организаций, госструктур и Русской православной церкви.