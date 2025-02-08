Депутат предложила сделать обязательной консультацию психолога перед абортом

Депутат Татьяна Буцкая предложила сделать обязательной консультацию психолога перед абортом
В этих случаях в клиниках также должны оказывать помощь юристы и представители НКО.
Таким мнением первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства поделилась в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
«Я думаю, что вслед за теми девятью регионами, в которых коммерческие клиники закрыли лицензию и перестали проводить аборт, их опыту последуют другие коммерческие клиники. Либо через закон, либо через общественное согласие мы придём к тому, что прерывание беременности будет возможно только в государственных клиниках. Именно там мы сможем обеспечить психологов, юристов, представителей НКО. У коммерческих просто нет для этого ресурсов, это же бизнес. Мы хотим сделать обязательной на уровне законопроектов консультацию психолога. Для того, чтобы быть уверенными, что каждая женщина получила ту самую помощь, которую ей гарантирует государство».
Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что вопрос о полном запрете абортов в регионе рассмотрят в феврале на большом совещании в правительстве области. По его словам, данное предложение — это совместная работа общественных организаций, госструктур и Русской православной церкви.