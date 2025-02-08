Ученые выяснили, как младенцы влияют на речь родителей

Исследователи из Корнельского университета пришли к выводу, что младенцы не просто изучают язык, а активно создают условия, которые значительно упрощают процесс обучения. Это приводит к тому, что взрослые начинают говорить проще — явлению, которое наблюдается во всех изученных культурах, независимо от языка и стиля воспитания. Работа опубликована в журнале Current Biology.

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По данным исследования, родители и опекуны интуитивно сокращают длину предложений и используют более простые слова, когда отвечают на лепет младенцев и их первые слова. Это неосознанное поведение формирует обратную связь, которая играет ключевую роль в усвоении речи.

Психологи называют это эффектом упрощения: взрослые используют более короткие предложения и чаще произносят отдельные слова. При этом в ответах на лепет ребенка встречается меньше редких слов.

« Л е п е т — э т о н е п р о с т о с л у ч а й н ы й н а б о р з в у к о в , — о б ъ я с н и л п р о ф е с с о р М а й к л Г о л д с т а й н . — Э т о и н с т р у м е н т , с п о м о щ ь ю к о т о р о г о м л а д е н ц ы п о л у ч а ю т и н ф о р м а ц и ю , п о д х о д я щ у ю д л я и х у р о в н я р а з в и т и я » .

Команда ученых проанализировала более 1500 стенограмм общения родителей с детьми от 5 до 30 месяцев на 13 языках, включая французский, испанский, шведский, эстонский, корейский и японский. Эффект упрощения наблюдался повсеместно, даже в обществе цельтальских майя — фермеров юга Мексики, которые не используют характерную для западных культур напевную и эмоционально окрашенную речь при обращении к младенцам.

« Р а н ь ш е с ч и т а л о с ь , ч т о е с л и в з р о с л ы е в к у л ь т у р е н е р а з г о в а р и в а ю т с д е т ь м и н а « д е т с к о м » я з ы к е , з н а ч и т , д е т и о с в а и в а ю т р е ч ь , п р о с т о п о д с л у ш и в а я ч у ж и е р а з г о в о р ы , — с о о б щ и л о д и н и з а в т о р о в р а б о т ы , д о к т о р С т и в е н Э л м л и н г е р . — Н а ш и р е з у л ь т а т ы о п р о в е р г а ю т э т о . Д а ж е в э т и х с о о б щ е с т в а х в з р о с л ы е д а ю т д е т я м н е п о с р е д с т в е н н у ю о б р а т н у ю с в я з ь и у ч а с т в у ю т в д и а л о г а х » .

Исследование может повлиять на образовательные и социальные программы. А вместо того, чтобы просто рекомендовать родителям говорить больше, ученые предлагают сосредоточиться на качестве и своевременности общения.