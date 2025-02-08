Екатерина Мизулина заявила, что процедура сдачи ЕГЭ должна меняться

Екатерина Мизулина: процедура сдачи ЕГЭ в стране должна меняться
Об этом Глава Лиги безопасного интернета заявила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.
Она отметила, что получает много писем о сложностях при сдаче Единого госэкзамена. Идёт давление учителей при выборе предметов для сдачи. По её словам, многие школьники не могут добиться апелляции по итогам экзамена.
«Я думаю, что сама процедура будет так или иначе меняться. Очень много непонимания того, как формируются баллы по итогам ЕГЭ, очень много проблем вижу с самим порядком организации экзамена. Очень много моментов, которые в тревожное психическое состояние вводят. Но самое главное — это та несправедливость, с которой сталкивается молодёжь. А ведь самое важное завоевание ЕГЭ — это возможность для любого школьника из любого региона поступить в любой вуз. И это важно сохранять», — сказала Мизулина.