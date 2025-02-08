Екатерина Мизулина заявила, что процедура сдачи ЕГЭ должна меняться

Об этом Глава Лиги безопасного интернета заявила на встрече с молодёжью в Иркутском национальном исследовательском техническом университете.

© РИА Новости

Она отметила, что получает много писем о сложностях при сдаче Единого госэкзамена. Идёт давление учителей при выборе предметов для сдачи. По её словам, многие школьники не могут добиться апелляции по итогам экзамена.