Пять причин отдать ребенка в художественную гимнастику

Одной из самых эстетичных и зрелищных спортивных дисциплин считается художественная гимнастика, и каждая мама наверняка хотя бы раз представляла свою дочь в образе спортсменки «с ленточкой». Мастер спорта России по художественной гимнастике, победитель всероссийских и международных турниров, соучредитель Центра художественной гимнастики «МИГ» Антонина Иванюк рассказала «Газете.Ru» про топ-5 причин, способных вдохновить родителей на выбор именно этого вида спорта для детей.

Причина первая: физическое и интеллектуальное развитие с самого детства.

« О т д а в а т ь р е б е н к а н а з а н я т и я х у д о ж е с т в е н н о й г и м н а с т и к о й м о ж н о с с а м о г о р а н н е г о в о з р а с т а , с т р е х л е т . Р а н н е е в к л ю ч е н и е в т р е н и р о в о ч н ы й п р о ц е с с п о з в о л я е т м а к с и м а л ь н о б ы с т р о п о н я т ь , п о д х о д и т л и р е б е н к у э т о т в и д с п о р т а , и п р и н е о б х о д и м о с т и , н е т е р я я в р е м е н и и с и л , п е р е к л ю ч и т ь с я н а д р у г о е н а п р а в л е н и е с п о р т и в н о й п о д г о т о в к и . К р о м е т о г о , б л а г о д а р я р а з у ч и в а н и ю м н о ж е с т в а с л о ж н о к о о р д и н а ц и о н н ы х э л е м е н т о в и р а з н о о б р а з н о й р а б о т е с г и м н а с т и ч е с к и м о б о р у д о в а н и е м , т р е н и р о в к и н е т о л ь к о р а з в и в а ю т т е л о , н о и с т и м у л и р у ю т м о з г о в у ю а к т и в н о с т ь » , — о б ъ я с н и л а о н а .

Причина вторая: развитие грациозности, гибкости и правильной осанки.

« Х у д о ж е с т в е н н а я г и м н а с т и к а с п о с о б с т в у е т ф о р м и р о в а н и ю г а р м о н и ч н ы х п р о п о р ц и й т е л а , г р а ц и о з н о с т и д в и ж е н и й , н е в е р о я т н о й г и б к о с т и и п о и с т и н е к о р о л е в с к о й о с а н к и , п о д д е р ж и в а е м о й к р е п к и м м ы ш е ч н ы м к о р с е т о м и п р и в ы ч к о й , в ы р а б о т а н н о й н а т р е н и р о в к а х » , — о т м е т и л а т р е н е р .

Причина третья: формирование нового круга общения и интересная спортивная жизнь.

« Х у д о ж е с т в е н н а я г и м н а с т и к а – в о м н о г о м г р у п п о в о й в и д с п о р т а . В п р о г р а м м у с о р е в н о в а н и й в х о д я т у п р а ж н е н и я , г д е с о р е в н у ю т с я к о м а н д ы и з п я т и г и м н а с т о к , а т а к ж е д у э т ы и т р и о . П о э т о м у в г и м н а с т и ч е с к о й с е к ц и и м е ж д у д е в о ч к а м и с р а н н е г о в о з р а с т а ф о р м и р у ю т с я к р е п к и е д р у ж е с к и е о т н о ш е н и я . Г и м н а с т к и п о д д е р ж и в а ю т д р у г д р у г а н а с о р е в н о в а н и я и т р е н и р о в к а х , в м е с т е в ы е з ж а ю т н а с п о р т и в н ы е с б о р ы , в с е р о с с и й с к и е и м е ж д у н а р о д н ы е т у р н и р ы , д а и п р о с т о в е с е л о и п о з н а в а т е л ь н о п р о в о д я т в р е м я . К о м а н д н а я р а б о т а ф о р м и р у е т к р е п к и е с в я з и , д и с ц и п л и н у и о т в е т с т в е н н о с т ь » , — д о б а в и л а э к с п е р т .

Причина четвертая: крепкое здоровье и приобретение полезных привычек на всю жизнь.

« Р а н н и е т р е н и р о в к и в с е к ц и и г и м н а с т и к и с п о с о б с т в у ю т р а з в и т и ю о п о р н о - д в и г а т е л ь н о г о а п п а р а т а , с и л ы и г и б к о с т и , в ы н о с л и в о с т и и к о о р д и н а ц и и . Э т о б л а г о т в о р н о в л и я е т н а и м м у н и т е т и р а б о т о с п о с о б н о с т ь , п о м о г а е т у к р е п и т ь с е р д е ч н о - с о с у д и с т у ю и д ы х а т е л ь н у ю с и с т е м ы , о б е с п е ч и в а е т п р о ф и л а к т и к у х р о н и ч е с к и х з а б о л е в а н и й . Р о д и т е л и з а м е ч а ю т с у щ е с т в е н н ы е и з м е н е н и я к л у ч ш е м у у ж е с п у с т я г о д р е г у л я р н ы х т р е н и р о в о к д о ч е р е й . К р о м е т о г о , р е б е н о к с р а н н и х л е т п р и в ы к а е т о с о з н а н н о п и т а т ь с я , о г р а н и ч и в а я п о т р е б л е н и е в р е д н о й е д ы » , — з а я в и л а т р е н е р .

Причина пятая: развитие актерского мастерства.