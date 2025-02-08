Тренер назвала пять причин отдать ребенка в художественную гимнастику

Одной из самых эстетичных и зрелищных спортивных дисциплин считается художественная гимнастика, и каждая мама наверняка хотя бы раз представляла свою дочь в образе спортсменки «с ленточкой». Мастер спорта России по художественной гимнастике, победитель всероссийских и международных турниров, соучредитель Центра художественной гимнастики «МИГ» Антонина Иванюк рассказала «Газете.Ru» про топ-5 причин, способных вдохновить родителей на выбор именно этого вида спорта для детей.

Пять причин отдать ребенка в художественную гимнастику
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Причина первая: физическое и интеллектуальное развитие с самого детства.

«Отдавать ребенка на занятия художественной гимнастикой можно с самого раннего возраста, с трех лет. Раннее включение в тренировочный процесс позволяет максимально быстро понять, подходит ли ребенку этот вид спорта, и при необходимости, не теряя времени и сил, переключиться на другое направление спортивной подготовки. Кроме того, благодаря разучиванию множества сложнокоординационных элементов и разнообразной работе с гимнастическим оборудованием, тренировки не только развивают тело, но и стимулируют мозговую активность», объяснила она.

Причина вторая: развитие грациозности, гибкости и правильной осанки.

«Художественная гимнастика способствует формированию гармоничных пропорций тела, грациозности движений, невероятной гибкости и поистине королевской осанки, поддерживаемой крепким мышечным корсетом и привычкой, выработанной на тренировках», отметила тренер.

Причина третья: формирование нового круга общения и интересная спортивная жизнь.

«Художественная гимнастика во многом групповой вид спорта. В программу соревнований входят упражнения, где соревнуются команды из пяти гимнасток, а также дуэты и трио. Поэтому в гимнастической секции между девочками с раннего возраста формируются крепкие дружеские отношения. Гимнастки поддерживают друг друга на соревнования и тренировках, вместе выезжают на спортивные сборы, всероссийские и международные турниры, да и просто весело и познавательно проводят время. Командная работа формирует крепкие связи, дисциплину и ответственность», добавила эксперт.

Причина четвертая: крепкое здоровье и приобретение полезных привычек на всю жизнь.

«Ранние тренировки в секции гимнастики способствуют развитию опорно-двигательного аппарата, силы и гибкости, выносливости и координации. Это благотворно влияет на иммунитет и работоспособность, помогает укрепить сердечно-сосудистую и дыхательную системы, обеспечивает профилактику хронических заболеваний. Родители замечают существенные изменения к лучшему уже спустя год регулярных тренировок дочерей. Кроме того, ребенок с ранних лет привыкает осознанно питаться, ограничивая потребление вредной еды», заявила тренер.

Причина пятая: развитие актерского мастерства.

«Художественная гимнастика не только спорт, но и настоящее искусство. Каждому выступлению предшествует колоссальная работа над стилем, подачей, настроением, и уже на сцене девочка мастерски передает заранее продуманный образ, подобно хорошей актрисе», резюмировала она.