Психолог объяснил, должна ли мать подчинять свою жизнь ребенку

Психолог Игорь Нефедов объяснил, должна ли мать подчинять свою жизнь ребенку
На днях многодетная мама Наталья Бочкарёва обрушилась с критикой на мам, целиком посвятивших себя только детям. По мнению звезды «Счастливы вместе», такие женщины «прикрываются» материнством, чтобы ничего не делать и не развиваться. В итоге же их ждёт мегакрах – «когда ты останешься одна, ни с чем». И предъявлять детям счёт в этом случае бессмысленно.
«Дети не обязаны сидеть с никчёмной мамой, которая сама приняла такое решение», – уверена актриса.
С другой стороны, тех, кто считает, что хорошая мама должна посвящать большую часть своей жизни ребёнку, тоже немало. Где эта золотая грань? И чем женщина должна жертвовать ради ребёнка?
И растворяются, любя
Слов нет, рождение ребёнка ощутимым образом перекраивает жизнь любой женщины. И в первые месяцы жизни малыша мама, по сути, себе и не принадлежит, полностью подстраиваясь под потребности беспомощного человечка.
Но по мере взросления ребёнка она становится всё более свободной – выходит на работу, начинает общаться с подругами и т. д.
Правда, некоторые женщины трату времени на себя и даже на мужа считают непростительным преступлением, продолжая подчинять всю свою жизнь ребёнку.
Одни с детства усвоили такую модель поведения – мама полностью растворяется в ребёнке. Происходит это в семьях, где царят созависимые отношения. Женщина через ребёнка пытается компенсировать то, чего недостаёт в отношениях с мужем. Она убегает от себя и своих проблем в жизнь ребёнка, где всё проще и понятнее и где у них много силы и власти. В результате такая женщина превращается в гиперопекающую маму, которая не отпускает ребёнка от себя, тем самым не давая ему взрослеть.
В любом случае в основе добровольного самопожертвования лежит неудовлетворённость собственной жизнью и неумение её полноценно наполнить.
Чаще всего от этого страдают женщины с заниженной самооценкой, не умеющие себя реализовывать и не привыкшие о себе заботиться.
Правда, некоторые представительницы слабого пола не испытывают потребности без остатка посвятить себя ребёнку. Но чувство долга успешно заглушает её желания и потребности. Представление об этом долге формируется общественным мнением и традициями, которые гласят, что для мамы самое главное в жизни – ребёнок, во имя которого она живёт.
Обычно они повторяют модель своей мамы, постоянно подчёркивавшей собственные жертвы. Если девочку воспитывали в строгости, заставляя её делать только то, что «надо», не считаясь с её желаниями и потребностями, то даже во взрослом возрасте, так и не научившись думать самостоятельно, она будет привычно следовать заданным нормам.
Крах надежд
Большинство жертвенных мам уделяют своим мужьям значительно меньше внимания. Из-за чего те часто чувствуют себя обделёнными и ненужными. Отчуждение между супругами нарастает с каждым годом. А после того, как ребёнок вырастает и покидает родительский дом, они обнаруживают, что превратились в чужих друг другу людей, у которых больше нет вообще ничего общего.
Мамы, для которых воспитание ребёнка стало единственным смыслом жизни, болезненно переживают взросление отпрыска и всячески поощряют его инфантилизм. Они бережно ведут счёт всем многочисленным жертвам во имя ребёнка. И потом этот список предъявляется при любом удобном случае.
В результате дети мам-жертв очень часто оказываются несчастны в личной жизни.
«Из детей, которых слишком сильно опекали мамы, чаще всего вырастают люди, которые стремятся занять подчинённую, зависимую позицию, – считает Игорь Нефёдов. – Вообще дети, которые были окружены гиперопекой, оказываются лишены очень необходимых в жизни коммуникативных навыков. И, повзрослев, они сталкиваются с большими трудностями».
Кроме того, с детства привыкнув, что весь мир в лице мамы вертится вокруг них, такие дети часто вырастают инфантильными потребителями. Они не ценят маминой заботы, считая её чем-то должным, и сами не умеют заботиться о ком-либо. Поэтому мама вряд ли сможет дождаться от них помощи и поддержки, несмотря на все принесённые жертвы.
Если же мама приносит себя в жертву ещё и не по велению души, а под влиянием общественных стереотипов, то результаты выходят не менее плачевными. Из-за необходимости постоянно совершать над собой усилия, подавляя свои интересы и желания, внутри неё копится недовольство, которое периодически выплёскивается на домашних. Со временем такие мамы начинают ненавидеть себя, ребёнка и всех вокруг. Эта ненависть опять же разрушает отношения с мужем и делает несчастным ребёнка, состояние которого напрямую зависит от настроения мамы и обстановки в семье.
Имейте в виду
В сознании многих мам заниматься с ребёнком означает делать с ним уроки или проверять их, контролировать, что и как делает ребёнок, руководить им и т. д. В контроле и обслуживании ребёнка в быту видится главная материнская задача.
А на самом деле надо просто научиться общаться с ребёнком. Давать ему возможность выговориться, поделиться тем, что его гложет, интересоваться тем, что его интересует, знать, о чём мечтает и т. д.
Речь идёт не о панибратстве в отношениях, а о попытке мамы услышать ребёнка, понять, просто провести какое-то время на равных – поговорить с ним о том, что интересно самому ребёнку. Это не означает, что не нужно ничего требовать от ребёнка. Просто необходимо находить время, чтобы общаться с ним по душам, пытаться понять, чем он живёт, что чувствует.
Это занимает куда меньше времени и сил, чем тотальный контроль, к которому тяготеют многие женщины.
В поисках выхода
Поэтому, даже если ребёнок совсем маленький, обязательно выкраивайте хотя бы час лично на себя – чтобы просто поваляться в ванной или почитать. Попросите мужа в это время позаниматься с малышом. Убьёте сразу двух зайцев – и себя любимую побалуете, и папу приучите к уходу за ребёнком.
Если же ребёнок вышел из грудного возраста, тем более пора пересматривать свой график.
Часто после рождения ребёнка многие мамы целиком сосредотачиваются на заботах о нём, в результате папа начинает чувствовать себя лишним, отдаляется от жены и, что более печально, от ребёнка тоже. Поэтому, во-первых, очень важно вовлечь мужа в процесс воспитания ребёнка, чтобы он мог строить свои отношения с ним и помогать вам.
Во-вторых, необходимо уделять внимание мужу и находить возможность проводить время лично с ним. Выбирайтесь вместе в кино, в ресторан, в гости. Вы обязательно должны находить время и возможность побыть вдвоём – не в роли родителей, а в роли супругов.
Ни в коем случае не зацикливайтесь только на домашних проблемах. Интересуйтесь тем, что происходит вокруг, развивайтесь, совершенствуйтесь. И не терзайтесь чувством вины из-за того, что какую-то часть времени проводите на работе, а не с ребёнком. В конце концов, таким образом вы закладываете базу для его будущего.
Как уверяют специалисты, детям нужны родители, которыми они могут гордиться.
«Не говоря уже о том, что успешно реализованный родитель сможет многому научить любимое чадо и обеспечить ему достойное будущее», – считает Игорь Нефёдов.
Кроме того, если верить исследованиям, у женщин, которые работают или учатся, дети развиваются быстрее, чем у тех, кто целиком посвятил себя домашним проблемам. Потому что время, которое они проводят с детьми, как правило, более насыщено общением и совместной деятельностью, больше ценится и мамой, и ребёнком.
«Дело не в том, сколько времени вы проводите с ребёнком, а как именно вы его проводите. Можно уделить ребёнку всего один час после работы. Но пусть этот час будет целиком посвящён ребёнку. И тогда этот час окажется дороже многих других, когда родители вроде и находятся рядом с ребёнком, но при этом заняты своими собственными делами», – считает Игорь Нефёдов.
Ну и самое главное – обязательно надо чем-то интересоваться, увлекаться. Женщина, какой бы любящей мамой она ни была, должна расти и развиваться, интересоваться жизнью за пределами детской.
И тогда спустя годы ей точно не придётся страдать от одиночества, ведя горестный счёт принесённым жертвам, которые в итоге сделали несчастными даже тех, ради кого они были принесены.