Психолог Игорь Нефедов объяснил, должна ли мать подчинять свою жизнь ребенку

На днях многодетная мама Наталья Бочкарёва обрушилась с критикой на мам, целиком посвятивших себя только детям. По мнению звезды «Счастливы вместе», такие женщины «прикрываются» материнством, чтобы ничего не делать и не развиваться. В итоге же их ждёт мегакрах – «когда ты останешься одна, ни с чем». И предъявлять детям счёт в этом случае бессмысленно.

Психолог объяснил, должна ли мать подчинять свою жизнь ребенку
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«Дети не обязаны сидеть с никчёмной мамой, которая сама приняла такое решение», уверена актриса.

С другой стороны, тех, кто считает, что хорошая мама должна посвящать большую часть своей жизни ребёнку, тоже немало. Где эта золотая грань? И чем женщина должна жертвовать ради ребёнка?

И растворяются, любя

Слов нет, рождение ребёнка ощутимым образом перекраивает жизнь любой женщины. И в первые месяцы жизни малыша мама, по сути, себе и не принадлежит, полностью подстраиваясь под потребности беспомощного человечка.

Но по мере взросления ребёнка она становится всё более свободной – выходит на работу, начинает общаться с подругами и т. д.

Правда, некоторые женщины трату времени на себя и даже на мужа считают непростительным преступлением, продолжая подчинять всю свою жизнь ребёнку.

Одни с детства усвоили такую модель поведения – мама полностью растворяется в ребёнке. Происходит это в семьях, где царят созависимые отношения. Женщина через ребёнка пытается компенсировать то, чего недостаёт в отношениях с мужем. Она убегает от себя и своих проблем в жизнь ребёнка, где всё проще и понятнее и где у них много силы и власти. В результате такая женщина превращается в гиперопекающую маму, которая не отпускает ребёнка от себя, тем самым не давая ему взрослеть.

В любом случае в основе добровольного самопожертвования лежит неудовлетворённость собственной жизнью и неумение её полноценно наполнить.

Чаще всего от этого страдают женщины с заниженной самооценкой, не умеющие себя реализовывать и не привыкшие о себе заботиться.

Правда, некоторые представительницы слабого пола не испытывают потребности без остатка посвятить себя ребёнку. Но чувство долга успешно заглушает её желания и потребности. Представление об этом долге формируется общественным мнением и традициями, которые гласят, что для мамы самое главное в жизни – ребёнок, во имя которого она живёт.

Обычно они повторяют модель своей мамы, постоянно подчёркивавшей собственные жертвы. Если девочку воспитывали в строгости, заставляя её делать только то, что «надо», не считаясь с её желаниями и потребностями, то даже во взрослом возрасте, так и не научившись думать самостоятельно, она будет привычно следовать заданным нормам.

Крах надежд

Большинство жертвенных мам уделяют своим мужьям значительно меньше внимания. Из-за чего те часто чувствуют себя обделёнными и ненужными. Отчуждение между супругами нарастает с каждым годом. А после того, как ребёнок вырастает и покидает родительский дом, они обнаруживают, что превратились в чужих друг другу людей, у которых больше нет вообще ничего общего.

Мамы, для которых воспитание ребёнка стало единственным смыслом жизни, болезненно переживают взросление отпрыска и всячески поощряют его инфантилизм. Они бережно ведут счёт всем многочисленным жертвам во имя ребёнка. И потом этот список предъявляется при любом удобном случае.

В результате дети мам-жертв очень часто оказываются несчастны в личной жизни.

«Из детей, которых слишком сильно опекали мамы, чаще всего вырастают люди, которые стремятся занять подчинённую, зависимую позицию, считает Игорь Нефёдов. Вообще дети, которые были окружены гиперопекой, оказываются лишены очень необходимых в жизни коммуникативных навыков. И, повзрослев, они сталкиваются с большими трудностями».

Кроме того, с детства привыкнув, что весь мир в лице мамы вертится вокруг них, такие дети часто вырастают инфантильными потребителями. Они не ценят маминой заботы, считая её чем-то должным, и сами не умеют заботиться о ком-либо. Поэтому мама вряд ли сможет дождаться от них помощи и поддержки, несмотря на все принесённые жертвы.

Если же мама приносит себя в жертву ещё и не по велению души, а под влиянием общественных стереотипов, то результаты выходят не менее плачевными. Из-за необходимости постоянно совершать над собой усилия, подавляя свои интересы и желания, внутри неё копится недовольство, которое периодически выплёскивается на домашних. Со временем такие мамы начинают ненавидеть себя, ребёнка и всех вокруг. Эта ненависть опять же разрушает отношения с мужем и делает несчастным ребёнка, состояние которого напрямую зависит от настроения мамы и обстановки в семье.

Имейте в виду

В сознании многих мам заниматься с ребёнком означает делать с ним уроки или проверять их, контролировать, что и как делает ребёнок, руководить им и т. д. В контроле и обслуживании ребёнка в быту видится главная материнская задача.

А на самом деле надо просто научиться общаться с ребёнком. Давать ему возможность выговориться, поделиться тем, что его гложет, интересоваться тем, что его интересует, знать, о чём мечтает и т. д.

Речь идёт не о панибратстве в отношениях, а о попытке мамы услышать ребёнка, понять, просто провести какое-то время на равных – поговорить с ним о том, что интересно самому ребёнку. Это не означает, что не нужно ничего требовать от ребёнка. Просто необходимо находить время, чтобы общаться с ним по душам, пытаться понять, чем он живёт, что чувствует.

Это занимает куда меньше времени и сил, чем тотальный контроль, к которому тяготеют многие женщины.

В поисках выхода

Поэтому, даже если ребёнок совсем маленький, обязательно выкраивайте хотя бы час лично на себя – чтобы просто поваляться в ванной или почитать. Попросите мужа в это время позаниматься с малышом. Убьёте сразу двух зайцев – и себя любимую побалуете, и папу приучите к уходу за ребёнком.

Если же ребёнок вышел из грудного возраста, тем более пора пересматривать свой график.

Часто после рождения ребёнка многие мамы целиком сосредотачиваются на заботах о нём, в результате папа начинает чувствовать себя лишним, отдаляется от жены и, что более печально, от ребёнка тоже. Поэтому, во-первых, очень важно вовлечь мужа в процесс воспитания ребёнка, чтобы он мог строить свои отношения с ним и помогать вам.

Во-вторых, необходимо уделять внимание мужу и находить возможность проводить время лично с ним. Выбирайтесь вместе в кино, в ресторан, в гости. Вы обязательно должны находить время и возможность побыть вдвоём – не в роли родителей, а в роли супругов.

Ни в коем случае не зацикливайтесь только на домашних проблемах. Интересуйтесь тем, что происходит вокруг, развивайтесь, совершенствуйтесь. И не терзайтесь чувством вины из-за того, что какую-то часть времени проводите на работе, а не с ребёнком. В конце концов, таким образом вы закладываете базу для его будущего.

Как уверяют специалисты, детям нужны родители, которыми они могут гордиться.

«Не говоря уже о том, что успешно реализованный родитель сможет многому научить любимое чадо и обеспечить ему достойное будущее», считает Игорь Нефёдов.

Кроме того, если верить исследованиям, у женщин, которые работают или учатся, дети развиваются быстрее, чем у тех, кто целиком посвятил себя домашним проблемам. Потому что время, которое они проводят с детьми, как правило, более насыщено общением и совместной деятельностью, больше ценится и мамой, и ребёнком.

«Дело не в том, сколько времени вы проводите с ребёнком, а как именно вы его проводите. Можно уделить ребёнку всего один час после работы. Но пусть этот час будет целиком посвящён ребёнку. И тогда этот час окажется дороже многих других, когда родители вроде и находятся рядом с ребёнком, но при этом заняты своими собственными делами», считает Игорь Нефёдов.

Ну и самое главное – обязательно надо чем-то интересоваться, увлекаться. Женщина, какой бы любящей мамой она ни была, должна расти и развиваться, интересоваться жизнью за пределами детской.

И тогда спустя годы ей точно не придётся страдать от одиночества, ведя горестный счёт принесённым жертвам, которые в итоге сделали несчастными даже тех, ради кого они были принесены.