Психолог объяснил, должна ли мать подчинять свою жизнь ребенку

На днях многодетная мама Наталья Бочкарёва обрушилась с критикой на мам, целиком посвятивших себя только детям. По мнению звезды «Счастливы вместе», такие женщины «прикрываются» материнством, чтобы ничего не делать и не развиваться. В итоге же их ждёт мегакрах – «когда ты останешься одна, ни с чем». И предъявлять детям счёт в этом случае бессмысленно.

« Д е т и н е о б я з а н ы с и д е т ь с н и к ч ё м н о й м а м о й , к о т о р а я с а м а п р и н я л а т а к о е р е ш е н и е » , – у в е р е н а а к т р и с а .

С другой стороны, тех, кто считает, что хорошая мама должна посвящать большую часть своей жизни ребёнку, тоже немало. Где эта золотая грань? И чем женщина должна жертвовать ради ребёнка?

И растворяются, любя

Слов нет, рождение ребёнка ощутимым образом перекраивает жизнь любой женщины. И в первые месяцы жизни малыша мама, по сути, себе и не принадлежит, полностью подстраиваясь под потребности беспомощного человечка.

Но по мере взросления ребёнка она становится всё более свободной – выходит на работу, начинает общаться с подругами и т. д.

Правда, некоторые женщины трату времени на себя и даже на мужа считают непростительным преступлением, продолжая подчинять всю свою жизнь ребёнку.

Одни с детства усвоили такую модель поведения – мама полностью растворяется в ребёнке. Происходит это в семьях, где царят созависимые отношения. Женщина через ребёнка пытается компенсировать то, чего недостаёт в отношениях с мужем. Она убегает от себя и своих проблем в жизнь ребёнка, где всё проще и понятнее и где у них много силы и власти. В результате такая женщина превращается в гиперопекающую маму, которая не отпускает ребёнка от себя, тем самым не давая ему взрослеть.

В любом случае в основе добровольного самопожертвования лежит неудовлетворённость собственной жизнью и неумение её полноценно наполнить.

Чаще всего от этого страдают женщины с заниженной самооценкой, не умеющие себя реализовывать и не привыкшие о себе заботиться.

Правда, некоторые представительницы слабого пола не испытывают потребности без остатка посвятить себя ребёнку. Но чувство долга успешно заглушает её желания и потребности. Представление об этом долге формируется общественным мнением и традициями, которые гласят, что для мамы самое главное в жизни – ребёнок, во имя которого она живёт.

Обычно они повторяют модель своей мамы, постоянно подчёркивавшей собственные жертвы. Если девочку воспитывали в строгости, заставляя её делать только то, что «надо», не считаясь с её желаниями и потребностями, то даже во взрослом возрасте, так и не научившись думать самостоятельно, она будет привычно следовать заданным нормам.

Крах надежд

Большинство жертвенных мам уделяют своим мужьям значительно меньше внимания. Из-за чего те часто чувствуют себя обделёнными и ненужными. Отчуждение между супругами нарастает с каждым годом. А после того, как ребёнок вырастает и покидает родительский дом, они обнаруживают, что превратились в чужих друг другу людей, у которых больше нет вообще ничего общего.

Мамы, для которых воспитание ребёнка стало единственным смыслом жизни, болезненно переживают взросление отпрыска и всячески поощряют его инфантилизм. Они бережно ведут счёт всем многочисленным жертвам во имя ребёнка. И потом этот список предъявляется при любом удобном случае.

В результате дети мам-жертв очень часто оказываются несчастны в личной жизни.

« И з д е т е й , к о т о р ы х с л и ш к о м с и л ь н о о п е к а л и м а м ы , ч а щ е в с е г о в ы р а с т а ю т л ю д и , к о т о р ы е с т р е м я т с я з а н я т ь п о д ч и н ё н н у ю , з а в и с и м у ю п о з и ц и ю , – с ч и т а е т И г о р ь Н е ф ё д о в . – В о о б щ е д е т и , к о т о р ы е б ы л и о к р у ж е н ы г и п е р о п е к о й , о к а з ы в а ю т с я л и ш е н ы о ч е н ь н е о б х о д и м ы х в ж и з н и к о м м у н и к а т и в н ы х н а в ы к о в . И , п о в з р о с л е в , о н и с т а л к и в а ю т с я с б о л ь ш и м и т р у д н о с т я м и » .

Кроме того, с детства привыкнув, что весь мир в лице мамы вертится вокруг них, такие дети часто вырастают инфантильными потребителями. Они не ценят маминой заботы, считая её чем-то должным, и сами не умеют заботиться о ком-либо. Поэтому мама вряд ли сможет дождаться от них помощи и поддержки, несмотря на все принесённые жертвы.

Если же мама приносит себя в жертву ещё и не по велению души, а под влиянием общественных стереотипов, то результаты выходят не менее плачевными. Из-за необходимости постоянно совершать над собой усилия, подавляя свои интересы и желания, внутри неё копится недовольство, которое периодически выплёскивается на домашних. Со временем такие мамы начинают ненавидеть себя, ребёнка и всех вокруг. Эта ненависть опять же разрушает отношения с мужем и делает несчастным ребёнка, состояние которого напрямую зависит от настроения мамы и обстановки в семье.

Имейте в виду

В сознании многих мам заниматься с ребёнком означает делать с ним уроки или проверять их, контролировать, что и как делает ребёнок, руководить им и т. д. В контроле и обслуживании ребёнка в быту видится главная материнская задача.

А на самом деле надо просто научиться общаться с ребёнком. Давать ему возможность выговориться, поделиться тем, что его гложет, интересоваться тем, что его интересует, знать, о чём мечтает и т. д.

Речь идёт не о панибратстве в отношениях, а о попытке мамы услышать ребёнка, понять, просто провести какое-то время на равных – поговорить с ним о том, что интересно самому ребёнку. Это не означает, что не нужно ничего требовать от ребёнка. Просто необходимо находить время, чтобы общаться с ним по душам, пытаться понять, чем он живёт, что чувствует.

Это занимает куда меньше времени и сил, чем тотальный контроль, к которому тяготеют многие женщины.

В поисках выхода

Поэтому, даже если ребёнок совсем маленький, обязательно выкраивайте хотя бы час лично на себя – чтобы просто поваляться в ванной или почитать. Попросите мужа в это время позаниматься с малышом. Убьёте сразу двух зайцев – и себя любимую побалуете, и папу приучите к уходу за ребёнком.

Если же ребёнок вышел из грудного возраста, тем более пора пересматривать свой график.

Часто после рождения ребёнка многие мамы целиком сосредотачиваются на заботах о нём, в результате папа начинает чувствовать себя лишним, отдаляется от жены и, что более печально, от ребёнка тоже. Поэтому, во-первых, очень важно вовлечь мужа в процесс воспитания ребёнка, чтобы он мог строить свои отношения с ним и помогать вам.

Во-вторых, необходимо уделять внимание мужу и находить возможность проводить время лично с ним. Выбирайтесь вместе в кино, в ресторан, в гости. Вы обязательно должны находить время и возможность побыть вдвоём – не в роли родителей, а в роли супругов.

Ни в коем случае не зацикливайтесь только на домашних проблемах. Интересуйтесь тем, что происходит вокруг, развивайтесь, совершенствуйтесь. И не терзайтесь чувством вины из-за того, что какую-то часть времени проводите на работе, а не с ребёнком. В конце концов, таким образом вы закладываете базу для его будущего.

Как уверяют специалисты, детям нужны родители, которыми они могут гордиться.

« Н е г о в о р я у ж е о т о м , ч т о у с п е ш н о р е а л и з о в а н н ы й р о д и т е л ь с м о ж е т м н о г о м у н а у ч и т ь л ю б и м о е ч а д о и о б е с п е ч и т ь е м у д о с т о й н о е б у д у щ е е » , – с ч и т а е т И г о р ь Н е ф ё д о в .

Кроме того, если верить исследованиям, у женщин, которые работают или учатся, дети развиваются быстрее, чем у тех, кто целиком посвятил себя домашним проблемам. Потому что время, которое они проводят с детьми, как правило, более насыщено общением и совместной деятельностью, больше ценится и мамой, и ребёнком.

« Д е л о н е в т о м , с к о л ь к о в р е м е н и в ы п р о в о д и т е с р е б ё н к о м , а к а к и м е н н о в ы е г о п р о в о д и т е . М о ж н о у д е л и т ь р е б ё н к у в с е г о о д и н ч а с п о с л е р а б о т ы . Н о п у с т ь э т о т ч а с б у д е т ц е л и к о м п о с в я щ ё н р е б ё н к у . И т о г д а э т о т ч а с о к а ж е т с я д о р о ж е м н о г и х д р у г и х , к о г д а р о д и т е л и в р о д е и н а х о д я т с я р я д о м с р е б ё н к о м , н о п р и э т о м з а н я т ы с в о и м и с о б с т в е н н ы м и д е л а м и » , – с ч и т а е т И г о р ь Н е ф ё д о в .

Ну и самое главное – обязательно надо чем-то интересоваться, увлекаться. Женщина, какой бы любящей мамой она ни была, должна расти и развиваться, интересоваться жизнью за пределами детской.

И тогда спустя годы ей точно не придётся страдать от одиночества, ведя горестный счёт принесённым жертвам, которые в итоге сделали несчастными даже тех, ради кого они были принесены.