Подборка книг для чтения с детьми

Каждую неделю сотрудники московских читален выбирают книги для малышей, детей постарше и подростков. Елена Крупенникова, заведующая информационно-библиографическим отделом библиотеки № 70 имени М.А. Шолохова, подготовила подборку произведений, которая особенно понравится любителям путешествий и тем, кому интересен мир животных.

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Малышам

«Море на пути» Софи Гилмор

С маленьким ребенком обязательно познакомьтесь с трогательной историей, написанной английской писательницей Софи Гилмор. Речь идет о двух подругах Барсучихе и Медведице, которые не могут ходить друг к другу в гости из-за моря, разделяющего их. Барсучихе особенно непросто, ведь Медведица время от времени впадает в спячку. Однажды море предлагает помочь пережить эти долгие месяцы, но взамен требует отдать ему кое-что важное. Чем все закончилось, узнаете, когда прочитаете.

Текст сопровождают лиричные иллюстрации самой Софи Гилмор. В своей книге она рассказывает детям, как переживать разлуку с близкими.

Детям постарше

«Вокруг Антарктики. Исследуем ледяной юг» Татьяны Медведевой

Книга современной писательницы Татьяны Медведевой сразу привлекает внимание необычным форматом — это сектор круга. Чтобы совершить увлекательное путешествие вокруг Антарктики, достаточно просто развернуть некоторые страницы.

Сопровождать читателей будет отважный и любознательный журналист Том. Вместе с ним дети узнают, как ученые готовятся к экспедициям, какие звери обитают на Южном полюсе, как живут полярники и как устроена научная станция. Гляциологи расскажут Тому о ледниках и айсбергах, а метеорологи и климатологи поделятся знаниями о том, как меняется климат на планете и что на него влияет.

«Полосатые сказки» Михаила Нисенбаума

Читать добрые, веселые и в чем-то романтические сказки о насекомых одинаково интересно и взрослым, и детям. Здесь нет идеальных героев — шмели, мухи, пауки, пчелы и муравьи попадают в разные ситуации, но в результате узнают о мире и себе много нового.

В книге несколько сказок. В «Шуберте» шмели и пчелки пытаются вместе сыграть музыку композитора, которого очень любят, считая своим родственником. В философской сказке «Кракомех» насекомые совершают хорошие поступки и обмениваются мудрыми советами о дружбе. Уверена, остальные произведения вас тоже не разочаруют.

Вдобавок книга еще и познавательная: во время своих путешествий насекомые знакомят читателей с флорой полей и лугов.

«Маленькая косатка» Михаила Нагайлика

Маленькая косатка провела все детство в северных водах. Ей даже не успели дать имени — чтобы получить его, дети косаток должны поймать своего первого лосося. Но героине не повезло: во время рыбного лова она потерялась и оказалась на морском сейнере. Ей удалось спастись, но до родных берегов плыть очень далеко. Путь обратно лежит через восемь морей и три океана.

Во время путешествия она встречает дельфинов, которые учат ее говорить на своем языке, заводит дружбу с горбатым китом Мартой, взявшей юную косатку под опеку. Уверена, что после прочтения вы обязательно найдете, что обсудить с ребенком, — будь то жизнь океана или отношения между людьми.

Подросткам

«Зоопарк в моей квартире» Леонида Сергеева

Я считаю, что со сборником рассказов Леонида Сергеева должен познакомиться каждый подросток. Его произведения наполнены добротой и искренней привязанностью к домашним (и не только) питомцам, помогают верить в лучшее. Например, один из героев — лесник, который кормил забредавших к нему зверей и помогал им.

Читая книгу, вы будто смотрите красочный фильм, попутно наблюдая за поведением животных. А у них ведь все так же, как у людей, — они любят, дружат, страдают и отвечают добром на добро.

Больше отличных книг, проверенных читателями детских библиотек и их сотрудниками, — в рубрике «Советы библиотекаря».