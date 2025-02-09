Как выстроить отношения с детьми от первого брака партнера

Каждый ребенок воспринимает появление нового взрослого члена семьи по-разному: кто-то легко адаптируется, а кто-то испытывает тревогу, ревность или страх, беспокоится за отношения с кровным родителем. Но именно взрослые могут создать поддерживающую и безопасную атмосферу для выстраивания доверительных отношений уже сегодня и в будущем. Вместе с экспертом расскажем, как это сделать.

Дети могут сильно переживать по поводу развода родителей, и появление у мамы или папы нового партнера также может сопровождаться разными эмоциями: тревогой, ревностью или даже злостью. Поэтому важно отнестись с пониманием к чувствам ребенка, даже если они кажутся взрослым несправедливыми, предупредила в разговоре с Москвой 24 специалист семейного центра "Диалог" столичного департамента труда и социальной защиты населения Фируза Акопян.

" В с е м е й н ы й ц е н т р о б р а т и л с я С е р г е й , п а п а 1 0 - л е т н е г о И л ь и . М а л ь ч и к т я ж е л о п е р е ж и в а л р а з в о д р о д и т е л е й и н е с р а з у п р и н я л Н а т а л ь ю , в т о р у ю ж е н у о т ц а . О н а п ы т а л а с ь б ы с т р е е н а л а д и т ь к о н т а к т с п а с ы н к о м , ч а с т о п р и с о е д и н я я с ь к о б щ е н и ю п а п ы и с ы н а , н о э т о в ы з ы в а л о у м а л ь ч и к а л и ш ь р а з д р а ж е н и е и п р о т е с т . Т а к а я р е а к ц и я с и л ь н о о б и ж а л а ж е н щ и н у . П с и х о л о г ц е н т р а п о с о в е т о в а л и з м е н и т ь т а к т и к у – н е н а в я з ы в а т ь с я , н о б ы т ь р я д о м . С о в р е м е н е м И л ь я с а м с т а л и н и ц и и р о в а т ь б е с е д ы , п р е д л а г а т ь с о в м е с т н ы е п р о г у л к и и д а ж е с п р а ш и в а т ь с о в е т а " , – р а с с к а з а л а э к с п е р т .

Также очень важно найти с ребенком общие интересы, учитывая его возраст. Эксперт отметила, что с малышами лучше вовлекаться в игровой процесс: это могут быть настольные игры, строительство из конструктора, рисование, создание поделок. Такие занятия помогают детям раскрыться и чувствовать себя комфортно.

С подростками имеет смысл рассматривать другие активности, соответствующие их интересам, – например совместное посещение концерта или выставки.

" П р о я в и т е и с к р е н н и й и н т е р е с к у в л е ч е н и я м р е б е н к а . И з у ч и т е т е м у , ч т о б ы п о д д е р ж а т ь р а з г о в о р . Е с л и м а л ь ч и к ф а н а т е е т о т ф у т б о л а , у з н а й т е о е г о л ю б и м о й к о м а н д е , о б с у д и т е п о с л е д н и е м а т ч и , а е щ е л у ч ш е – с х о д и т е н а и г р у . Е с л и д е в о ч к е н р а в и т с я м о д а , м о ж н о п р е д л о ж и т ь в м е с т е п о с е т и т ь п о к а з и з в е с т н о г о д и з а й н е р а , з а н я т ь с я с о з д а н и е м с о б с т в е н н о г о с т и л я и л и з а п и с а т ь с я н а м а с т е р - к л а с с п о п о ш и в у о д е ж д ы . Г л а в н о е – б ы т ь о т к р ы т ы м к о б щ е н и ю и с о з д а в а т ь п р о с т р а н с т в о , в к о т о р о м д е т я м б у д е т к о м ф о р т н о " , – о б ъ я с н и л а с п е ц и а л и с т .

Сначала друг, потом наставник

По мнению Фирузы Акопян, в целом начинать отношения стоит именно с дружеского общения: предлагать помощь и поддержку, делиться мнением, но не навязываться. Если ребенок не настроен на контакт, ему необходимо дать время и напомнить, что он всегда может обратиться к вам. Это поможет сохранить доверие и открытость.

" Н е с т а р а й т е с ь ч р е з м е р н о у г о ж д а т ь р е б е н к у . П о д д е р ж и в а й т е н е й т р а л и т е т в в о п р о с а х в о с п и т а н и я и и з б е г а й т е п о п ы т о к " к у п и т ь " д р у ж б у " .

Одна из самых больших ошибок – попытка заменить ребенку родную маму или папу. Если он говорит что-то хорошее о своем родителе, его нужно поддержать, например: "Это здорово, что у вас такие яркие совместные воспоминания – расскажешь еще что-нибудь?"

Психолог также рекомендовала никогда не высказывать негативных эмоций о бывшем супруге партнера при ребенке. Это может вызвать обиду и недоверие. Все обсуждения, которые касаются бывших партнеров, лучше проводить наедине.