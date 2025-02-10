Психолог рассказала, как правильно реагировать на насмешки одноклассников

Родителям, чей ребенок столкнулся с насмешками от одноклассников, прежде всего стоит объяснить ему, что в этом нет его вины. Об этом kp.ru рассказала психолог, руководитель методического отдела Академии Ukids Светлана Кузнецова.

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Она отметила, что школьники более младших возрастов могут таким способом привлекать внимание, старшеклассники — самоутверждаться или справляться со скукой.

Психолог также советует объяснить детям техники реагирования на насмешки. Так, например, можно использовать технику частичного согласия — сначала сказать «да», а после — комментарий, который тебя самого не обесценивает. Например, на фразу «Эй, коротышка!» психолог посоветовала ответить так: «Да, у меня небольшой рост. Как у многих великих людей». Кроме того, переключить внимание обидчика можно с помощью комплимента или уточняющих вопросов.

« Т е х н и к и р а б о т а ю т , т о л ь к о е с л и р е б е н о к ч у в с т в у е т в н у т р е н н ю ю у в е р е н н о с т ь . А о н а п о я в л я е т с я н е о т з а у ч и в а н и я ф р а з , а и з о п ы т а р о д и т е л ь с к о й з а щ и т ы . К о г д а м а м а в м е с т о у п р е к о в с о ч у в с т в у е т . И н е о т ч и т ы в а е т п р и у ч и т е л ь н и ц е . А е щ е у м е н и е з а щ и щ а т ь с в о и г р а н и ц ы п о я в л я е т с я у р е б е н к а , к о г д а д о м а е г о г р а н и ц ы у в а ж а ю т д а ж е в м е л о ч а х : с т у ч а т , е с л и х о т я т з а й т и в д е т с к у ю , н е ч и т а ю т в т и х а р я е г о с о ц с е т и и т . д . » , — у т о ч н и л и в с о о б щ е н и и .

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