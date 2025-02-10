Нутрициолог рассказала, чем кормить детей перед экзаменами

Продукты, которые способствуют поддержанию когнитивных функций, улучшению памяти и концентрации, стоит включать в рацион детей перед контрольными и экзаменами. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

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Так, это сложные углеводы, например, овсянка, гречка, цельнозерновой хлеб, которые помогут поддерживать стабильный уровень энергии в течение длительного времени, предотвратить усталость и снижение концентрации. Кроме того, нужны белки (рыба, курица, яйца, бобовые). Они позволяют улучшить настроение, память и внимание.

« О м е г а - 3 » ж и р н ы е к и с л о т ы ( л о с о с ь , с к у м б р и я , г р е ц к и е о р е х и , с е м е н а л ь н а ) с п о с о б с т в у ю т у л у ч ш е н и ю н е й р о п л а с т и ч н о с т и , ч т о в а ж н о д л я о б у ч е н и я и з а п о м и н а н и я и н ф о р м а ц и и . А н т и о к с и д а н т ы и в и т а м и н ы ( ч е р н и к а , б а н а н ы , ц и т р у с о в ы е ) з а щ и щ а ю т к л е т к и м о з г а о т о к и с л и т е л ь н о г о с т р е с с а , к о т о р ы й м о ж е т в о з н и к а т ь п р и п о в ы ш е н н ы х у м с т в е н н ы х н а г р у з к а х » , — д о б а в и л а П о р х у н .

По ее словам, идеальным завтраком станет овсяная каша с добавлением орехов и ягод, яйцо всмятку и стакан свежевыжатого сока.

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева до этого говорила, что самым полезным и питательным вариантом завтрака является каша. При этом специалист обратила внимание, что речь не идет о рафинированных крупах быстрого приготовления.