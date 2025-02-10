Психолог объяснила, с какого возраста нельзя переодеваться при детях

К 5-8 годам у детей начинает развиваться чувство стыда. Для родителей это сигнал, что не стоит переодеваться при ребенке другого пола, сообщает Life.ru со ссылкой на детского психолога для родителей Александру Аныкину.

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При этом, по словам эксперта, единого правила о том, до какого возраста можно переодеваться при детях, нет, поскольку отношение к телу индивидуально для каждой семьи и зависит от разных факторов, включая убеждения, установки и религиозные взгляды родителей.

" М е ж т е м у ж е л е т с д в у х м ы о б ъ я с н я е м р е б е н к у , к а к и е п р а в и л а с у щ е с т в у ю т в о б щ е с т в е . С к а ж е м , е с л и д о м а м о ж н о б е г а т ь г о л ы ш о м , т о к о г д а п р и х о д я т г о с т и , м ы н а д е в а е м т р у с и к и . Ч т о н а п л я ж е л ю д и н е х о д я т о б н а ж е н н ы е , ч т о с в о и и н т и м н ы е м е с т а м ы н и к о м у н е п о к а з ы в а е м " , – о т м е т и л а п с и х о л о г .

Эксперт добавила, что возрасте от 1,5 до 3–4 лет дети начинают активно интересоваться телом. В этот период они задают по данной теме вопросы, поэтому важно на них отвечать. Также родителям необходимо уважать границы несовершеннолетних.

" Т а к и м о б р а з о м м ы и н е д е м о н и з и р у е м н а г о т у , и у ч и м р е б е н к а с в о и м и ч у ж и м г р а н и ц а м , у в а ж е н и ю к т е л у и п р а в и л а м , с у щ е с т в у ю щ и м в о б щ е с т в е " , – з а к л ю ч и л а с п е ц и а л и с т .

Ранее детский психолог Наталья Наумова призвала не пытаться смотивировать ребенка на подвиги, а разделить его чувства и оказать поддержку. По ее словам, родителям нельзя обесценивать детей, говоря фразы "скоро все будет хорошо" и "это обязательно пройдет". В стрессовой обстановке следует научить ребенка мыслить позитивно и следить за дыханием, отметила она.