Законопроект против продажи энергетиков детям поддержали

Правительство России поддержало законопроект, которым предлагается введение штрафов размером до 500 тысяч рублей за продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв кабмина.

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«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний», — говорится в документе.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в декабре прошлого года. Авторы инициативы предлагали ввести штрафы за продажу энергетиков до 50 тысяч рублей для физических лиц. Для должностных лиц он может составить до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

По словам вице-спикера Госдумы Петра Толстого, законопроект может быть принят нижней палатой парламента во время весенней сессии. Парламентарий уточнил, что законопроект ведет депутат Артем Метелев, возглавляющий комитет думы по молодежной политике.