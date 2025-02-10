Как родители могут помочь ребенку справиться с собственным «Я»

Кризис трех лет – это переломный момент в развитии ребенка, когда малыш из послушного ангелочка превращается в упрямого спорщика, отказывающегося выполнять привычные действия. Это период бурных эмоций и протеста. Как пережить этот сложный этап и помочь ребенку повзрослеть, рассказывает психолог.

Кризис трех лет – это нормальный и неизбежный этап развития, связанный с проявлениями у ребенка чувства собственного «Я», объясняет психолог Майя Голубева в интервью ИА RuNews24.ru.

« К т р е м г о д а м р е б е н о к н а ч и н а е т о с о з н а в а т ь с е б я к а к с а м о с т о я т е л ь н у ю л и ч н о с т ь , о т д е л я я с ь о т м а м ы . О н н а ч и н а е т п о н и м а т ь , ч т о у н е г о е с т ь с в о и ж е л а н и я и в о з м о ж н о с т и . И о н н а ч и н а е т а к т и в н о и х п р о я в л я т ь , а п о р о й и т р е б о в а т ь » , – г о в о р и т п с и х о л о г .

По словам эксперта, существуют основные проявления кризиса трех лет:

негативизм: ребенок на все отвечает «нет», даже если раньше делал это с удовольствием.

Упрямство: ребенок стоит на своем, даже если его просьба нелогична или невыполнима.

Строптивость: ребенок протестует против любых правил и ограничений.

Своеволие: ребенок стремится делать все по-своему, даже если это небезопасно.

Обесценивание: ребенок может обесценивать то, что раньше было для него необходимым и ценным.

Деспотизм: ребенок пытается манипулировать взрослыми, требуя немедленного выполнения своих желаний.

Майя Голубева подчеркнула, что кризис трех лет – это не повод для паники, это возможность помочь детям вырасти и проявить важные качества личности.

« В а ж н о п о н и м а т ь , ч т о к р и з и с – э т о в р е м е н н о е я в л е н и е . О н п р о й д е т , и в а ш р е б е н о к с н о в а с т а н е т б о л е е п о с л у ш н ы м и с п о к о й н ы м » , – г о в о р и т э к с п е р т .

Собеседница издания отметила, что можно помочь ребенку пережить кризис, соблюдая простые правила. В первую очередь родитель должен проявлять терпение и понимание. Важно помнить, что поведение ребенка – это не каприз, а период роста. Также в любой ситуации ребенку нужно предлагать выбор, чтобы он чувствовал себя более самостоятельным.

« П о з в о л ь т е р е б е н к у с а м о с т о я т е л ь н о о д е в а т ь с я , о б у в а т ь с я , е с т ь , с о б и р а т ь и г р у ш к и . Д а ж е е с л и о н д е л а е т э т о м е д л е н н о и н е о ч е н ь а к к у р а т н о , п о х в а л и т е е г о з а с т а р а н и е . П р и э т о м р е б е н о к д о л ж е н з н а т ь , ч т о м о ж н о д е л а т ь , а ч т о н е л ь з я . П р а в и л а д о л ж н ы б ы т ь п о н я т н ы м и , п о с л е д о в а т е л ь н ы м и и с о б л ю д а т ь с я в с е м и ч л е н а м и с е м ь и . Н е д а в и т е н а р е б е н к а и н е г о в о р и т е е м у д е л а т ь т о , ч е г о о н н е х о ч е т . С т а р а й т е с ь д о г о в а р и в а т ь с я и н а х о д и т ь к о м п р о м и с с ы . П о м н и т е , ч т о и г р а – л у ч ш и й с п о с о б о б щ е н и я с р е б е н к о м . И г р а й т е с н и м в р о л е в ы е и г р ы , г д е о н м о ж е т п о к а з а т ь с в о ю с а м о с т о я т е л ь н о с т ь и н е з а в и с и м о с т ь » , - с о в е т у е т Г о л у б е в а .

Психолог подчеркнула, что ни в коем случае не стоит критиковать и ругать ребенка, как бы трудно не было его родителю. Критика может подорвать самооценку ребенка и усугубить кризис. Наоборот, капризного малыша нужно хвалить за его достижения и поддерживать его в неудачах.

« Н е с р а в н и в а й т е р е б е н к а с д р у г и м и д е т ь м и . К а ж д ы й р е б е н о к р а з в и в а е т с я в с в о е м т е м п е . И , к о н е ч н о ж е , у д е л я й т е р е б е н к у д о с т а т о ч н о в н и м а н и я . О н д о л ж е н ч у в с т в о в а т ь , ч т о в ы е г о л ю б и т е и ц е н и т е : и г р а й т е с р е б е н к о м , ч и т а й т е е м у к н и г и , о б н и м а й т е е г о » , - к о м м е н т и р у е т п с и х о л о г .

Но что же делать, если малыш закатывает истерику? Майя Голубева напомнила, что истерики – частое явление во время кризиса трех лет. В этот момент важно сохранять спокойствие, нельзя на него кричать и пытаться успокоить силой.

Если истерика не взывает опасения за жизнь ребенка, то ее стоит просто игнорировать. Психолог акцентирует: не нужно давать ребенку то, чего он требует во время истерики. Когда же ребенок немного успокоится, ему нужно предложить попить воды, обнять, дать любимую игрушку.