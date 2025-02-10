Как родители могут помочь ребенку справиться с собственным «Я»

Кризис самостоятельной личности: как родители могут помочь ребёнку справиться с собственным «Я»
Кризис трех лет – это переломный момент в развитии ребенка, когда малыш из послушного ангелочка превращается в упрямого спорщика, отказывающегося выполнять привычные действия. Это период бурных эмоций и протеста. Как пережить этот сложный этап и помочь ребенку повзрослеть, рассказывает психолог.
Кризис трех лет – это нормальный и неизбежный этап развития, связанный с проявлениями у ребенка чувства собственного «Я», объясняет психолог Майя Голубева в интервью ИА RuNews24.ru.
«К трем годам ребенок начинает осознавать себя как самостоятельную личность, отделяясь от мамы. Он начинает понимать, что у него есть свои желания и возможности. И он начинает активно их проявлять, а порой и требовать», – говорит психолог.
По словам эксперта, существуют основные проявления кризиса трех лет:
- негативизм: ребенок на все отвечает «нет», даже если раньше делал это с удовольствием.
- Упрямство: ребенок стоит на своем, даже если его просьба нелогична или невыполнима.
- Строптивость: ребенок протестует против любых правил и ограничений.
- Своеволие: ребенок стремится делать все по-своему, даже если это небезопасно.
- Обесценивание: ребенок может обесценивать то, что раньше было для него необходимым и ценным.
- Деспотизм: ребенок пытается манипулировать взрослыми, требуя немедленного выполнения своих желаний.
Майя Голубева подчеркнула, что кризис трех лет – это не повод для паники, это возможность помочь детям вырасти и проявить важные качества личности.
«Важно понимать, что кризис – это временное явление. Он пройдет, и ваш ребенок снова станет более послушным и спокойным», – говорит эксперт.
Собеседница издания отметила, что можно помочь ребенку пережить кризис, соблюдая простые правила. В первую очередь родитель должен проявлять терпение и понимание. Важно помнить, что поведение ребенка – это не каприз, а период роста. Также в любой ситуации ребенку нужно предлагать выбор, чтобы он чувствовал себя более самостоятельным.
«Позвольте ребенку самостоятельно одеваться, обуваться, есть, собирать игрушки. Даже если он делает это медленно и не очень аккуратно, похвалите его за старание. При этом ребенок должен знать, что можно делать, а что нельзя. Правила должны быть понятными, последовательными и соблюдаться всеми членами семьи. Не давите на ребенка и не говорите ему делать то, чего он не хочет. Старайтесь договариваться и находить компромиссы. Помните, что игра – лучший способ общения с ребенком. Играйте с ним в ролевые игры, где он может показать свою самостоятельность и независимость», - советует Голубева.
Психолог подчеркнула, что ни в коем случае не стоит критиковать и ругать ребенка, как бы трудно не было его родителю. Критика может подорвать самооценку ребенка и усугубить кризис. Наоборот, капризного малыша нужно хвалить за его достижения и поддерживать его в неудачах.
«Не сравнивайте ребенка с другими детьми. Каждый ребенок развивается в своем темпе. И, конечно же, уделяйте ребенку достаточно внимания. Он должен чувствовать, что вы его любите и цените: играйте с ребенком, читайте ему книги, обнимайте его», - комментирует психолог.
Но что же делать, если малыш закатывает истерику? Майя Голубева напомнила, что истерики – частое явление во время кризиса трех лет. В этот момент важно сохранять спокойствие, нельзя на него кричать и пытаться успокоить силой.
Если истерика не взывает опасения за жизнь ребенка, то ее стоит просто игнорировать. Психолог акцентирует: не нужно давать ребенку то, чего он требует во время истерики. Когда же ребенок немного успокоится, ему нужно предложить попить воды, обнять, дать любимую игрушку.
«Объясните ребенку, что вы поняли его чувства: Скажите: «Я вижу, что ты расстроен. Я понимаю, что тебе сейчас плохо. Покажите ребенку, как можно выразить свои чувства по-другому. Научите ребенка говорить о своих чувствах словами. Кризис трех лет – это этап взросления, который нужно принять и помочь ребенку его пройти. Запаситесь терпением, пониманием и любовью. Помните, что вы – главный помощник и поддержка своего ребенка в этот фундаментальный период», - резюмирует психолог Майя Голубева.