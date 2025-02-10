Правительство расширило перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое сделает обязательной маркировку по системе "Честный знак" для некоторых детских игрушек, в том числе самокатов и кукол. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка ряда детских игрушек - самокатов, педальных автомобилей и аналогичных игрушек на колесах, колясок для кукол, самих кукол, наборов электрических гоночных автомобилей для соревновательных игр, головоломок и ряда других товаров для детей до 14 лет", - говорится в сообщении.

В кабмине уточнили, что исключение составят трехколесные велосипеды и воздушные шары.

Помимо этого, в перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке с 1 сентября, войдут молочные напитки с фруктовыми добавками. Это так называемое фруктовое молоко.

С этого же момента маркировка будет обязательной для некоторых видов стройматериалов. Речь идет о портландцементе, сухих строительных смесях, гипсе, извести, герметиках, монтажных пенах, шпаклевке, мастике и других строительных материалах в потребительской упаковке.

Продукция будет отслеживаться с помощью средств маркировки системы "Честный знак".