Ираклий Пирцхалава рассказал, как воспитывает своих детей

Исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума», певец Ираклий Пирцхалава рассказал «Леди Mail», что в воспитании своих детей он всегда руководствуется любовью. При этом, по словам артиста, он может проявить к детям строгость.

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« Я м о г у б ы т ь в м е р у м я г к и м о т ц о м , в м е р у с т р о г и м . С т р о г о с т ь т о ж е д о л ж н а п р о х о д и т ь ч е р е з п р и з м у л ю б в и , п р е ж д е ч е м д о й д е т д о р е б е н к а . Я о т е ц , н а п о л н е н н ы й л ю б о в ь ю . Т и с к а ю м а л ь ч и ш е к , ц е л у ю » , — подчеркнул Пирцхалава.

Артист считает, что при необходимости надо показывать детям твердость характера — не давать им лениться и проводить с ними воспитательные беседы. Себя певец охарактеризовал как «ласкового и доброго папу».

Певец Ираклий Пирцхалава, как ранее стало известно, встречается с дизайнером Кристиной Хомухой. Вместе с ней артист не только воспитывает несколько детей, но и создает проекты, в том числе коллекцию одежды с религиозной символикой.