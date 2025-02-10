Ираклий Пирцхалава рассказал, как воспитывает своих детей

Исполнитель хита «Вова-чума» раскрыл секрет воспитания своих детей
Исполнитель песен «Лондон-Париж» и «Вова-чума», певец Ираклий Пирцхалава рассказал «Леди Mail», что в воспитании своих детей он всегда руководствуется любовью. При этом, по словам артиста, он может проявить к детям строгость.
«Я могу быть в меру мягким отцом, в меру строгим. Строгость тоже должна проходить через призму любви, прежде чем дойдет до ребенка. Я отец, наполненный любовью. Тискаю мальчишек, целую», — подчеркнул Пирцхалава.
Артист считает, что при необходимости надо показывать детям твердость характера — не давать им лениться и проводить с ними воспитательные беседы. Себя певец охарактеризовал как «ласкового и доброго папу».
Певец Ираклий Пирцхалава, как ранее стало известно, встречается с дизайнером Кристиной Хомухой. Вместе с ней артист не только воспитывает несколько детей, но и создает проекты, в том числе коллекцию одежды с религиозной символикой.