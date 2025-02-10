В Рособрнадзоре рассказали о новых мерах по контролю за проведением ЕГЭ

Рособрнадзор в период ЕГЭ планирует запустить чат-бот, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.

© РИА Новости

« П о е г о с л о в а м , в п е р и о д п р о в е д е н и я Е Г Э н а п л а т ф о р м е " С ф е р у м " п л а н и р у е т с я з а п у с т и т ь ч а т - б о т п о а н а л о г и и с ч а т - б о т о м " П о м о щ н и к Р о с о б р н а д з о р а " , с п о м о щ ь ю к о т о р о г о у ч а с т н и к и э к з а м е н о в и и х р о д и т е л и с м о г у т с о о б щ а т ь , е с л и и х п р а в а б у д у т н а р у ш е н ы » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и п р е с с - с л у ж б ы Рособрнадзора.

Музаев заверил, что все проблемы будут решаться оперативно и быстро.

Он также сообщил, что Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Некоторые можно внедрять уже в 2025 году, на реализацию других понадобится несколько лет, отметил руководитель Рособрнадзора.

В 2025 году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач.