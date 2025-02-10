В Рособрнадзоре рассказали о новых мерах по контролю за проведением ЕГЭ

Рособрнадзор в период ЕГЭ планирует запустить чат-бот, с помощью которого выпускники и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены. Об этом сообщил руководитель ведомства Анзор Музаев на заседании комитета Госдумы по просвещению.
«По его словам, в период проведения ЕГЭ на платформе "Сферум" планируется запустить чат-бот по аналогии с чат-ботом "Помощник Рособрнадзора", с помощью которого участники экзаменов и их родители смогут сообщать, если их права будут нарушены», — говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Музаев заверил, что все проблемы будут решаться оперативно и быстро.
Он также сообщил, что Рособрнадзор собрал предложения по совершенствованию мер контроля на ЕГЭ. Некоторые можно внедрять уже в 2025 году, на реализацию других понадобится несколько лет, отметил руководитель Рособрнадзора.
В 2025 году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач.