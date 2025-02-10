Правительство поддержало законопроект с экспериментом со сдачей ОГЭ

В правительстве РФ заявили, что поддерживают законопроект о сдаче ОГЭ только по двум предметам в пяти субъектах России, при условии его доработки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект отзыва, который есть в распоряжении редакции.

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Законопроект определяет особый порядок проведения ОГЭ и приема на обучение по программам среднего и среднего профессионального образования с 2025 года в Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также в Республике Северная Осетия — Алания. В этих субъектах для получения аттестата выпускникам, согласно документу, будет необходимо сдать экзамен по двум предметам — русскому и математике — а не по четырем, как раньше.

Авторы законопроекта также предложили опробовать новый порядок зачисления абитуриентов в колледжи и техникумы за счет средств региональных и местных бюджетов.