В Госдуме составили список разрешенных имен для детей

Депутаты Госдумы разработали законопроект об ограничении нестандартных имен для детей. Инициатива предполагает создание списка разрешенных имен, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя председателя комитета по защите семьи Татьяны Буцкой.

Изначально законопроект предполагал запрет на использование имен мальчиков для девочек и наоборот. Теперь, по словам Буцкой, документ включает «большой закрытый список» разрешенных имен. Депутат подчеркнула, что необходимо защитить детей от таких имен, таких как Пельмень, Тумбочка или Стол.

« М ы к а к г о с у д а р с т в о д о л ж н ы з а щ и т и т ь д е т е й , м ы в э т о м т в е р д о у в е р е н ы . М ы д о л ж н ы д а т ь в о з м о ж н о с т ь с а м о р е а л и з о в ы в а т ь с я в в ы б о р е и м е н и р е б е н к а , н о р о в н о д о т о г о п р е д е л а , п о к а н е н а ч и н а е т с я з а щ и т а п р а в с а м о г о р е б е н к а » , — д о б а в и л а о н а .

Текст законопроекта уже готов и обсуждается с Министерством юстиции.

В 2017 году Совет Федерации запретил использовать в именах цифры, знаки, титулы и бранные слова. По данным российских ЗАГСов, в начале XXI века среди самых необычных имен были Авиадиспетчер, Салат Латук и Приватизация. В 2020 году житель Пензы, специалист по маркетингу, назвал новорожденного сына Ма́ркетингом.