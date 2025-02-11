Как общаться с подростком, чтобы не испортить отношения

Сложный переходный период подросткового возраста требует от родителей особого внимания и понимания. Как же сохранить доверительные отношения и не испортить связь с подростком в этот непростой период?

В беседе с RuNews24.ru психолог и консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили рассказала о нюансах общения с подростками.

« В к а ж д о м в о з р а с т е е с т ь с в о и з а д а ч и р а з в и т и я , и в п о д р о с т к о в о м в о з р а с т е р е б е н к у в а ж н о н а у ч и т ь с я с а м о с т о я т е л ь н о в ы б и р а т ь ц е л и и д о с т и г а т ь и х » .

Важнейшей основой любых отношений является доверие. Оно формируется за счет постоянного общения, поддержки и понимания. Дети нас слушаются, им важно наше мнение, когда они доверяют нам и знают, что мы о них заботимся. Поэтому, чтобы подросток открылся и поделился своими переживаниями, родителям важно создать атмосферу доверия и безопасности.

Подросток стремится к самостоятельности. Важно предоставить ему достаточно свободного времени для реализации своих идей. Ребенок сам ставит себе задачу и придумывает, как он будет ее поэтапно решать.

« П о ч е м у т ы б о л ь ш е н е х о ч е ш ь з а н и м а т ь с я т е м с п о р т о м , к о т о р ы й м ы н а ч а л и в м е с т е ? » — с п р а ш и в а й т е с и н т е р е с о м , н о н е н а с т а и в а й т е . У в а ж а й т е е г о п р а в о в ы б и р а т ь и п р е д о с т а в ь т е е м у в р е м я н а с о б с т в е н н ы е з а н я т и я .

Важным аспектом подросткового возраста является перестройка организма. По словам эксперта, у подростков меняются пропорции тела, и это требует колоссальных затрат энергии". Устав от нагрузок, подросток может казаться ленивым, но на самом деле ему просто нужно время для восстановления.

« И н о г д а п р о с т о п о л е ж а т ь и р а с с л а б и т ь с я — э т о и м е н н о т о , ч т о н у ж н о . П р и з ы в а й т е к п о н и м а н и ю в м е с т о о с у ж д е н и я : " Я т е б я п о н и м а ю , в с е м н а м и н о г д а н у ж н о п р о с т о о т д о х н у т ь » .

Сложности с засыпанием — еще одна типичная проблема подростков. Попробуйте вместе с ребенком посмотреть научный фильм о пользе сна. Расскажите, как вы себя чувствуете, если недостаточно выспались, но делайте это без упреков.

« Р е б е н о к , в к о н ц е к о н ц о в , д о л ж е н с а м о с т о я т е л ь н о о с о з н а т ь в а ж н о с т ь с н а . В м е с т е п р о в е д и т е э к с п е р и м е н т , о п р е д е л и т е , с к о л ь к о ч а с о в с н а в а м о б о и м н е о б х о д и м о , и п о с т а р а й т е с ь п р и д е р ж и в а т ь с я э т о г о г р а ф и к а » , — р е к о м е н д у е т п с и х о л о г .

Важно объяснять подростку, что самостоятельность и взросление подразумевают ответственность. То, насколько родители могут доверять ребенку, зависит от его умения планировать и действовать в соответствии с выбранным планом. Начните с малого: пусть он сам организует свое время, выберет, как провести выходные.

« М ы с м а м о й р е ш и л и , ч т о я б у д у с а м р е ш а т ь , ч т о д е л а т ь в в ы х о д н ы е , а о н а т о л ь к о п о с л у ш а е т и д а с т с о в е т ы , е с л и м н е п о н а д о б и т с я » , — д е л и т е с ь с в о и м и п л а н а м и и э к с п е р и м е н т а м и с п о д р о с т к о м .

Постепенно, с вашей поддержкой, он научится брать на себя ответственность и становится более самостоятельным.

Поддержание доверительных отношений с подростком — это сложная, но крайне важная задача. Помните, что в каждой трудной ситуации стоит действовать со стороны понимания и поддержки, а не давления.