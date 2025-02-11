Слово за слово: как общаться с подростком, чтобы не испортить отношения
Сложный переходный период подросткового возраста требует от родителей особого внимания и понимания. Как же сохранить доверительные отношения и не испортить связь с подростком в этот непростой период?
В беседе с RuNews24.ru психолог и консультант по сну BabySleep Татьяна Чхиквишвили рассказала о нюансах общения с подростками.
«В каждом возрасте есть свои задачи развития, и в подростковом возрасте ребенку важно научиться самостоятельно выбирать цели и достигать их».
Важнейшей основой любых отношений является доверие. Оно формируется за счет постоянного общения, поддержки и понимания. Дети нас слушаются, им важно наше мнение, когда они доверяют нам и знают, что мы о них заботимся. Поэтому, чтобы подросток открылся и поделился своими переживаниями, родителям важно создать атмосферу доверия и безопасности.
Подросток стремится к самостоятельности. Важно предоставить ему достаточно свободного времени для реализации своих идей. Ребенок сам ставит себе задачу и придумывает, как он будет ее поэтапно решать.
«Почему ты больше не хочешь заниматься тем спортом, который мы начали вместе?» — спрашивайте с интересом, но не настаивайте. Уважайте его право выбирать и предоставьте ему время на собственные занятия.
Важным аспектом подросткового возраста является перестройка организма. По словам эксперта, у подростков меняются пропорции тела, и это требует колоссальных затрат энергии". Устав от нагрузок, подросток может казаться ленивым, но на самом деле ему просто нужно время для восстановления.
«Иногда просто полежать и расслабиться — это именно то, что нужно. Призывайте к пониманию вместо осуждения: "Я тебя понимаю, всем нам иногда нужно просто отдохнуть».
Сложности с засыпанием — еще одна типичная проблема подростков. Попробуйте вместе с ребенком посмотреть научный фильм о пользе сна. Расскажите, как вы себя чувствуете, если недостаточно выспались, но делайте это без упреков.
«Ребенок, в конце концов, должен самостоятельно осознать важность сна. Вместе проведите эксперимент, определите, сколько часов сна вам обоим необходимо, и постарайтесь придерживаться этого графика», — рекомендует психолог.
Важно объяснять подростку, что самостоятельность и взросление подразумевают ответственность. То, насколько родители могут доверять ребенку, зависит от его умения планировать и действовать в соответствии с выбранным планом. Начните с малого: пусть он сам организует свое время, выберет, как провести выходные.
«Мы с мамой решили, что я буду сам решать, что делать в выходные, а она только послушает и даст советы, если мне понадобится», — делитесь своими планами и экспериментами с подростком.
Постепенно, с вашей поддержкой, он научится брать на себя ответственность и становится более самостоятельным.
Поддержание доверительных отношений с подростком — это сложная, но крайне важная задача. Помните, что в каждой трудной ситуации стоит действовать со стороны понимания и поддержки, а не давления.
«Процесс сепарации происходит постепенно, и, чем больше вы помогаете своему ребенку, тем легче ему будет стать взрослым», — резюмирует Татьяна Чхиквишвили.