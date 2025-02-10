Арабский язык планируют включить в программу ЕГЭ

Зачем российским детям учить арабский язык?
Арабский язык планируют включить в ЕГЭ в 2026 году. Его изучение в школе хотя бы на базовом уровне сделает подготовку будущих арабистов более качественной, отмечают собеседники «Бизнес FM». Однако есть много нюансов, в которых мы и пытаемся разобраться.
Арабский — официальный язык в 22 странах, на нем написан Коран, и это один из официальных языков ООН. В каждой из этих ролей у арабского свои особенности. Например, в тех 22 государствах люди между собой разговаривают на непохожих друг на друга диалектах: от египетского до марокканского. Коран написан на классическом арабском языке. А в ООН, в СМИ, в образовательных учреждениях, в том числе российских, используют и изучают современный литературный арабский язык (фусха).
ЕГЭ по арабскому языку — кто будет сдавать и для чего
В октябре 2024 года при гимназии имени Примакова в Московской области заработал Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак. На открытии провели урок арабского языка для детей. Урок, мастер-класс по арабской вязи и в целом церемонию открытия центра посетили президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Там же министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал включение арабского языка в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору через два года.
В Центре имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак уже начали подготовку к включению языка в ЕГЭ. Например, разрабатывают учебник по арабскому для школьников, а пока детей знакомят с языком по авторским программам и наработкам учителей. Кроме того, в конце прошлого года в центре прошел ежегодный Международный форум по преподаванию арабского языка в современном мире. Участвовали 15 стран: из семи государств гости приехали на очные мероприятия, другие присоединились онлайн. По словам Марии Бусаровой, руководителя центра, в 2025 году на форуме надеются увидеть больше очных участников. Самое главное, это интерес школьников из разных регионов России к арабскому языку.
«В прошлом году мы провели школьную олимпиаду по арабскому языку. На онлайн-этапе ожидали около тысячи учеников, а приняли участие 7 тысяч ребят из 35 регионов России. Уровень был у всех разный, некоторым участникам оказались по плечу олимпиадные задания уровня B1. На очном этапе лучшие результаты показали школьники из Подмосковья, Татарстана, Дагестана, Чеченской Республики и Пензенской области. Необходимость введения ЕГЭ по арабскому иллюстрируют именно эти показатели олимпиады: количество участников и уровень их знаний. У детей в России, которые учат арабский, должна быть возможность сдать экзамен и развивать язык и после выпуска из школы», — Мария Бусарова, руководитель Центра международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак.
В гимназии имени Примакова по школьной программе арабский язык как второй иностранный изучают около 15 детей. К 11-му выпускному классу предполагается, что они будут владеть современным литературным арабским языком на уверенном В1. В Центре имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак онлайн обучаются 50 детей. По словам Марии Бусаровой, в этом году планы, касающиеся арабского, обширные. В новый поток онлайн-обучения планируют набрать 160 детей, для этого разрабатывают онлайн-платформу. Для лучших учеников и победителей олимпиады, онлайн-этап которой начнется в сентябре, запланирована стажировка в ОАЭ.
В Предуниверситарии МГЛУ арабский язык изучают восьмиклассники и девятиклассники — по четыре часа в неделю. Обучение предполагает практику устной и письменной речи, понимание грамматики. По плану, к 11-му классу школьникам нужно достичь тот же уровень В1 или В1+. Подростки уже в школьных стенах учатся на арабском общаться с людьми разных социально-возрастных статусов, изучают географию стран арабского мира, основные города и достопримечательности, государственное и политическое устройство, ключевые культурно-исторические факты, национальные традиции, обычаи и праздники.
Собеседники «Бизнес FM» добавили, что ввод ЕГЭ — это важный шаг для институционализации языка в России, а так как при приеме на работу от сотрудника требуется знание арабского на высоком уровне и не меньше, его изучение на школьном этапе — это возможность «заложить фундамент», наработать языковую базу и развивать ее уже в университете.
Почему житель Алжира не поймет сирийца и наоборот
Современный литературный арабский (фусха) — это язык СМИ, официальных переговоров, государственных учреждений. Он относится к семитской группе языков. В алфавите есть только согласные. Гласные на письме не отображаются. И для того чтобы научиться читать по-арабски, недостаточно выучить алфавит, нужно понимать структуру языка, как образовываются слова, объясняет кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина:
Наталья Дубинина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН
«В РУДН студенты изучают арабский на нескольких факультетах, в том числе на филологическом, юридическом, экономическом и на факультете гуманитарных и социальных наук. На направлении "Лингвистика" студенты изучают язык глобально, чтобы в будущем быть и переводчиками, и преподавателями, и лингвистами в этой области. В этом учебном году впервые набрали абитуриентов на направление "Востоковедение и африканистика". Будем готовить арабистов, которые в будущем смогут стать специалистами и аналитиками в области экономики, политики, философии, истории арабских стран. Они углубленно изучают регион и арабский язык. Кроме литературного наши преподаватели — носители языка — обучают студентов и разговорному арабскому, и "белому диалекту". Это язык междиалектного общения, благодаря которому, будучи на стажировке, они смогут разговаривать с местными. К выпуску бакалавры должны владеть языком на уровне В2 или С1, но все зависит от самого студента», — Наталья Дубинина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН.
Зачастую диалекты настолько отличаются друг от друга, что житель Алжира не поймет жителя Сирии или наоборот. Потому что в Сирии диалект сформирован на основе арабского языка. Алжирский диалект — это смесь арабского, берберского и французского языков. К слову, египетский диалект популярнее всего, им владеют в какой-то мере жители многих арабских стран по любопытной причине — Египет производит большое количество фильмов и сериалов, которые транслируются на развлекательных каналах. А разные жизненные ситуации актеры разыгрывают именно на египетском диалекте.
«Начальник на моей первой работе рассказал об однокурснике, еще в советское время он хорошо выучил литературный арабский язык в институте, и его направили в Сирию в район Голанских высот. Он туда приезжает довольный и уверенный в своих знаниях, начинает разговаривать на литературном, но никто его не понимает. То есть он знает язык, на котором никто не говорит. Не унывая, он начал учить диалект и выучил за несколько месяцев. Но тут его снова переводят — на север Сирии. Он приезжает туда и выясняет, что ему нужно по новой учить арабский язык. То есть даже в рамках одной страны, а Сирия небольшая страна, диалектное различие может быть серьезным. И это вносит свою специфику в изучение арабского языка. То есть база, которую должен знать человек, — это однозначно литературный арабский язык. Чтобы ее наработать, понадобится качественное и регулярное обучение в течение нескольких лет для достижения уровня С1. А дальше уже нужно подстраиваться под специфику будущей работы и изучать диалект того региона, где он планирует работать», — Андрей Онтиков, политолог, востоковед.
По словам Андрея Онтикова, владеющий арабским языком может выбрать разные профессии: гид, переводчик, лингвист, аналитик, журналист, политолог, юрист, экономист. Особая нехватка в специалистах, которые не только знают арабский язык, но и знакомы с культурой и историей арабских стран, понимают политические и экономические процессы и еще могли бы при этом формулировать серьезную аналитику.
Арабский язык серьезен и логичен как по строению, так и по цели использования. Человек, изучающий его, должен четко понимать, когда и где он применит свои знания литературного арабского и выбранного диалекта. Правильный выбор важен тем, что, сделав его, человеку предстоит потратить немало времени, чтобы стать арабистом-профессионалом с уверенным С1. Возможно, начав учить арабский язык в школьное время, у подростка будет дополнительное время разобраться в специфике, определиться с характером своей будущей карьеры.