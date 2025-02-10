Арабский язык планируют включить в программу ЕГЭ

Арабский язык планируют включить в ЕГЭ в 2026 году. Его изучение в школе хотя бы на базовом уровне сделает подготовку будущих арабистов более качественной, отмечают собеседники «Бизнес FM». Однако есть много нюансов, в которых мы и пытаемся разобраться.

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Арабский — официальный язык в 22 странах, на нем написан Коран, и это один из официальных языков ООН. В каждой из этих ролей у арабского свои особенности. Например, в тех 22 государствах люди между собой разговаривают на непохожих друг на друга диалектах: от египетского до марокканского. Коран написан на классическом арабском языке. А в ООН, в СМИ, в образовательных учреждениях, в том числе российских, используют и изучают современный литературный арабский язык (фусха).

ЕГЭ по арабскому языку — кто будет сдавать и для чего

В октябре 2024 года при гимназии имени Примакова в Московской области заработал Центр международного сотрудничества с ОАЭ в сфере образования имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак. На открытии провели урок арабского языка для детей. Урок, мастер-класс по арабской вязи и в целом церемонию открытия центра посетили президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Там же министр просвещения РФ Сергей Кравцов анонсировал включение арабского языка в ЕГЭ в качестве шестого экзамена по выбору через два года.

В Центре имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак уже начали подготовку к включению языка в ЕГЭ. Например, разрабатывают учебник по арабскому для школьников, а пока детей знакомят с языком по авторским программам и наработкам учителей. Кроме того, в конце прошлого года в центре прошел ежегодный Международный форум по преподаванию арабского языка в современном мире. Участвовали 15 стран: из семи государств гости приехали на очные мероприятия, другие присоединились онлайн. По словам Марии Бусаровой, руководителя центра, в 2025 году на форуме надеются увидеть больше очных участников. Самое главное, это интерес школьников из разных регионов России к арабскому языку.

« В п р о ш л о м г о д у м ы п р о в е л и ш к о л ь н у ю о л и м п и а д у п о а р а б с к о м у я з ы к у . Н а о н л а й н - э т а п е о ж и д а л и о к о л о т ы с я ч и у ч е н и к о в , а п р и н я л и у ч а с т и е 7 т ы с я ч р е б я т и з 3 5 р е г и о н о в Р о с с и и . У р о в е н ь б ы л у в с е х р а з н ы й , н е к о т о р ы м у ч а с т н и к а м о к а з а л и с ь п о п л е ч у о л и м п и а д н ы е з а д а н и я у р о в н я B 1 . Н а о ч н о м э т а п е л у ч ш и е р е з у л ь т а т ы п о к а з а л и ш к о л ь н и к и и з П о д м о с к о в ь я , Т а т а р с т а н а , Д а г е с т а н а , Ч е ч е н с к о й Р е с п у б л и к и и П е н з е н с к о й о б л а с т и . Н е о б х о д и м о с т ь в в е д е н и я Е Г Э п о а р а б с к о м у и л л ю с т р и р у ю т и м е н н о э т и п о к а з а т е л и о л и м п и а д ы : к о л и ч е с т в о у ч а с т н и к о в и у р о в е н ь и х з н а н и й . У д е т е й в Р о с с и и , к о т о р ы е у ч а т а р а б с к и й , д о л ж н а б ы т ь в о з м о ж н о с т ь с д а т ь э к з а м е н и р а з в и в а т ь я з ы к и п о с л е в ы п у с к а и з ш к о л ы » , — М а р и я Б у с а р о в а , р у к о в о д и т е л ь Ц е н т р а м е ж д у н а р о д н о г о с о т р у д н и ч е с т в а с О А Э в с ф е р е о б р а з о в а н и я и м е н и ш е й х и Ф а т е м ы Б и н т М у б а р а к .

В гимназии имени Примакова по школьной программе арабский язык как второй иностранный изучают около 15 детей. К 11-му выпускному классу предполагается, что они будут владеть современным литературным арабским языком на уверенном В1. В Центре имени шейхи Фатемы Бинт Мубарак онлайн обучаются 50 детей. По словам Марии Бусаровой, в этом году планы, касающиеся арабского, обширные. В новый поток онлайн-обучения планируют набрать 160 детей, для этого разрабатывают онлайн-платформу. Для лучших учеников и победителей олимпиады, онлайн-этап которой начнется в сентябре, запланирована стажировка в ОАЭ.

В Предуниверситарии МГЛУ арабский язык изучают восьмиклассники и девятиклассники — по четыре часа в неделю. Обучение предполагает практику устной и письменной речи, понимание грамматики. По плану, к 11-му классу школьникам нужно достичь тот же уровень В1 или В1+. Подростки уже в школьных стенах учатся на арабском общаться с людьми разных социально-возрастных статусов, изучают географию стран арабского мира, основные города и достопримечательности, государственное и политическое устройство, ключевые культурно-исторические факты, национальные традиции, обычаи и праздники.

Собеседники «Бизнес FM» добавили, что ввод ЕГЭ — это важный шаг для институционализации языка в России, а так как при приеме на работу от сотрудника требуется знание арабского на высоком уровне и не меньше, его изучение на школьном этапе — это возможность «заложить фундамент», наработать языковую базу и развивать ее уже в университете.

Почему житель Алжира не поймет сирийца и наоборот

Современный литературный арабский (фусха) — это язык СМИ, официальных переговоров, государственных учреждений. Он относится к семитской группе языков. В алфавите есть только согласные. Гласные на письме не отображаются. И для того чтобы научиться читать по-арабски, недостаточно выучить алфавит, нужно понимать структуру языка, как образовываются слова, объясняет кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН Наталья Дубинина:

Наталья Дубинина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН

« В РУДН студенты изучают арабский на нескольких факультетах, в том числе на филологическом, юридическом, экономическом и на факультете гуманитарных и социальных наук. На направлении "Лингвистика" студенты изучают язык глобально, чтобы в будущем быть и переводчиками, и преподавателями, и лингвистами в этой области. В этом учебном году впервые набрали абитуриентов на направление "Востоковедение и африканистика". Будем готовить арабистов, которые в будущем смогут стать специалистами и аналитиками в области экономики, политики, философии, истории арабских стран. Они углубленно изучают регион и арабский язык. Кроме литературного наши преподаватели — носители языка — обучают студентов и разговорному арабскому, и "белому диалекту". Это язык междиалектного общения, благодаря которому, будучи на стажировке, они смогут разговаривать с местными. К выпуску бакалавры должны владеть языком на уровне В2 или С1, но все зависит от самого студента», — Наталья Дубинина, кандидат филологических наук, доцент кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН.

Зачастую диалекты настолько отличаются друг от друга, что житель Алжира не поймет жителя Сирии или наоборот. Потому что в Сирии диалект сформирован на основе арабского языка. Алжирский диалект — это смесь арабского, берберского и французского языков. К слову, египетский диалект популярнее всего, им владеют в какой-то мере жители многих арабских стран по любопытной причине — Египет производит большое количество фильмов и сериалов, которые транслируются на развлекательных каналах. А разные жизненные ситуации актеры разыгрывают именно на египетском диалекте.

« Н а ч а л ь н и к н а м о е й п е р в о й р а б о т е р а с с к а з а л о б о д н о к у р с н и к е , е щ е в с о в е т с к о е в р е м я о н х о р о ш о в ы у ч и л л и т е р а т у р н ы й а р а б с к и й я з ы к в и н с т и т у т е , и е г о н а п р а в и л и в С и р и ю в р а й о н Г о л а н с к и х в ы с о т . О н т у д а п р и е з ж а е т д о в о л ь н ы й и у в е р е н н ы й в с в о и х з н а н и я х , н а ч и н а е т р а з г о в а р и в а т ь н а л и т е р а т у р н о м , н о н и к т о е г о н е п о н и м а е т . Т о е с т ь о н з н а е т я з ы к , н а к о т о р о м н и к т о н е г о в о р и т . Н е у н ы в а я , о н н а ч а л у ч и т ь д и а л е к т и в ы у ч и л з а н е с к о л ь к о м е с я ц е в . Н о т у т е г о с н о в а п е р е в о д я т — н а с е в е р С и р и и . О н п р и е з ж а е т т у д а и в ы я с н я е т , ч т о е м у н у ж н о п о н о в о й у ч и т ь а р а б с к и й я з ы к . Т о е с т ь д а ж е в р а м к а х о д н о й с т р а н ы , а С и р и я н е б о л ь ш а я с т р а н а , д и а л е к т н о е р а з л и ч и е м о ж е т б ы т ь с е р ь е з н ы м . И э т о в н о с и т с в о ю с п е ц и ф и к у в и з у ч е н и е а р а б с к о г о я з ы к а . Т о е с т ь б а з а , к о т о р у ю д о л ж е н з н а т ь ч е л о в е к , — э т о о д н о з н а ч н о л и т е р а т у р н ы й а р а б с к и й я з ы к . Ч т о б ы е е н а р а б о т а т ь , п о н а д о б и т с я к а ч е с т в е н н о е и р е г у л я р н о е о б у ч е н и е в т е ч е н и е н е с к о л ь к и х л е т д л я д о с т и ж е н и я у р о в н я С 1 . А д а л ь ш е у ж е н у ж н о п о д с т р а и в а т ь с я п о д с п е ц и ф и к у б у д у щ е й р а б о т ы и и з у ч а т ь д и а л е к т т о г о р е г и о н а , г д е о н п л а н и р у е т р а б о т а т ь » , — А н д р е й О н т и к о в , п о л и т о л о г , в о с т о к о в е д .

По словам Андрея Онтикова, владеющий арабским языком может выбрать разные профессии: гид, переводчик, лингвист, аналитик, журналист, политолог, юрист, экономист. Особая нехватка в специалистах, которые не только знают арабский язык, но и знакомы с культурой и историей арабских стран, понимают политические и экономические процессы и еще могли бы при этом формулировать серьезную аналитику.

Арабский язык серьезен и логичен как по строению, так и по цели использования. Человек, изучающий его, должен четко понимать, когда и где он применит свои знания литературного арабского и выбранного диалекта. Правильный выбор важен тем, что, сделав его, человеку предстоит потратить немало времени, чтобы стать арабистом-профессионалом с уверенным С1. Возможно, начав учить арабский язык в школьное время, у подростка будет дополнительное время разобраться в специфике, определиться с характером своей будущей карьеры.