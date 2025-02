«Мы потеряли целое поколение». Чем зумеры пугают ученых

Выросшие в условиях максимальной родительской опеки и мгновенного удовлетворения запросов в один клик британские подростки и юноши столкнулись с серьезными проблемами при выполнении простейших хозяйственных работ. Многие молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет оказались не готовы самостоятельно поменять лампочку в светильнике на потолке, приготовить простейшие блюда вроде омлета или забить гвоздь в стену для фоторамки. Отношение GOTDOIT — «Пусть это сделают другие» — набирает обороты и в ряде других западных стран, включая США и государства Евросоюза. В России, как утверждают в Госдуме, потерянным оказалось целое поколение. Если не начать активно предпринимать действия в борьбе с беспомощностью зумеров, этот тренд перенесется с новой силой на следующее поколение Альфа, самым старшим представителям которого сейчас 14-15 лет. Бытовой кризис — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Британские зумеры тратят огромные суммы на выполнение базовых работ по дому

В начале 2025 года аналитики британской компании Halfords пришли к парадоксальному выводу. Несмотря на гораздо большую осведомленность подростков и юношей в самых разных областях, значительная их часть оказалась полностью неготовой к повседневным бытовым хлопотам. Результаты опроса показали, что многих зумеров и миллениалов поставило в тупик выполнение простейших хозяйственных задач. Каждый пятый (21 процент) респондент в возрасте от 18 до 27 лет предпочел обратиться за помощью к профессиональному электрику ради замены лампочки в светильнике на потолке. Аналогичный ответ дали 22 процента представителей поколения миллениалов (28-43 года). Еще 22 процента зумеров и 19 процентов миллениалов сообщили, что попросят сделать это своих родителей. Четверть юных британцев объяснили нежелание менять лампочку самостоятельно тем, что она может оказаться слишком горячей. В свою очередь, две трети миллениалов испугались возможного повреждения проводки или электрических сетей. Пятая же часть опрошенных призналась, что боятся лезть на высокую стремянку ради замены лампочки на потолке.

Подобная задача оказалась далеко не единственной, которая вызывает у молодых британцев бессилие. Так, каждый десятый (11 процентов) зумер и миллениал испытывает трудности при установке фоторамки на стену из-за страха неправильно забить гвоздь в стену. По их мнению, с этой задачей гораздо лучше справится опытный плотник. Впрочем, как оказалось, проблемы подстерегают молодых людей не только дома. Например, почти 50 процентов опрошенных зумеров заявили, что не смогут самостоятельно помыть машину или заменить стеклоочистители. Также выяснилось, что более трети молодых людей понятия не имеют, как устроен автомобиль, и не смогли определить, где находится аккумулятор. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что многие представители поколений Z и Y не знают, как выглядит гаечный ключ (30 процентов) или плоская отвертка (21 процент). Говорить о самостоятельном выполнении простейших ремонтных работ при таком раскладе не приходится, утверждают аналитики Halfords.

Траты молодых британцев на бытовые задачи в среднем составляют около 1,3 тысячи фунтов стерлингов в год (чуть более 157,1 тысячи рублей по курсу на момент публикации материала). Расходы более старших поколений оказались гораздо меньше. Например, аналогичные ежегодные траты британцев, родившихся в 1964-1980 годах, составили порядка 470 фунтов стерлингов (порядка 56,8 тысячи рублей), а бэби-бумеров (1946-1964 годы рождения) — лишь 300 фунтов (примерно 36,3 тысячи рублей).

Западные зумеры стесняются устраивать свидания дома из-за неумения готовить

Оставляют желать лучшего и кулинарные навыки британских подростков. Исследование, проведенное аналитиками приложения для знакомств FindingTheOne, показало, что почти две трети (порядка 61 процента) самых старших представителей поколения Z не знают, как приготовить простейшие блюда вроде омлета. Еще 42 процента заявили, что понятия не имеют, как сделать жаркое, а для 27 процентов трудновыполнимой задачей является сварить суп. Более сложные блюда оказались источником повышенного стресса для большинства британских зумеров.

Так, более 80 процентов из них не знают, с чего начать приготовление лазаньи или жареной курицы. На этом фоне почти 64 процента опрошенных юношей и девушек признались, что предпочитают ужинать вне дома, так как не умеют готовить, а каждый четвертый респондент отметил, что хотя бы раз в жизни прибегал к обману, выдавая еду, заказанную в ресторане или на вынос, за домашнюю. Чуть менее половины респондентов заявили, что воспринимают приготовление пищи стрессогенным занятием.

Именно из-за беспокойства по этому поводу 64 процента респондентов, как выяснилось, обычно заказывают еду на вынос и в ресторанах.

« К о г д а д е л о д о х о д и т д о с в и д а н и й , я п р и з н а ю , ч т о э т о н е м н о г о н е л о в к о . Я б ы н е о с м е л и л с я п р и г л а с и т ь к о г о - т о н а д о м а ш н ю ю е д у , е с л и б ы м н е н е п о м о г а л и » , — п р и з н а л с я о д и н и з о п р о ш е н н ы х з у м е р о в .

Британский нейробиолог Дин Беррет объясняет падение интереса современных подростков и юношей к выполнению бытовых задач своеобразным отношением к родительскому дому. Как утверждает эксперт, молодые люди воспринимают квартиру или дом, в котором они проживают с семьей, в качестве гостиничного номера. По этой причине, полагает аналитик, подростки не принимают требований старших родственников об уборке. Специалист не советует родителям заставлять своих детей выполнять «грязную» работу по дому, так как подобные призывы могут привести к еще большему протесту и отчуждению подростка. Когда ребенку в доме все позволяется с самых ранних лет, объясняет эксперт, изменить его поведенческие привычки в пубертатном периоде представляется почти невозможной задачей. Выходом из ситуации Беррет видит тактику мягкого внушения и регулярных напоминаний подростку о необходимости поддерживать свою комнату в чистоте. В этом может помочь в том числе активный личный пример, когда родители регулярно проводят уборку помещения в присутствии самого ребенка. При таком раскладе, полагает эксперт, подростку в какой-то момент станет неудобно, и он начнет приобщаться к выполнению простейших хозяйственных задач. Еще одним способом наладить семейные связи психолог назвал метод поощрения детей.

« В м е с т о т о г о ч т о б ы с п р а ш и в а т ь , п о ч е м у о н и в е д у т с е б я в д о м е , к а к в о т е л е , р о д и т е л и м о г л и б ы п р е д л о ж и т ь и м ч т о - н и б у д ь в з а м е н , е с л и о н и п р и б е р у т с в о ю к о м н а т у » , — р е з ю м и р о в а л Б е р р е т .

Профессор из Эдинбургского университета Стивен Уоллес связывает отсутствие у молодых британцев базовых навыков с особенностями их периода взросления. Зумеры и миллениалы, утверждает он, в большинстве своем росли в достатке в условиях постоянной родительской опеки. Они привыкли получать все необходимое при помощи одного клика и реализовывать свои потребности по запросу в интернете. «Эти факторы естественно привели к снижению интереса к ручному труду», — заключил Уоллес.

Молодые американцы оказались менее склонны к ручному труду, чем их отцы

Стремительное ускорение темпа жизни и постоянный стресс приводят к повышенной восприимчивости молодежи к внешним раздражителям, будь то излишне строгий дресс-код на работе или давление родственников, с которыми многим зумерам и миллениалам приходится жить из-за неуверенности в завтрашнем дне. На этом фоне неудивительно, что молодые люди предпочитают не утруждать себя дополнительной ответственностью и пользоваться услугой GOTDOIT — «Пусть это сделают другие».

« Б о л ь ш а я ч а с т ь и х и н а ш е й ж и з н и а в т о м а т и з и р о в а н а и п е р е д а н а н а а у т с о р с и н г , ч т о п р и н е с л о н ы н е ш н е м у п о к о л е н и ю м о л о д ы х л ю д е й г о р а з д о б о л ь ш е п о л ь з ы , ч е м п р е д ы д у щ и м » , — п о я с н и л а п с и х о л о г Н ь ю - Й о р к с к о г о у н и в е р с и т е т а Л а н г о н е Я м а л и с Д и а с .

Родители современных молодых людей, добавила она, предоставили им полный доступ к технологиям и интернету, что привело к отсутствию у представителей поколения Z и Y навыков для выполнения базовых хозяйственных работ.

« В п о л н е л о г и ч н о , ч т о п о к о л е н и е Z п р о с т о н е з н а е т , к а к в ы п о л н я т ь н е с в я з а н н ы е с т е х н о л о г и я м и б а з о в ы е х о з я й с т в е н н ы е з а д а ч и » , — Я м а л и с Д и а с , п с и х о л о г Н ь ю - Й о р к с к о г о у н и в е р с и т е т а Л а н г о н е .

Подобная тенденция зародилась в конце 20 — начале 21 века и расцвела ближе к концу 2010-х. Еще в 2019 году аналитики портала Alarm.com по результатам проведенного опроса пришли к выводу, что многие молодые американцы не знают, как сделать ремонт в квартире или частном доме своими руками.

У молодых американцев практически нет инструментов для ремонта

У значительной части респондентов в возрасте от 23 до 38 лет не оказалось для выполнения этой задачи базовых инструментов. Так, 46 процентов опрошенных признались в отсутствии в их доме дрели, у 48 процентов не оказалось под рукой стремянки, 38 процентов не располагали набором отверток, а у 32 процентов не было молотка. Начать обучение базовым ремонтным задачам их не сподвигло даже наличие семьи и детей (в опросе приняли участие 2 тысячи молодых отцов). Вместо этого молодые американцы предпочли возложить подобные функции на профессионалов. Речь шла о неспособности выполнить различные задачи — от прочистки засорившейся раковины до сборки мебели.

Более трети (37 процентов) опрошенных признались, что не смогли бы самостоятельно установить запасное колесо в случае повреждения основного на дороге. Для 35 процентов непосильной задачей оказалось устранение засора в туалете, а 31 процент молодых американцев не смогли бы открыть даже банку с консервированными огурцами. В то же время представители поколений Z и Y в США оказались лучше своих отцов подготовлены к поломке компьютеров и другой домашней техники.

« П о н я т и е " р у к а с т ы й п а п а " м е н я е т с я . П а п ы - м и л л е н и а л ы м е н е е с к л о н н ы , ч е м и х о т ц ы , з а к а т ы в а т ь р у к а в а и б р а т ь с я з а т р а д и ц и о н н ы е д о м а ш н и е д е л а » , — у т в е р ж д а л и а в т о р ы и с с л е д о в а н и я .

Делегирование ответственности западными зумерами и миллениалами профессионалам выгодно всем, полагают эксперты. Молодые люди экономят время на выполнении задач, которые им не под силу. В свою очередь, сантехники, электрики, плотники и другие необходимые в быту специалисты неплохо зарабатывают на «беспомощности» молодежи, которая готова платить обслуживающему персоналу большие деньги за устранение незначительных неудобств, тем самым помогая малому и среднему бизнесу активно развиваться.

Европейские ученые неоднократно призывали продлить подростковый возраст

Ученые из европейских стран давно говорят об усилении склонности современных юношей и девушек к инфантилизму. Еще в 2013 году в Великобритании вышли новые пособия для психологов, работающих с молодежью. В материалах, в частности, указывалось на необходимость поднять верхнюю границу подросткового периода с 18 до 25 лет. Детский психолог Лаверна Антробус утверждала, что когнитивное развитие человеческого мозга может продолжаться вплоть до 30 лет. Самые важные изменения в этот период затрагивают префронтальную кору, ответственную за поведенческие функции, эмоции, принятие решений, самоконтроль и суждения. В 18 лет, как объясняла эксперт, подобный процесс только начинается, поэтому говорить о полноценном формировании личности к этому времени нельзя. Дополнительных проблем юношам и девушкам добавляет также сильное воздействие гормональной активности. В подобных стрессовых условиях принимать ответственные самостоятельные решения становится гораздо труднее. В результате британские ученые предложили закрепить понятие раннего подросткового возраста в границах 12-14 лет, среднего — в диапазоне 14-17 лет, а позднего — в коридоре 18-25 лет.

К схожим выводам в 2018 году пришла группа международных психологов. По результатам исследования они призвали сместить верхнюю границу подросткового возраста с 17 до 24 лет. В своей работе ученые утверждали, что за последние 100 лет в мире произошло кардинальное изменение социальных ролей. За столетие сильно размылось понятие о вступлении подростков во взрослую жизнь, чему способствовал ряд факторов, включая более поздние сроки окончания образования, вступления в брак и рождения детей. Огромный массив информации, распространяемый в интернете и СМИ, вкупе со стремительным развитием цифровых технологий (в том числе искусственного интеллекта), с одной стороны, сделал современных зумеров и миллениалов гораздо более подкованными по вопросам и темам самого разного рода, но, с другой — сильно сказался на их психологическом здоровье, значительно усилив риски стрессовых расстройств и неуверенности в собственных силах и способностях.

« Б е с п р е ц е д е н т н ы е с о ц и а л ь н ы е ф а к т о р ы , в т о м ч и с л е м а р к е т и н г и ц и ф р о в ы е м е д и а , н е г а т и в н о п о в л и я л и н а з д о р о в ь е с о в р е м е н н ы х п о д р о с т к о в и ю н о ш е й » , — г о в о р и л о с ь в с т а т ь е , о п у б л и к о в а н н о й в ж у р н а л е L a n c e t .

Молодые американцы не стремятся покидать родительский дом и склонны к «роковым тратам»

О гораздо более позднем созревании современных подростков и молодых людей косвенно свидетельствуют и результаты исследования аналитиков американской финансовой компании Credit Karma. По итогам опроса выяснилось, что порядка 43 процентов зумеров в США и 35 процентов местных миллениалов склонны тратить деньги впустую. Импульсивные покупки, признались молодые респонденты, помогают им справиться со стрессом из-за сложной экономической ситуации в Соединенных Штатах и тревоги за собственное будущее.

Обычно в кризисные времена люди предпочитают экономить и откладывать деньги, однако сейчас в США все отчетливее прослеживается обратная тенденция, утверждают эксперты. Более высокая нагрузка по студенческим кредитам и инфляция вкупе с ростом стоимости жизни все больше сказывается на психологическом состоянии американской молодежи. В нынешних реалиях покупка собственного дома или накопление на пенсию становятся почти недостижимой целью. На этом фоне многие зумеры и миллениалы стали чаще тратить большую часть своих сбережений на покупки вещей, которые «приносят немедленное удовлетворение».

Речь идет о бездумном и навязчивом шопинге ради сиюминутного снижения уровня стресса и тревоги. Подобное финансовое поведение эксперты называют думспендингом (с англ. doom — «конец света», «злой рок» и spending — «трата денег»). «Это — один из способов справиться с кризисной ситуацией, хотя и не самый здоровый», — отметила финансовый консультант по защите прав потребителей в Credit Karma Кортни Алев. Профессор экономики в Гамильтон-колледже Стивен Ву также заявил об усилении чувства фатализма среди современной молодежи, что привело к распространению «нелогичных привычек в тратах». Подобная тенденция, как утверждает он, стала особенно сильно проявляться после пандемии коронавируса, когда молодые люди стали четко понимать, что «большая часть их успехов и неудач не зависит от них». Еще в 2024 году в своем исследовании профессор пришел к выводу, что молодежь с подобным образом мышлении будет менее склонной к формированию сбережений. Нынешние спонтанные покупки подтвердили теорию американского экономиста.

Дополнительным фактором, который повлиял на изменение поведенческих привычек современных зумеров и миллениалов, стала возросшая родительская поддержка. К концу 2023 года доля молодых американцев, проживающих вместе с родственниками, оказалась почти идентична уровню, фиксировавшемуся в 1940-х годах после окончания Великой депрессии.

Многие юноши и девушки продолжают жить вместе с семьей до 30-35 лет, а некоторые и вовсе не стремятся покинуть родной дом. Это обстоятельство, утверждают эксперты, дает им возможность тратить больше средств, чтобы побаловать себя. Почти половина молодых людей США живут дома вместе с родителями, а миллионы из них получают помощь от родственников с арендой жилья, оплатой коммунальных услуг и повседневными расходами. Некоторые родители признаются, что в подобных условиях неоднократно сами хотели съехать из дома, но не решались на этот шаг ради поддержки детей.

Психолог Марк МакКонвилл также, как и профессор Ву из Гамильтон-колледжа, связывает затянувшийся процесс взросления современной молодежи с постпандемийным эффектом.

« П а н д е м и я п р и в е л а к т о м у , ч т о в е с ь п р о ц е с с в з р о с л е н и я с т а л п р о и с х о д и т ь в д р у г о м т е м п е , ч е м р а н ь ш е » , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

В результате дети и юноши сейчас дольше остаются зависимыми от родителей. Этим обстоятельством отчасти можно объяснить в том числе беспомощность подростков в бытовых вопросах, сходятся во мнении аналитики.

В России кризису бытовой беспомощности оказались подвержены самые младшие зумеры

Российские зумеры, как показали результаты совместного исследования специалистов сервиса квартирных решений «Самолет Плюс» и консалтинговой компании Aventica, в целом оказались более подготовленными в бытовых вопросах, чем их западные сверстники. В сравнении с европейскими и американскими юношами и девушками российские молодые люди чаще просматривают в интернете информацию по различным видам ремонтных работ.

Подход DIY (Do it yourself, то есть «сделай сам») оказался очень востребованным среди молодежи в РФ. Среди респондентов в возрасте от 18 до 25 лет почти половина (47 процентов) признались, что готовы взять на себя демонтаж старой отделки. В других возрастных группах об этом заявили только треть опрошенных. Представители поколения Z в России также выразили склонность к проведению черновых ремонтных работ. Треть в этой возрастной группе заявили, что обойдутся в решении этого вопроса без привлечения рабочих бригад.

Среди миллениалов готовность самостоятельно провести черновые работы выразили 25 процентов. Как оказалось, российские зумеры не брезгуют выполнением и чистовой отделки квартиры или дома. Своими силами покрыть пол линолеумом, паркетом или ламинатом, уложить плитку, установить окна и двери оказались готовы 29 процентов молодежи, что в полтора раза превысило аналогичную долю россиян старше 46 лет.

Российским зумерам помогает Интернет

Как утверждают исследователи, высокая степень самостоятельности российских зумеров в вопросе проведения ремонтных работ во многом обусловлена наличием детальных инструкций в интернете — от коротких мануалов на одну-две минуты до подробных мастер-классов с видео-инструкциями от экспертов. Для онлайн-обучения у зумеров есть больше свободного времени, ведь в сравнении с другими возрастными группами они меньше обременены такими заботами, как хлопоты о детях, уход за пожилыми родителями и другими бытовыми нагрузками.

Популярность подхода DIY у российской молодежи также объясняется тем, что при таком раскладе у них отпадает необходимость тратить большие суммы на приглашение ремонтных бригад, пояснили аналитики. Тренд на самостоятельную отделку квартир и домов среди зумеров в РФ также объясняется их стремлением к уникальности, отметил директор по сервисам улучшений «Самолет Плюс» Виталий Александров.

« З у м е р ы л ю б я т т в о р ч е с к и п о д х о д и т ь к р е м о н т у и с о з д а в а т ь " к р а ф т о в ы е " и н т е р ь е р ы » , — п о д ч е р к н у л о н .

В то же время молодые люди в России, добавил он, более склонны к помощи профессионалов в вопросе меблировки квартир. К подобным услугам готовы прибегнуть около половины зумеров, проживающих в крупных российских городах. Этот тренд, по его словам, объясняется в том числе наличием удобных сервисов. Услуга меблировки сейчас включена в ипотеку как в сегменте новостроек, так и на вторичном рынке.

« С е й ч а с м о ж н о к у п и т ь к в а р т и р у , в к о т о р о й у ж е б у д у т п р о д у м а н н ы е м е б е л ь н ы е с е т ы » , — р е з ю м и р о в а л А л е к с а н д р о в .

Однако большинству российских подростков и юношей, сходятся во мнении эксперты, остается только мечтать о покупке новой квартиры в ипотеку на фоне рекордного роста ключевой ставки, отмены ряда льготных программ и запредельно высоких банковских ставок.

Отсутствие бытовых навыков, как утверждает глава Института изучения детства, семьи и воспитания Наталья Агре, в большей степени характерна для самых младших представителей поколения Z. По итогам мониторинга ценностных ориентаций современной молодежи за 2023 год выяснилось, что порядка 50 процентов российских детей старше 14 лет не вовлечены в домашний труд. При этом 40 процентов подростков родители не привлекают даже к приготовлению пищи, что приводит к увеличению спроса на вредную готовую еду.

« О т с у т с т в и е б ы т о в ы х н а в ы к о в о б у с л а в л и в а е т и о т к л а д ы в а н и е с о з д а н и я с е м ь и н а в о з р а с т п о с л е 3 0 л е т , ч т о и д е т в р а з р е з с н а ш и м и г о с у д а р с т в е н н ы м и ц е л я м и » , — с е т о в а л а А г р е .

Все это в итоге может негативным образом сказаться на и без того кризисной демографической ситуации в России, полагает эксперт.

Тренд беспомощности рискует охватить представителей поколения Альфа по всему миру

Если зумеры и миллениалы в России оказались в целом более самостоятельными, чем их западные сверстники, то отсутствие бытовых навыков у представителей поколения Альфа является общемировой тенденцией, предупреждают эксперты. К последней возрастной группе, согласно концепции, разработанной в 1990-х американскими писателями Уильямом Штраусом и Нейлом Хоувом, относятся дети, родившиеся в 2010-2024 годы. Сейчас самым страшим из них исполнилось 14-15 лет, тогда как младшим нет еще и года.

Представители этого поколения, утверждают исследователи университета Айовы (США), в еще большей степени, чем зумеры и миллениалы, подвержены влиянию различных гаджетов, включая смартфоны и планшеты. Так, по данным британского медиарегулятора Ofcom, каждый четвертый ребенок Альфа имеет подобные технологические устройства в возрасте 3-4 лет, почти каждый третий — в возрасте 5-7 лет, а каждый второй — в возрасте 8-11 лет. При этом, как поясняют специалисты университета Айовы, у подавляющего большинства (90 процентов) современных детей минимальные навыки использования планшетов появляются уже к двум годам.

Представители поколения Альфа потребляют гораздо большее количество информации, чем современные зумеры и миллениалы, что может негативным образом сказываться на концентрации внимания и приводить к фрагментированному, то есть клиповому мышлению. В результате им сложнее глубоко погружаться в определенную тему, систематизировать информацию и выполнять последовательные действия, объясняет детский и семейный психолог Екатерина Кес. В подростковый и более зрелый период современным детям будет труднее ориентироваться в окружающем их огромном массиве информации, говорит психолог из Нью-Йоркского университета Лангоне Ямалис Диас. Если уже сейчас не начать предпринимать меры поддержки по их социализации, уверена она, современные дети в еще большей степени, чем зумеры и миллениалы, будут подвержены риску потери базовых хозяйственных навыков.

За последнее время, предупреждала первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, проблема невовлеченности детей в бытовой труд приобрела угрожающие масштабы.

« М ы у п у с т и л и ц е л о е п о к о л е н и е , к о т о р о е н е у м е е т в ы ж и м а т ь т р я п к у , к о г д а д о м а м о ю т п о л ы . М а л ь ч и к о в , к о т о р ы е н е у м е ю т з а б и т ь г в о з д ь , д е в о ч е к , к о т о р ы е н е у м е ю т п р и г о т о в и т ь е д у » , — у т в е р ж д а л а о н а .

Ответственность за это Буцкая возложила на родителей. По ее словам, многие отцы не могут объяснить сыновьям, чем отличается молоток от плоскогубцев, а у некоторых матерей нет времени на обучение дочерей готовить домашнюю еду.

Чтобы отношение GOTDOIT не передалось подрастающему поколению, Диас рекомендовала родителям начинать обучать своих детей базовых бытовым работам с раннего возраста. Психолог посоветовала мамам и папам придерживаться системы распределения обязанностей по дому. Выполнение подобных задач, утверждает эксперт, поможет сделать детей более ответственными и трудолюбивыми. Не менее важным, по ее мнению, станет вовлечение ребенка в творческую работу, будь то рисование или поделки из дерева. Кроме того, детей следует привлекать к выполнению садовых задач, например, к уходу за растениями. Подобная система, по мнению Диас, снизит зависимость детей от гаджетов (планшетов и смартфонов) и сделает их полноценными помощниками по дому.

В Европе связывают беспомощность подростков с проблемой гендерных стереотипов

В Испании видят корень проблемы нежелания подростков выполнять базовую работу по дому не столько в беспомощности молодых людей, сколько в укоренившемся в местном обществе представлении о роли женщины в качестве домохозяйки. По этой причине местные юноши зачастую предпочитают избегать выполнения таких ключевых функций, как уборка, мытье посуды и т.д. Согласно докладу Фонда La Caixa, каждую неделю испанки тратят на работу по дому и уход за детьми на 15 часов больше (на 780 часов больше в год), чем мужчины. Если первые тратят на уборку и готовку в среднем 43 часа в неделю, то вторые — только 28. В ходе опроса Национального института статистики Испании почти 46 процентов женщин-респондентов заявили, что выполняют большую часть домашних дел. У мужчин аналогичный показатель оказался втрое меньше и составил около 15 процентов.

Еще в 2014 году местные власти одобрили законопроект, регулирующий права и обязанности детей. Документ, в частности, давал возможность родителям принуждать подростков до 18 лет к помощи по хозяйству.

« Д е т и о б я з а н ы н е с т и о т в е т с т в е н н о с т ь п о у х о д у з а д о м о м и х о з я й с т в о м н е з а в и с и м о о т в о з р а с т а и п о л а » , — говорилось в пояснительной записке.

До этого в испанское законодательство были внесены поправки, обязывающие женатых испанских мужчин помогать по хозяйству. Обновленный в 2005 году брачный договор предусматривает разделение домашних обязанностей между супругами, а также совместный уход за детьми и пожилыми родственниками.

В 2018 году руководство школы «Монтекастело» в испанском городе Виго включило в список дополнительных предметов дисциплину «Домоводство». Одной из главных задач образовательной программы стало прививание ценностей гендерного равенства и разрушение устоявшихся в королевстве стереотипов, связанных с работой по дому. На занятиях подростки учатся гладить, шить, готовить, а также выполнять другую работу руками, например обращаться с сантехникой и электрикой, осваивать каменную кладку и плотницкое дело.

Учителями выступают как добровольцы, так и отцы некоторых учеников. Координатор учебного заведения Габриэль Браво утверждал, что подобный подход поможет подросткам и юношам быть готовыми к будущей семейной жизни.

« П о д д е р ж а н и е у ю т а в д о м е — э т о з а д а ч а о б о и х . Э т о з а б о т а н е т о л ь к о ж е н щ и н ы , к о т о р а я б у д е т у б и р а т ь , м ы т ь п о с у д у и г л а д и т ь о д е ж д у . О б у ч е н и е п о д о б н ы м з а д а ч а м в ш к о л е п о м о ж е т м а л ь ч и к а м с т а т ь о т в е т с т в е н н е е и н а у ч и т ь с я п р а в и л ь н о в е с т и с е б я в с о б с т в е н н о й с е м ь е » , — п о я с н я л о н .

При этом, признавался Браво, некоторые ученики впервые в жизни держали в руках такую незаменимую в быту технику, как утюг.

« З а н я т и я о к а з а л и с ь в е с е л ы м и , н о п о у ч и т е л ь н ы м и , м ы б ы л и у д и в л е н ы , а р о д и т е л и с ч а с т л и в ы » , — о т м е ч а л к о о р д и н а т о р .

В 2023 году Министерство по вопросам гендерного равенства анонсировало запуск интернет-приложения для распределения обязанностей по дому. Одной из главных задач ресурса, как отмечали в ведомстве, станет отслеживание бытовых функций, возложенных на каждого члена семьи. Каждый из них должен будет указывать время, затраченное на выполнение базовых хозяйственных работ. При этом приложение будет учитывать не только физические, но и умственные затраты на реализацию ключевых домашних задач.

Например, неочевидной бытовой обязанностью является составление списка необходимых продуктов и выбор блюд, которые нужно приготовить. Эта задача, сетовала замминистра по вопросам равноправия Анджела Родригес, в Испании нередко ложится на плечи женщин. Приложение, как утверждала она, будет бороться с подобными проявлениями гендерного неравенства.

« В с е э т и з а д а ч и , э т а у м с т в е н н а я н а г р у з к а , п о ч т и в с е г д а л о ж а т с я н а ж е н щ и н … Т а к о г о б ы т ь н е д о л ж н о » , — р е з ю м и р о в а л а Р о д р и г е с .

В ведомстве считают, что такие базовые задачи по дому, как покупка продуктов, составление меню, приготовление блюд, должны справедливо распределяться между всеми членами семьи, включая мужа и детей, а не делегироваться исключительно женщинам.

Проблема гендерных стереотипов характерна не только для Испании, но и в целом для Евросоюза. Как показали результаты социологического опроса Eurobarometеr, проведенного в январе-феврале 2024 года, примерно четыре из десяти (42 процента) граждан ЕС согласились с тем, что самой важной ролью мужчины в семье является зарабатывание денег. В свою очередь, 38 процентов считают ключевыми обязанностями женщины заботу о доме и семье. В большей степени подобные взгляды на социальные роли мужчин и женщин распространены в странах Восточной Европы — Словакии (75 процентов), Болгарии (74 процента), Венгрии (71 процент) и Польше (69 процентов). В шести странах ЕС, включая Венгрию, Мальту и Словакию, более половины согласились с тем, что женщины должны отдавать приоритет семейным обязанностям, а не карьере. При этом мнения европейцев относительно того, действительно ли мужчины от природы менее компетентны в выполнении домашних обязанностей, чем женщины, разделились (по 49 процентов).

В России вернули в обязательную школьную программу предметы «Труд» и «Технология»

Уроки домоводства были распространены в России во времена позднего СССР. Однако подобные занятия вели исключительно для девочек. Ученицам передавали наиболее важные знания о ведении бытового хозяйства — от приготовления пищи до уборки, стирки и шитья. В общеобразовательный курс тогда были включены такие дисциплины, как уход за одеждой, рукоделье и другие. Для мальчиков же велись традиционные уроки труда, на которых их обучали работать с инструментами, столярному ремеслу, сборке мебели (стульев, столов, табуреток) и т.д. В постсоветской России внимания к подобного рода предметам стало уделять гораздо меньше. В большинстве школ на уроки труда закладывалось минимум времени, а в ряде начальных и средних общеобразовательных учреждений (особенно в регионах) такого предмета и вовсе не было в программе из-за острого дефицита профильных преподавателей.

Предметы «Труд» и «Технология» вернулись в обязательную школьную программу только с 1 сентября 2024 года. В число обязательных вошли модули «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника» и «3D-моделирование, прототипирование, макетирование». С этого времени школьникам также стали доступны дополнительные программы, включая «Автоматизированные системы», «Животноводство» и «Растениеводство». Прописанные модули станут актуальны для средних и старших классов. На «труд», как утверждали в Министерстве просвещения, выделят два часа в неделю в 5-7-х классах и один — в 8-9-х. В результате суммарная продолжительно всего курса в средней школе составит порядка 280 учебных часов. В начальной же школе уроки труда будут проходить один раз в неделю и включать в себя четыре основных модуля — «Технологии, профессии и производства», «Конструирование и моделирование», «Информационно-коммуникативные технологии» и «Технологии ручной обработки материалов». На этих занятиях школьники младших классов будут осваивать работу с бумагой, картоном, тканью, пластиком, поролоном и т.д.

В издательстве «Просвещение», снабжающем учебниками российские школы, заверили, что на уроках «Технология» не будет гендерного деления, так как «принцип: мальчикам — табуретки, девочкам — фартуки и салатики — морально устарел». В Минпросвещении, в свою очередь, допустили разработку дополнительных вариативных модулей в отдельно взятых регионах — в зависимости от потребностей: например, «Авиамоделирование», «Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии». Ожидается, что включение предмета «Технология» в обязательную школьную программу поможет дать подросткам базовую информацию по самым востребованным и дефицитным специальностям и в дальнейшем будет способствовать смягчению острого кадрового голода на российском рынке труда.

Нужно начать активную работу с поколением Альфа, пока не стало поздно

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая, в свою очередь, считает, что прививать интерес детей к труду необходимо еще в более раннем возрасте. Отвечать за развитие базовых хозяйственных навыков, по ее мнению, должна не школа, а семья. Чем раньше родители научат детей выполнять необходимую работу по дому, тем лучше, утверждала Буцкая.

« П е р в ы й , к т о н е с е т о т в е т с т в е н н о с т ь з а с в о е г о р е б е н к а , — э т о с е м ь я , а д а л ь ш е у ж е г о с у д а р с т в е н н ы е и н с т и т у т ы » , — п о я с н и л а д е п у т а т .

В школе же, поясняла она, должны в первую очередь развивать полученные подростками в раннем детстве навыки. В итоге весной 2023 года Буцкая стала соавтором законопроекта об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Документ подразумевал в том числе исключить возможность, при которой ученики с согласия родителей могли отказаться от труда, не предусмотренного школьной программой. В начале августа 2023 года закон об обязательном трудовом воспитании школьников подписал президент России Владимир Путин.

Буцкая заявляла, что важно привить детям и подросткам отношение к школе, как к дому.

« В ы ж е д о м а н е м у с о р и т е , е с л и ч т о - т о г р я з н о , в з я л и т р я п к у , в ы т е р л и » , — п о я с н я л а о н а .

Глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова добавляла, что при выборе трудовой деятельности будет учитываться возраст и состояние здоровья школьника. Как утверждали авторы законопроекта, он должен поспособствовать усилению воспитательной работы в учебных заведениях. В то же время Буцкая посетовала, что подобную инициативу нужно было принимать гораздо раньше.

« Я у в е р е н а , ч т о о н п р а в и л ь н ы й , н о е г о н а д о б ы л о п р и н и м а т ь л е т д е с я т ь н а з а д » , — г о в о р и л а о н а .

За это время, как утверждала депутат, в стране подросло целое поколение. Если изменить поведенческие привычки зумеров уже почти невозможно, то с поколением Альфа еще можно и нужно работать, уверена Буцкая.

« Б у д е м в о з в р а щ а т ь т о , ч е м у н а с р а н ь ш е у ч и л и в ш к о л а х » , — р е з ю м и р о в а л а д е п у т а т .

Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, в свою очередь, увидел решение проблемы беспомощности зумеров в создании игр, направленных на тренировку памяти. Он сравнил современных подростков (к этой категории можно отнести и самых старших представителей поколения Альфа) с утками.

« У т к и х о д я т , л е т а ю т и п л а в а ю т — и в с е т р и д е л а д е л а ю т п л о х о » .

Современные молодые люди, выросшие в эпоху глобальной цифровизации, воспитаны не на книгах, а на видео-контенте, подчеркивает эксперт. По этой причине они теряют свойство воображения и не могут оперировать большими объемами информации. Отсюда вытекает один из главных недостатков молодежи, отличающих их от представителей предыдущих поколений.

« У н и х п а м я т ь в ы н е с е н а в о в н е ш н и е п р и б о р ы » , — о т м е т и л А у з а н .

Во время первой промышленной революции, напомнил декан экономфака МГУ, сохранить силу мышц людям, освободившимся от значительной части тяжелого физического труда, помогли футбол и бокс. Современным же подросткам необходимы интеллектуальные головоломки и игры, которые бы содействовали устранению дефицита воображения и памяти.