Женщина забеременела через неделю после родов

В США женщина забеременела во второй раз через неделю после рождения первенца. Об этом пишет The Sun.

© Lenta.ru

22-летняя жительница города Атланта Джейлин родила дочь Амору в январе 2025 года. Хотя девочка родилась раньше срока, она появилась на свет здоровой и сильной. После родов женщине посоветовали воздержаться от интимных отношений на протяжении шести недель. Однако американка не смогла ждать так долго. Несмотря на это, она совсем не ожидала, что вторая беременность может наступить так скоро.

Джейлин рассказала в ролике, который выложила в своем профиле в соцсети, что после рождения Аморы сразу начала кормить ее грудью и не думала, что может забеременеть. Примерно через месяц после родов она стала ощущать спазмы и боль внизу живота и отправилась в больницу, опасаясь, что это осложнения после родов. Однако после серии анализов, врачи сообщили ей, что она снова беременна и находится примерно на третьей неделе.

« Я б е р е м е н н а у ж е т р и н е д е л и и н е с к о л ь к о д н е й . М н е н е л о в к о , п о т о м у ч т о т о л ь к о ч т о р о д и л а п е р в е н ц а и в о т — с н о в а з а б е р е м е н е л а . М о я д о ч ь с к о р о с т а н е т с т а р ш е й с е с т р о й , и э т о м е н я о ч е н ь с м у щ а е т » , — р а с с к а з а л а Д ж е й л и н .

В больницах молодых мам предупреждают, что нужно подождать шесть недель, прежде чем вступать в половую связь, потому что риск забеременеть примерно через три недели после рождения ребенка очень велик.

Ранее сообщалось, что уверенная в своей бесплодности жительница Китая узнала о беременности за четыре часа до родов. В больницу она обратилась с жалобой на онемение рук.