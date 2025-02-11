Врач рассказала, как укрепить детский иммунитет

Четкий режим дня и питания поможет поддержать детскую иммунную систему на должном уровне. Об этом в интервью РИАМО сообщила старший врач-педиатр АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Екатерина Морозова. Также, по ее словам, необходимо соблюдать гигиену: чаще мыть руки, умывать лицо после прогулок и посещения детских учреждений, а также промывать нос солевым раствором.

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Кроме того, врач посоветовала не пренебрегать закаливанием.

« З а к а л и в а н и е — э т о н е т о л ь к о п о л е з н а я , н о и н е о б х о д и м а я м е р а д л я п о в ы ш е н и я у с т о й ч и в о с т и и м м у н н о й с и с т е м ы . О д н а к о в а ж н о п о м н и т ь , ч т о з а к а л и в а н и е д о л ж н о б ы т ь у м е р е н н ы м , ч т о б ы н е в ы з в а т ь п е р е г р у з к и о р г а н и з м а » , — с к а з а л а с п е ц и а л и с т .

Она добавила, что важную роль в укреплении детского иммунитета играет вакцинация, поскольку помогает выработать защиту от серьезных заболеваний, таких как гепатит, дифтерия, столбняк и других.

Педиатр «СМ-Клиника» для детей Ульяна Гуреева в свою очередь призвала не растить детей в стерильных условиях, оберегая от вирусов и бактерий.

Важно понимать, что иммунная система формируется в ответ на контакт с окружающей средой, включая бактерии и вирусы. Если ребенка изолировать от всех микробов, это может привести к тому, что его организм станет менее подготовленным к встрече с патогенами в будущем, пояснила врач.