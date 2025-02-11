Стало известно, когда запустят чат-бот по нарушениям прав учеников на ЕГЭ

Чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников планируется запустить в РФ уже в досрочный период сдачи ЕГЭ. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, отвечая на вопрос ТАСС.

" Н а в е р н о е , м ы у ж е в д о с р о ч н ы й э т а п у с п е е м и с п о л ь з о в а т ь . С и с т е м а д о с т а т о ч н о п р о с т а я , п о з в о л и т у ч а с т н и к а м э к з а м е н а и р о д и т е л я м н е и с к а т ь п р а в д ы в с о ц с е т я х , а в с л у ч а е , е с л и и х п р а в а б ы л и н а р у ш е н ы , ч т о б ы о н и м о г л и о б р а т и т ь с я к э т о м у и н с т р у м е н т у " , - с к а з а л о н .

Музаев пояснил, что уже работает чат-бот для учителей "Помощник Рособрнадзора", на его базе будет создан и новый чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников.

" М ы п р о т е с т и р о в а л и , х о р о ш о р а б о т а е т с и с т е м а , б ы с т р а я о б р а т н а я с в я з ь . С п л а т ф о р м о й " С ф е р у м " д о г о в о р и л и с ь , т а к о й ж е ч а т - б о т о н и с д е л а ю т д л я в ы п у с к н и к о в , к о т о р ы е б у д у т с д а в а т ь Е Г Э . Э т о б у д е т и н с т р у м е н т , к о т о р ы й б у д е т в о в с е х п у н к т а х н а э к з а м е н а х , в ы в е с и м с с ы л к и , о б я з а т е л ь н о р а с с ы л к и с д е л а е м , н а р о д и т е л ь с к и х с о б р а н и я х в с е х р е б я т о п о в е с т я т . Э т о е д и н с т в е н н а я д е й с т в е н н а я с и с т е м а , к о т о р а я в м о м е н т е н а э к з а м е н е с м о ж е т п о м о ч ь " , - п о я с н и л о н .

В 2025 году досрочный период ЕГЭ начнется 21 марта, вместе с резервными днями он продлится до 21 апреля. Основной период ЕГЭ начнется 23 мая, 3 и 4 июля будут днями пересдач.