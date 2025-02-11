Что такое сепарация и как родителям справиться с ней правильно

Сепарация, то есть отделение от родителей - естественный этап взросления ребенка. Этот процесс может быть сложным для всей семьи, а может стать точкой роста в отношениях детей и родителей. Психолог Центра содействия семейному воспитанию "Алые паруса" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Вельдяскина рассказала "Российской газете", почему важно дать подростку право на независимость.

Что такое сепарация?

" Е щ е в ч е р а м и л ы й и о т з ы в ч и в ы й р е б е н о к в д р у г с т а л з а м к н у т ы м и к а к б у д т о ч у ж и м ? Т а к и е и з м е н е н и я м о г у т в ы з в а т ь б е с п о к о й с т в о у р о д и т е л е й . Н о в а ж н о п о н и м а т ь , ч т о с е п а р а ц и я - е с т е с т в е н н ы й и о ч е н ь в а ж н ы й ш а г р е б е н к а н а п у т и к с а м о с т о я т е л ь н о й и у с п е ш н о й в з р о с л о й ж и з н и " , - р а с с к а з а л а Н а т а л ь я В е л ь д я с к и н а .

В психологии выделяют четыре этапа сепарации: от рождения и до года, кризис трех лет, подростковый возраст и период 17-19 лет. Но именно подростковая сепарация часто приводит к ухудшению отношений в семье и требует поддержки специалистов.

Лабиринты переживаний

В службу сопровождения Центра содействия семейному воспитанию обратились опекуны 13-летнего Павла. Юноша все время проводил с друзьями, а когда возвращался домой, закрывался в своей комнате и не желал общаться. Из отношений с родителями исчезли теплота, близость и доверие.

Психологи Центра напомнили родителям, что их сын вступил в подростковый возраст и проявляет типичные признаки сепарации. Чтобы сохранить теплые отношения, важно дать ему возможность развивать свою самостоятельность.

" С с е м ь е й м ы р а б о т а л и к а к и н д и в и д у а л ь н о , т а к и в г р у п п е , ч т о п о м о г л о с н и з и т ь г р а д у с н а п р я ж е н и я в о т н о ш е н и я х . Р о д и т е л и п р и н я л и в з р о с л е н и е с ы н а , а п о д р о с т о к в с п о м н и л , к а к д о р о г и и б л и з к и е м у м а м а и п а п а " , - д о б а в и л а Н а т а л ь я В е л ь д я с к и н а .

Ключи к сердцу: советы для родителей

Как же вести себя взрослым, чтобы поддержать подростка в этом процессе? Вот несколько советов от психолога.

Свобода и ответственность. С раннего возраста развивайте в детях эти качества. Позвольте им участвовать в семейных обсуждениях, высказывать свою точку зрения и принимать посильные решения.

Независимость. Поощряйте самостоятельность: пусть дети занимаются домашними делами, учатся управлять своим временем и финансами.

Помощь по запросу. Важно, чтобы подросток мог получить собственный опыт и сделать свои выводы. Помогайте только в том случае, если ребенок за ней обратился. Поддерживайте и направляйте, но не будьте "костылем".

Время для себя. Обеспечьте ребенку личное пространство, где он может побыть один, заниматься своими делами и развивать свои интересы.

Уважение к границам. Проявляйте деликатность и тактичность, не нарушайте личные границы ребенка, не вторгайтесь в его пространство.

Каждая семья, в которой растут дети, так или иначе проходит этап сепарации. Сделать этот процесс менее болезненным как для детей, так и для родителей помогают в семейных центрах Москвы. Родители и дети вместе могут участвовать мастер-классах и тренингах. Личные переживания можно обсудить с психологом на индивидуальной консультации. Специалисты организуют семейные праздники, где участвуют не только ребята, но и их мамы и папы.