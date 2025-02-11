Что такое сепарация и как родителям справиться с ней правильно

Психолог Вельдяскина: Родители должны уметь адекватно принимать взросление детей
Сепарация, то есть отделение от родителей - естественный этап взросления ребенка. Этот процесс может быть сложным для всей семьи, а может стать точкой роста в отношениях детей и родителей. Психолог Центра содействия семейному воспитанию "Алые паруса" департамента труда и социальной защиты населения Москвы Наталья Вельдяскина рассказала "Российской газете", почему важно дать подростку право на независимость.
Что такое сепарация?
"Еще вчера милый и отзывчивый ребенок вдруг стал замкнутым и как будто чужим? Такие изменения могут вызвать беспокойство у родителей. Но важно понимать, что сепарация - естественный и очень важный шаг ребенка на пути к самостоятельной и успешной взрослой жизни", - рассказала Наталья Вельдяскина.
В психологии выделяют четыре этапа сепарации: от рождения и до года, кризис трех лет, подростковый возраст и период 17-19 лет. Но именно подростковая сепарация часто приводит к ухудшению отношений в семье и требует поддержки специалистов.
Лабиринты переживаний
В службу сопровождения Центра содействия семейному воспитанию обратились опекуны 13-летнего Павла. Юноша все время проводил с друзьями, а когда возвращался домой, закрывался в своей комнате и не желал общаться. Из отношений с родителями исчезли теплота, близость и доверие.
Психологи Центра напомнили родителям, что их сын вступил в подростковый возраст и проявляет типичные признаки сепарации. Чтобы сохранить теплые отношения, важно дать ему возможность развивать свою самостоятельность.
"С семьей мы работали как индивидуально, так и в группе, что помогло снизить градус напряжения в отношениях. Родители приняли взросление сына, а подросток вспомнил, как дороги и близки ему мама и папа", - добавила Наталья Вельдяскина.
Ключи к сердцу: советы для родителей
Как же вести себя взрослым, чтобы поддержать подростка в этом процессе? Вот несколько советов от психолога.
- Свобода и ответственность. С раннего возраста развивайте в детях эти качества. Позвольте им участвовать в семейных обсуждениях, высказывать свою точку зрения и принимать посильные решения.
- Независимость. Поощряйте самостоятельность: пусть дети занимаются домашними делами, учатся управлять своим временем и финансами.
- Помощь по запросу. Важно, чтобы подросток мог получить собственный опыт и сделать свои выводы. Помогайте только в том случае, если ребенок за ней обратился. Поддерживайте и направляйте, но не будьте "костылем".
- Время для себя. Обеспечьте ребенку личное пространство, где он может побыть один, заниматься своими делами и развивать свои интересы.
- Уважение к границам. Проявляйте деликатность и тактичность, не нарушайте личные границы ребенка, не вторгайтесь в его пространство.
Каждая семья, в которой растут дети, так или иначе проходит этап сепарации. Сделать этот процесс менее болезненным как для детей, так и для родителей помогают в семейных центрах Москвы. Родители и дети вместе могут участвовать мастер-классах и тренингах. Личные переживания можно обсудить с психологом на индивидуальной консультации. Специалисты организуют семейные праздники, где участвуют не только ребята, но и их мамы и папы.