В Госдуме резко отреагировали на идею запретить необычные имена

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина назвала идею запретить давать детям необычные имена глупой. Она резко отреагировала на инициативу в беседе с «Лентой.ру».

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« К а к д е п у т а т я р а с с м а т р и в а ю т о л ь к о т е и н и ц и а т и в ы , к о т о р ы е п о л у ч и л и у ж е с о о т в е т с т в у ю щ е е о ф о р м л е н и е и н а з ы в а ю т с я " з а к о н о д а т е л ь н а я и н и ц и а т и в а в в и д е з а к о н о п р о е к т а " . Н и ч е г о п о д о б н о г о я н е в и д е л а , к р о м е с о о б щ е н и й в С М И . Б о ю с ь , ч т о н а э т о м в с е и з а к о н ч и т с я . Г л у п ы е и н и ц и а т и в ы я н е к о м м е н т и р у ю » , — в ы с к а з а л а с ь п а р л а м е н т а р и й .

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая рассказала о разработке законопроекта, запрещающего называть детей странными именами. Она заявила, что нужно защитить детей от того, что они могут стать «Пельменями, Столами и Тумбочками», и анонсировала формирование «закрытого списка» разрешенных имен.

В конце января депутаты Госдумы предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без участия родителей, чтобы избавиться от буллинга.