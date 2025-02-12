В Госдуме хотят снизить нагрузку на школьников

Володин: Госдума ждет от правительства РФ предложений по регулированию перегрузки школьников
Государственная дума ждет от правительства России предложений по регулированию вопроса перегрузки учеников в школах. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме на тему «О разработке стратегии развития образования в Российской Федерации» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.
«Что касается перегрузки учеников, у нас общая позиция Государственной думы. Этот вопрос должен быть рассмотрен правительством. Насколько я знаю, Дмитрий Николаевич Чернышенко (вице-премьер РФ – прим. Агентства «Москва») поддерживает такой подход, поэтому мы ждем от правительства конкретных предложений в этой сфере», – сказал Володин.
Он подчеркнул, что к этой работе необходимо подключить министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, так как речь идет о здоровье детей.
«Ребенок перегружен, поэтому давайте исходить из того, что надо искать решение и делать все для того, чтобы ребенок в школу приходил с хорошим настроением, а, закончив занятие, у него было желание и домашнее задание сделать, и еще позаниматься в кружках, в секциях», – пояснил Володин.