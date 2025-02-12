В Госдуме хотят снизить нагрузку на школьников

Государственная дума ждет от правительства России предложений по регулированию вопроса перегрузки учеников в школах. Об этом в ходе правительственного часа в Госдуме на тему «О разработке стратегии развития образования в Российской Федерации» заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

« Ч т о к а с а е т с я п е р е г р у з к и у ч е н и к о в , у н а с о б щ а я п о з и ц и я Государственной думы. Этот вопрос должен быть рассмотрен правительством. Насколько я знаю, Дмитрий Николаевич Чернышенко (вице-премьер РФ – прим. Агентства «Москва») поддерживает такой подход, поэтому мы ждем от правительства конкретных предложений в этой сфере», – сказал Володин.

Он подчеркнул, что к этой работе необходимо подключить министра просвещения РФ Сергея Кравцова, министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, а также руководителя Роспотребнадзора Анну Попову, так как речь идет о здоровье детей.