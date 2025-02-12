ЕГЭ по профильной математике: что надо знать об экзамене

ЕГЭ по профильной математике в 2025: даты проведения

Досрочный период:

28 марта

17 апреля (резервный день)

Основной период:

27 мая

20 июня, 23 июня (резервные дни)

День для пересдачи:

4 июля

Изменения в ЕГЭ по профильной математике в 2025 году

В 2025 году изменений в заданиях по профильной математике нет.

А вот в 2024 году задания менялись:

в первой части появился вопрос по геометрии на векторы;

повысился максимальный первичный балл за работу.

Задания на ЕГЭ по профильной математике

Профильная математика - непростой экзамен. Задания составлены таким образом, что выпускник сразу сможет понять, сумеет ли он учиться в ведущих технических, IT- вузах, на математических факультетах престижных университетов. Или его знаний достаточно для массовых технических или экономических специальностей.

Первая часть ЕГЭ рассчитана на тех, кто собирается поступать на экономические факультеты, в технические вузы на большинство массовых специальностей. В первой части собраны задания базового и повышенного уровней.

Вторая часть ЕГЭ - для тех, кто нацелен на вузы, предъявляющие очень высокие требования к математическим знаниям абитуриентов. Легких вопросов тут нет, а задания подобраны так, что сразу показывают, кто из всех хорошо подготовленных выпускников самый сильный и способный.

Так что если задания первой части не вызвали затруднений, а вот задания второй части выполнить не удалось, такие вузы как МФТИ, МГТУ им.Баумана, МГУ, ИТМО не стоит рассматривать. Даже если и поступите, учиться будет очень сложно.

Сколько заданий в тестах

В ЕГЭ 19 заданий трех разных уровней сложности. 12 заданий в первой части и 7 во второй.

Какие задания на ЕГЭ самые легкие

Чтение графиков, таблиц, текстов - все это не вызывает сложностей. Теория вероятностей - с такими заданиями школьники прекрасно справляются. Например, задание 4 выполнили почти 92 процента выпускников и справились на ЕГЭ с похожей задачкой: "Фабрика выпускает сумки. В среднем 4 сумки из 50 имеют скрытый дефект. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без скрытого дефекта". К слову, в ЕГЭ по базовой математике тоже есть похожие задания. По данным ФИПИ, выпускники научились решать задачи на свойства производной. В 2015 году только 40 процентов справились с ними, а в 2024-м - уже 70 процентов. Не вызывают трудностей задания на исследование функции. 80 процентов школьников смогли их сделать ( в 2025-м году таких было 40 процентов). Новая задачка по векторам тоже показалась большинству выпускников несложной, как и базовые задания по стереометрии из первой части.

Вот темы, которые выпускники знают лучше всего и показывают высокий процент выполнения:

показательные и логарифмические уравнения,

вероятность,

степенная функция с натуральным и целым показателем,

координаты и векторы.

Какие задания на ЕГЭ самые трудные

Самые трудные:

стереометрия из второй части ЕГЭ,

начала матанализа,

фигуры на плоскости,

системы уравнений и неравенств.

Внимание! Задание 14 - это геометрическая задача, та самая стереометрия, только повышенного уровня. Хотя стереометрическая задача базового уровня из первой части оказалась под силу многим. Особенно сложно выпускникам доказывать что-то, отталкиваясь от противного. Одним словом, с логикой не все благополучно.

Задание 15 - неравенство. Многие школьники решают неравенство по шаблону, не учитывая особенности конкретной задачи, как следствие - ошибаются с ответами или вообще не могут закончить решение.

Задание 17 - планиметрия.

А теперь самое смешное: как ясно из отчетов экспертов ФИПИ, самые подготовленные выпускники, которые берутся за сложные задания, правильно рассуждают, находят верный алгоритм, делают ошибки в вычислениях в простейших уравнениях.

Какие задания дадут больше всего баллов

Самый надежный ориентир - стараться решить задания первой части. За это можно сразу получить 70 тестовых баллов или 12 первичных.

Во второй ЕГЭ самые сложные задачи - номер 18 и 19, за них вам могут дать по 4 первичных балла. Этот максимум на ЕГЭ по профильной математике. Но и получить заветные баллы нелегко. Задание 18 - уравнение с параметром, 19 - целочисленная арифметика.

Без этих двух заданий при всех остальных решенных правильно, можно получить 24 первичных балла или 94 тестовых.

Варианты заданий ЕГЭ (из демоверсии ФИПИ):

Моторная лодка прошла против течения реки 143 км и вернулась в пункт отправления, затратив на обратный путь на 2 часа меньше. Найдите скорость лодки в неподвижной воде, если скорость течения равна 1 км/ч. Ответ дайте в км/ч. Помещение освещается тремя лампами. Вероятность перегорания каждой лампы в течение года равна 0,2. Лампы перегорают независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы одна лампа не перегорит? В правильном тетраэдре ABCD точки M и N - середины рёбер AB и CD соответственно. Плоскость α перпендикулярна прямой MN и пересекает ребро BC в точке K.

Докажите, что прямая MN перпендикулярна рёбрам AB и CD.

Найдите площадь сечения тетраэдра ABCD плоскостью α, если известно, что BK =1, KC = 3.

Баллы ЕГЭ по профильной математике: что нужно знать

Аттестат

Математика - обязательный экзамен, от которого зависит, получите вы аттестат или нет. На профильной математике надо набрать хотя бы 5 первичных баллов, это 27 тестовых. Считается, что вы экзамен сдали.

Вуз

Минобрнауки, а к этому ведомству относится большая часть классических университетов и технических вузов, установило свой минимум по математике для абитуриентов - 40 тестовых баллов. В вузы Минпросвещения, а это педвузы, примут тех, кто набрал на профильной математике хотя бы 39 баллов. Другие ведомства тоже могут установить свои минимальных баллы для вузов. Например:

для вузов Минсельхоза порог по математике в 2024 году был 27 баллов,

в МГИМО (находится в ведении МИДа), есть программы, где надо принести не меньше 45 баллов по профильной математике, а есть такие, где требуется 50 или 55.

Возьмите на заметку! Как известно, при оценивании ответа первичные баллы переводятся в тестовые. Чем выше первичные, тем выше тестовые. Так вот, профильная математика - единственный предмет ЕГЭ, где 100 тестовых баллов можно получить и за 32, и за 31, и за 30 первичных баллов.

Когда будут известны результаты ЕГЭ

Обычно баллы объявляют не позднее, чем через две недели после экзамена. Это время требуется для проверки работы и обработки результатов. Так что прибавляем к дате экзамена две недели и получаем примерную дату. Иногда результаты бывают готовы и раньше.

Апелляция на ЕГЭ по профильной математике: когда подавать

Правило одно - надо успеть подать апелляцию в течение двух рабочих дней после того, как объявлены результаты.

Можно ли пересдать ЕГЭ по профильной математике в том же году

Теперь это разрешается. Только надо сто раз подумать, прежде чем пойти на пересдачу. Дело в том, что предыдущий результат сразу аннулируется. Даже если вы в первый раз набрали больше баллов. Засчитают результат пересдачи.

В 2025 году профильную математику можно будет пересдать 4 июля.