Эксперт: не все регионы РФ имеют равные условия проведения ЕГЭ

Музаев: не все регионы РФ имеют равные условия проведения ЕГЭ
Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на правительственном часе в Госдуме заявил, что не все субъекты России имеют равные условия для проведения ЕГЭ.
"Не все субъекты у нас имеют равные условия, а экзамен все-таки единый, и он должен быть по условиям одинаковым для всех", - сказал он.
Музаев добавил, что в рамках работы над стратегией образования РФ до 2036 года, эксперты группы "Качество и бесшовность" выделили основную проблему, которая заключается в том, что стандарты по разным уровням рассинхронизированы.
"Стандарты дошкольного образования приняты в 2014 году, скорректированы в 2022 году, школьного общего образования - в 2020 году, высшего образования, как Валерий Николаевич Фальков (глава Минобрнауки РФ - прим. ТАСС) говорит, только приступаем к работе. И вот эта рассинхронизация приводит к тому, что у нас возникают проблемы с перегрузом, в том числе, с перегруженностью программы", - пояснил он.
По его словам, в некоторых стандартах есть избыточно сложные материалы.
"И здесь, конечно, специалисты РАО, другие организации должны эту работу провести - способен ли в этом возрасте молодой человек освоить этот материал", - уточнил Музаев.