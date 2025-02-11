Эксперт: не все регионы РФ имеют равные условия проведения ЕГЭ

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на правительственном часе в Госдуме заявил, что не все субъекты России имеют равные условия для проведения ЕГЭ.

" Н е в с е с у б ъ е к т ы у н а с и м е ю т р а в н ы е у с л о в и я , а э к з а м е н в с е - т а к и е д и н ы й , и о н д о л ж е н б ы т ь п о у с л о в и я м о д и н а к о в ы м д л я в с е х " , - с к а з а л о н .

Музаев добавил, что в рамках работы над стратегией образования РФ до 2036 года, эксперты группы "Качество и бесшовность" выделили основную проблему, которая заключается в том, что стандарты по разным уровням рассинхронизированы.

" С т а н д а р т ы д о ш к о л ь н о г о о б р а з о в а н и я п р и н я т ы в 2 0 1 4 г о д у , с к о р р е к т и р о в а н ы в 2 0 2 2 г о д у , ш к о л ь н о г о о б щ е г о о б р а з о в а н и я - в 2 0 2 0 г о д у , в ы с ш е г о о б р а з о в а н и я , к а к Валерий Николаевич Фальков (глава Минобрнауки РФ - прим. ТАСС) говорит, только приступаем к работе. И вот эта рассинхронизация приводит к тому, что у нас возникают проблемы с перегрузом, в том числе, с перегруженностью программы", - пояснил он.

По его словам, в некоторых стандартах есть избыточно сложные материалы.