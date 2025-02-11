«Мастерская И.Т.Д.» объявила о наборе нового потока

Уже в это воскресенье, 16 февраля 2025 г., в 18:00 час. в «Мастерской И.Т.Д.» стартует новый поток, который погрузит молодых людей от 14 до 18 лет в работу с историями и актерское мастерство, а еще поможет найти средства самовыражения, познакомит с современным театром и созданием художественных образов.

© Пресс-служба

В рамках потока подростки будут встречаться с театральными режиссерами, исследовать город и себя, а в конце курса покажут свои проекты или поучаствуют в форум-спектакле.

Поток продлится до 27 апреля 2025г.

© Пресс-служба

Набор осуществляется без конкурса, но с предварительным звонком-знакомством.

«Мастерская И.Т.Д.» - это студия исследовательской и творческой деятельности для молодых людей от 14 до 18 лет. Здесь подростки знакомятся с современным театром, делятся наблюдениями, переживаниями и перерабатывают их в художественные образы.

Больше информации можно получить на официальном сайте.