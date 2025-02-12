Почему активные дети реже начинают курить в подростковом возрасте

Новое исследование Университета Восточной Финляндии показывает, что дети, регулярно занимающиеся физической активностью от умеренной до высокоинтенсивной, реже начинают курить в подростковом возрасте. Исследование опубликовано в журнале Behaviour Research and Therapy.

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Это крупнейшее и самое продолжительное исследование, отслеживавшее 2503 ребенка в возрасте от 11 до 24 лет.

Исследование показало, что среди детей, которые активно занимаются спортом, к 13 годам начинают курить 6 из 1000. В то же время, среди всех детей этого возраста курят 15 из 1000. Это говорит о том, что физическая активность может снизить число курящих подростков на 60%.

Исследование также выявило, что подростки, не начавшие курить в 13–15 лет, к 24 годам в среднем на 15 минут в день больше занимались активными физическими нагрузками (умеренной или высокой интенсивности) по сравнению с теми, кто начал курить. Однако со временем этот защитный эффект уменьшался: регулярные занятия спортом или интенсивные тренировки с детства до взрослого возраста могли предотвратить курение у 8 из 1000 человек, тогда как среди общей молодежи курили 266 из 1000.

Важно отметить, что сидячий образ жизни в детстве не был связан с повышенным риском курения. Кроме того, исследование измеряло показатели здоровья, включая уровень холестерина, глюкозы, инсулина, артериального давления и частоту сердечных сокращений.

Доктор Эндрю Агбадже, эксперт в области клинической эпидемиологии и здоровья детей, подчеркнул:

« Х о т я ф и з и ч е с к а я а к т и в н о с т ь м о ж е т п р е д о т в р а т и т ь к у р е н и е , э ф ф е к т с н и ж а е т с я с в о з р а с т о м . Э т и р е з у л ь т а т ы п р и м е н и м ы и к э л е к т р о н н ы м с и г а р е т а м , п о с к о л ь к у т о ж е с о д е р ж а т н и к о т и н »

Исследование подчеркивает важность раннего вовлечения детей в активный образ жизни как эффективную меру профилактики курения и связанных с ним рисков для здоровья.