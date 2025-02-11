Что делать, если ребенок прищемил палец

Ребёнок прищемил палец: как правильно оказать помощь, рассказал хирург
Защемление пальца — это частая бытовая травма, особенно среди детей. Как не допустить гематомы и спасти посиневший ноготь,«Клопс» узнал у врача-хирурга Сергея Берегового.
Первым делом необходимо приложить к пальцу лёд или подержать 15 минут под струёй воды.
«Здесь подойдёт любой источник холода. Метод помогает сузить сосуды и снизить риск образования гематомы, а также уменьшить боль», — пояснил доктор.
Далее нужно обработать палец антисептиком, например, йодом или перекисью водорода. Это важно, чтобы инфекция не попала под ноготь. Но при его посинении или почернении лучше обратиться в травмпункт за квалифицированной помощью.
«Ситуация может быть серьёзной, вплоть до перелома фаланги пальца», — обратил внимание специалист.
Если ногтевая пластина приподнялась, под ней скопилось много крови и появилась гематома, хирург проделает в ногте отверстие для выхода сгустков. Это позволит избежать его отмирания.
Если ноготь отслоился
В такой ситуации его обычно удаляют, но при частичном отслоении всё же можно ноготь сохранить. Для этого потребуются регулярные перевязки под наблюдением лечащего врача.
«А вот при изменении цвета ногтевой пластины стоит ожидать её отторжения. Новая вырастет только через полгода», — объяснил Береговой.