Что делать, если ребенок прищемил палец

Защемление пальца — это частая бытовая травма, особенно среди детей. Как не допустить гематомы и спасти посиневший ноготь,«Клопс» узнал у врача-хирурга Сергея Берегового.

Первым делом необходимо приложить к пальцу лёд или подержать 15 минут под струёй воды.

« З д е с ь п о д о й д ё т л ю б о й и с т о ч н и к х о л о д а . М е т о д п о м о г а е т с у з и т ь с о с у д ы и с н и з и т ь р и с к о б р а з о в а н и я г е м а т о м ы , а т а к ж е у м е н ь ш и т ь б о л ь » , — п о я с н и л д о к т о р .

Далее нужно обработать палец антисептиком, например, йодом или перекисью водорода. Это важно, чтобы инфекция не попала под ноготь. Но при его посинении или почернении лучше обратиться в травмпункт за квалифицированной помощью.

« С и т у а ц и я м о ж е т б ы т ь с е р ь ё з н о й , в п л о т ь д о п е р е л о м а ф а л а н г и п а л ь ц а » , — о б р а т и л в н и м а н и е с п е ц и а л и с т .

Если ногтевая пластина приподнялась, под ней скопилось много крови и появилась гематома, хирург проделает в ногте отверстие для выхода сгустков. Это позволит избежать его отмирания.

Если ноготь отслоился

В такой ситуации его обычно удаляют, но при частичном отслоении всё же можно ноготь сохранить. Для этого потребуются регулярные перевязки под наблюдением лечащего врача.