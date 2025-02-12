Депутат поддержала идею продлить оплачиваемый декретный отпуск

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина поддерживает идею об увеличении до трех лет оплачиваемого периода так называемого декретного отпуска. Об этом она сообщила ТАСС.

" У ч и т ы в а я , ч т о у н а с п р а к т и ч е с к и у п р а з д н е н и н с т и т у т б а б у ш е к и д е д у ш е к в с и л у у в е л и ч е н и я п е н с и о н н о г о в о з р а с т а , о н и п р о с т о в ы н у ж д е н ы д о л ь ш е р а б о т а т ь , с и л н е х в а т а е т н а в о с п и т а н и е с в о и х в н у к о в , в о т э т о т в о п р о с и с т а в и т с я в т а к о й п р а к т и ч е с к о й п л о с к о с т и . Я п о д д е р ж и в а ю " , - с к а з а л а Останина.

Она добавила, что сейчас звучит очень много предложений о том, как увеличить рождаемость. По ее мнению, нельзя этот вопрос решить только разовыми денежными выплатами.

" Е с л и с д е л а т ь э т о т о п л а ч и в а е м ы й п е р и о д т р и г о д а , т о , я т а к п о л а г а ю , э т о о ч е н ь м н о г о ж е н щ и н п о б у д и т в э т о т п е р и о д е щ е с л е д у ю щ е г о р е б е н к а р о д и т ь " , - о т м е т и л а Останина.

По ее словам, не все родители отваживаются отдать ребенка в детский сад в полтора года, предпочитая воспитывать его сами.

В настоящее время предусмотрен общий порядок выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет в размере 40% среднего заработка.