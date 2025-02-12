Как проходит «пробное» ЕГЭ для родителей и школьников

Как проходит досмотр перед ЕГЭ? Сложно ли заполнять экзаменационные бланки? Соответствуют ли задания школьной программе? Ответы на все эти вопросы могут получить родители, написав экзамен самостоятельно. Ежегодно такая возможность у них есть во время Всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями", которую проводит Рособрнадзор.

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12 февраля она стартует уже в девятый раз.

В Рособрнадзоре уверены, что, хотя бы на день поменявшись местами со школьниками, родители смогут лучше понять все нюансы экзамена, объяснить их своим детям и успокоить перед началом ЕГЭ. А оно уже скоро: досрочный период начинается 21 марта с экзаменов по литературе и географии.

В 2025 году родители будет писать пробный ЕГЭ по базовой математике.

Что узнают мамы и папы?

как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в классах;

как организованы рабочие места участников ЕГЭ;

кто и как контролирует объективность проведения экзамена;

как проводится инструктаж перед началом;

как происходит печать контрольных измерительных материалов.

В одной из московских школ гостями акции станет делегация министерства просвещения Объединенных Арабских Эмиратов.