Как проходит «пробное» ЕГЭ для родителей и школьников

В России стартует ежегодный "пробный" ЕГЭ для родителей школьников
Как проходит досмотр перед ЕГЭ? Сложно ли заполнять экзаменационные бланки? Соответствуют ли задания школьной программе? Ответы на все эти вопросы могут получить родители, написав экзамен самостоятельно. Ежегодно такая возможность у них есть во время Всероссийской акции "Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями", которую проводит Рособрнадзор.
12 февраля она стартует уже в девятый раз.
В Рособрнадзоре уверены, что, хотя бы на день поменявшись местами со школьниками, родители смогут лучше понять все нюансы экзамена, объяснить их своим детям и успокоить перед началом ЕГЭ. А оно уже скоро: досрочный период начинается 21 марта с экзаменов по литературе и географии.
В 2025 году родители будет писать пробный ЕГЭ по базовой математике.
Что узнают мамы и папы?
- как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка участников в классах;
- как организованы рабочие места участников ЕГЭ;
- кто и как контролирует объективность проведения экзамена;
- как проводится инструктаж перед началом;
- как происходит печать контрольных измерительных материалов.
В одной из московских школ гостями акции станет делегация министерства просвещения Объединенных Арабских Эмиратов.