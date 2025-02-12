Почему не надо говорить о любви с детьми

Психолог: не надо говорить о любви с детьми
Это слишком «интимная» тема, обсуждать отношения стоит с подругами или родственниками. Подростки в процессе таких бесед лишь «хихикают», сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.
«Я не очень понимаю связи между исконными любовными трагедиями, которые происходят везде и всюду, с праздником 14 февраля. О любви говорят с подружками, мамами, очень близкими людьми. Это же частная жизнь, очень личная, интимная, не надо об этом с детьми говорить. Подростки похихикают, в ответ вам такого скажут, что сто раз пожалеете о том, что сказали. Можно детям дать общую информацию о празднике 14 февраля, сказать, что кто-то такие праздники празднует, этот праздник был придуман по такой-то причине. Дайте информацию им про это спокойно, без надрыва, и каждый для себя решит, надо ему или нет. А про любовь говорят не в классе, а в частном порядке. Я бы возмутилась, если бы со мной об этом поговорили. К подростку не надо навязываться».
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