Почему не надо говорить о любви с детьми

Это слишком «интимная» тема, обсуждать отношения стоит с подругами или родственниками. Подростки в процессе таких бесед лишь «хихикают», сообщила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» кандидат психологических наук Жанна Сугак.

« Я н е о ч е н ь п о н и м а ю с в я з и м е ж д у и с к о н н ы м и л ю б о в н ы м и т р а г е д и я м и , к о т о р ы е п р о и с х о д я т в е з д е и в с ю д у , с п р а з д н и к о м 1 4 ф е в р а л я . О л ю б в и г о в о р я т с п о д р у ж к а м и , м а м а м и , о ч е н ь б л и з к и м и л ю д ь м и . Э т о ж е ч а с т н а я ж и з н ь , о ч е н ь л и ч н а я , и н т и м н а я , н е н а д о о б э т о м с д е т ь м и г о в о р и т ь . П о д р о с т к и п о х и х и к а ю т , в о т в е т в а м т а к о г о с к а ж у т , ч т о с т о р а з п о ж а л е е т е о т о м , ч т о с к а з а л и . М о ж н о д е т я м д а т ь о б щ у ю и н ф о р м а ц и ю о п р а з д н и к е 1 4 ф е в р а л я , с к а з а т ь , ч т о к т о - т о т а к и е п р а з д н и к и п р а з д н у е т , э т о т п р а з д н и к б ы л п р и д у м а н п о т а к о й - т о п р и ч и н е . Д а й т е и н ф о р м а ц и ю и м п р о э т о с п о к о й н о , б е з н а д р ы в а , и к а ж д ы й д л я с е б я р е ш и т , н а д о е м у и л и н е т . А п р о л ю б о в ь г о в о р я т н е в к л а с с е , а в ч а с т н о м п о р я д к е . Я б ы в о з м у т и л а с ь , е с л и б ы с о м н о й о б э т о м п о г о в о р и л и . К п о д р о с т к у н е н а д о н а в я з ы в а т ь с я » .

Ранее патриарх Кирилл выступил против празднования в России Дня святого Валентина. По мнению главы РПЦ, также не стоит отмечать Хэллоуин.