Какие продукты стоит давать детям на перекус в школу

Школьникам в качестве перекусов лучше давать с собой в школу фрукты, орехи и сухофрукты, а также злаки (хлебцы, цельнозерновые крекеры). Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог и эксперт компании Виво Маркет Алла Порхун.

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К неправильным перекусам она отнесла сладости, газированные напитки, чипсы и другие соленые закуски с высоким содержанием жиров и добавок. Эксперт также добавила, что вместо перекусов в идеале школьникам нужен дополнительный прием пищи.

« П е р е к у с ы — э т о п л о х о . Л у ч ш е н е е с т ь н а б е г у , у р ы в к а м и . Я п р е д л а г а ю з а м е н и т ь и д е ю п е р е к у с а н а в к л ю ч е н и е в р а ц и о н д о п о л н и т е л ь н ы х п р и е м о в п и щ и , т а к и х к а к в т о р о й з а в т р а к и л и п о л д н и к , и ч т о б ы о н и б ы л и п р и м е р н о в о д н о и т о ж е в р е м я » , — у т о ч н и л а П о р х у н .

Нутрициолог также добавила, что переедание и употребление тяжелой, жирной пищи может негативно сказаться на умственной деятельности ребенка и его концентрации.

Основатель бренда Bionova, эксперт в области здорового питания Александра Гудимова до этого рассказала «Газете.Ru», что одним из ярких трендов последних лет на рынке здорового питания стал так называемый полезный фастфуд — снеки для перекуса «на ходу» или вне дома с более натуральными и качественными составами.