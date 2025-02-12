Психолог объяснил склонность подростков к тревожным расстройствам

Подростки больше подвержены тревожным расстройствам и клинической депрессии, чем взрослые, так как у них еще нет устойчивых механизмов психологической защиты. Социальное давление в этих обстоятельствах может стать причиной такого состояния, рассказал психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

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Подростки находятся в непростом положении, так как не понимают, как регулировать внезапно повысившийся гормональный фон, при этом на них давят как сверстники, так и родители, объяснил специалист.

« З а ч а с т у ю и х р е ш е н и я с в я з а н ы с т р е в о г о й . У п о т р е б л е н и е н а р к о т и ч е с к и х в е щ е с т в , а л к о г о л ь н ы х с в я з а н ы с ж е л а н и е м к а к - т о т р е в о г у к у п и р о в а т ь » , — п о я с н и л п с и х о л о г .

Это опасное состояние, так как при тревожном расстройстве люди способны на импульсивные действия. Так, по данным ВОЗ, 70% таких пациентов пытаются уйти из жизни, из них многие — это подростки. Важно вовремя им помочь, так как в этом возрасте они имеют подвижную и незащищенную психику, заключил Вронский.

Напомним, специалисты также предупреждают, что тихий характер у подростка может сигнализировать о том, что он подавляет свои желания и эмоции. Это может стать причиной отсроченного бунта, который может проявиться в зрелом возрасте.