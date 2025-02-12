Родителям объяснили, как распознать СДВГ у детей

Родителям раскрыли, как распознать СДВГ у детей
Чрезмерная активность, импульсивность, а также проблемы с самоконтролем и социализацией у ребенка могут указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), рассказала «Ямал-Медиа» невролог Ольга Голубева. По ее словам, детей с ярко выраженным СДВГ можно выявить сразу.
Ребенок импульсивен, у него может не быть каких-то сформированных социальных программ, например он берет без спроса предметы. Ребенок даже может быть умным, стихи читать, но социального навыка у него нет. Идет синдром гиперактивности, потери контроля, — объяснила Голубева.
Эксперт отметила, что такие дети, как правило, не слушают своих родителей. Если взрослые станут критиковать или сильно ругать ребенка с СДВГ, у него могут появиться комплексы, предупредила врач.
Психиатр Виктория Читлова ранее заявила, что люди часто путают тревожные расстройства с СДВГ из-за схожих симптомов. СДВГ можно выявить еще в детстве, тогда как тревожные расстройства могут развиваться в любом возрасте, чаще всего во взрослом, подчеркнула эксперт.