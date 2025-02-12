Родителям объяснили, как распознать СДВГ у детей

Чрезмерная активность, импульсивность, а также проблемы с самоконтролем и социализацией у ребенка могут указывать на синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), рассказала «Ямал-Медиа» невролог Ольга Голубева. По ее словам, детей с ярко выраженным СДВГ можно выявить сразу.

Р е б е н о к и м п у л ь с и в е н , у н е г о м о ж е т н е б ы т ь к а к и х - т о с ф о р м и р о в а н н ы х с о ц и а л ь н ы х п р о г р а м м , н а п р и м е р о н б е р е т б е з с п р о с а п р е д м е т ы . Р е б е н о к д а ж е м о ж е т б ы т ь у м н ы м , с т и х и ч и т а т ь , н о с о ц и а л ь н о г о н а в ы к а у н е г о н е т . И д е т с и н д р о м г и п е р а к т и в н о с т и , п о т е р и к о н т р о л я , — о б ъ я с н и л а Голубева.

Эксперт отметила, что такие дети, как правило, не слушают своих родителей. Если взрослые станут критиковать или сильно ругать ребенка с СДВГ, у него могут появиться комплексы, предупредила врач.

Психиатр Виктория Читлова ранее заявила, что люди часто путают тревожные расстройства с СДВГ из-за схожих симптомов. СДВГ можно выявить еще в детстве, тогда как тревожные расстройства могут развиваться в любом возрасте, чаще всего во взрослом, подчеркнула эксперт.