Эксперт рассказала, о чем может сигнализировать храп у ребенка

Постоянный храп и дыхание через рот у ребенка сигнализируют о проблемах с аденоидами, расположенными в носоглотке для фильтрации воздуха, заявил РИАМО отоларинголог Игорь Маневич. По его словам, увеличение аденоидов чревато воспалениями и инфекциями.

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Х р а п , у х у д ш е н и е с л у х а , ч а с т ы е п р о с т у д ы и з а с т о й ж и д к о с т и в у ш а х — в с е э т о м о ж е т б ы т ь р е з у л ь т а т о м у в е л и ч е н н ы х а д е н о и д о в , п е р е к р ы в а ю щ и х н о с о в ы е п р о х о д ы и е в с т а х и е в ы т р у б ы , ч т о п р и в о д и т к в о с п а л е н и ю и и н ф е к ц и я м , — о б ъ я с н и л М а н е в и ч .

Он отметил, что родителям, которые заметили, что ребенок часто храпит, дышит через рот и болеет, следует обратиться к лор-врачу. Специалист проведет осмотр, определит степень увеличения аденоидов и предложит лечение, пояснил Маневич.

Сомнолог Павел Кудинов ранее предупредил, что храп у взрослых может быть признаком апноэ сна. Это расстройство опасно инсультом, инфарктом и даже летальным исходом, предупредил эксперт.