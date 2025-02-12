Эксперт рассказала, о чем может сигнализировать храп у ребенка

Родителям раскрыли, о чем может сигнализировать храп у ребенка
Постоянный храп и дыхание через рот у ребенка сигнализируют о проблемах с аденоидами, расположенными в носоглотке для фильтрации воздуха, заявил РИАМО отоларинголог Игорь Маневич. По его словам, увеличение аденоидов чревато воспалениями и инфекциями.
Храп, ухудшение слуха, частые простуды и застой жидкости в ушах — все это может быть результатом увеличенных аденоидов, перекрывающих носовые проходы и евстахиевы трубы, что приводит к воспалению и инфекциям, — объяснил Маневич.
Он отметил, что родителям, которые заметили, что ребенок часто храпит, дышит через рот и болеет, следует обратиться к лор-врачу. Специалист проведет осмотр, определит степень увеличения аденоидов и предложит лечение, пояснил Маневич.
Сомнолог Павел Кудинов ранее предупредил, что храп у взрослых может быть признаком апноэ сна. Это расстройство опасно инсультом, инфарктом и даже летальным исходом, предупредил эксперт.