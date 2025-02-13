Как школьникам подготовиться к ЕГЭ в 2025 году

Практикумы по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) стартовали в столичных школах. В этом году готовиться к ЕГЭ по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с тренерами победителей олимпиад, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
"В эти дни для столичных одиннадцатиклассников стартует ключевой этап подготовки к ЕГЭ - практикумы. Это важная часть нашей программы, направленной на успешную подготовку к выпускным экзаменам. Основную часть учебного плана по большинству предметов ребята уже освоили и теперь освободившиеся часы посвятят тем дисциплинам, которые будут сдавать <...>. Мы постоянно совершенствуем форматы обучения и в этом году предлагаем новую возможность - уже весной разбирать задачи ЕГЭ по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с опытными учителями и тренерами победителей олимпиад", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.
Заммэра добавила, что программе подготовки к ЕГЭ исполнилось три года, и за это время она доказала свою эффективность: результаты ЕГЭ по математике профильного уровня улучшились на 29%, по физике - на 11,9%, по биологии - на 10,2%. Практикумы проводятся в группах трех уровней подготовки: базового, продвинутого и высокого. Всего разработано более 40 программ по 11 предметам ЕГЭ. Во втором полугодии практикумам уделяют не менее 40% учебного времени.
Онлайн-курсы, которые станут доступны весной, организует Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки. Программы рассчитаны на два уровня - для тех, кто претендует на высокие баллы, и для тех, кому нужно повторить основные темы. Запись на курсы будет доступна в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Для удобства учеников в МЭШ также запущен сервис "Экзамены", где представлены более 300 видеоразборов заданий ЕГЭ, подготовленных лучшими учителями города, 1 645 тестов в формате экзамена, а также свыше 100 видеороликов - рекомендаций от психологов, учителей и выпускников.