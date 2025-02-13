Как школьникам подготовиться к ЕГЭ в 2025 году

Практикумы по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) стартовали в столичных школах. В этом году готовиться к ЕГЭ по наиболее востребованным предметам можно будет онлайн с тренерами победителей олимпиад, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

" В э т и д н и д л я с т о л и ч н ы х о д и н н а д ц а т и к л а с с н и к о в с т а р т у е т к л ю ч е в о й э т а п п о д г о т о в к и к Е Г Э - п р а к т и к у м ы . Э т о в а ж н а я ч а с т ь н а ш е й п р о г р а м м ы , н а п р а в л е н н о й н а у с п е ш н у ю п о д г о т о в к у к в ы п у с к н ы м э к з а м е н а м . О с н о в н у ю ч а с т ь у ч е б н о г о п л а н а п о б о л ь ш и н с т в у п р е д м е т о в р е б я т а у ж е о с в о и л и и т е п е р ь о с в о б о д и в ш и е с я ч а с ы п о с в я т я т т е м д и с ц и п л и н а м , к о т о р ы е б у д у т с д а в а т ь < . . . > . М ы п о с т о я н н о с о в е р ш е н с т в у е м ф о р м а т ы о б у ч е н и я и в э т о м г о д у п р е д л а г а е м н о в у ю в о з м о ж н о с т ь - у ж е в е с н о й р а з б и р а т ь з а д а ч и Е Г Э п о н а и б о л е е в о с т р е б о в а н н ы м п р е д м е т а м м о ж н о б у д е т о н л а й н с о п ы т н ы м и у ч и т е л я м и и т р е н е р а м и п о б е д и т е л е й о л и м п и а д " , - с к а з а л а Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Заммэра добавила, что программе подготовки к ЕГЭ исполнилось три года, и за это время она доказала свою эффективность: результаты ЕГЭ по математике профильного уровня улучшились на 29%, по физике - на 11,9%, по биологии - на 10,2%. Практикумы проводятся в группах трех уровней подготовки: базового, продвинутого и высокого. Всего разработано более 40 программ по 11 предметам ЕГЭ. Во втором полугодии практикумам уделяют не менее 40% учебного времени.

Онлайн-курсы, которые станут доступны весной, организует Центр педагогического мастерства столичного департамента образования и науки. Программы рассчитаны на два уровня - для тех, кто претендует на высокие баллы, и для тех, кому нужно повторить основные темы. Запись на курсы будет доступна в библиотеке Московской электронной школы (МЭШ). Для удобства учеников в МЭШ также запущен сервис "Экзамены", где представлены более 300 видеоразборов заданий ЕГЭ, подготовленных лучшими учителями города, 1 645 тестов в формате экзамена, а также свыше 100 видеороликов - рекомендаций от психологов, учителей и выпускников.