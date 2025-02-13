Психоневролог рассказала, что делает подростков объектом интереса мошенников

Психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых», д. м. н. Татьяна Батышева в беседе с RT отметила, что современные подростки обладают некоторыми психологическими особенностями, которые делают их предметом особого интереса для мошенников.

Что делает подростков объектом интереса мошенников
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Так, среди них врач назвала невнимательность, маниакальный поиск новой информации, снижение навыков планирования, способности принимать обдуманные решения и строить причинно-следственные связи.

Причина таких изменений в психике подростков, по мнению собеседницы RT, кроется в повсеместной цифровизации и переходе на непрерывное использование гаджетов.

«Во-первых, работа преимущественно с плоскостными изображениями приводит к несформированности трёхмерной метрики и отсутствию стимуляции пространственного восприятия. Во-вторых, доступность технологий, осуществляющих быстрый поиск информации, привела к снижению необходимости её долгосрочного хранения и целевой установки на долгосрочное запоминание», объяснила Батышева.

Она добавила, что обилие информации оказывает давление на способность мыслить абстрактно, масштабно и системно, а также отличать главное от второстепенного.

«Наступает так называемый аналитический паралич, когда память человека настолько переполнена деталями, а общая картина настолько сложна, что невозможно принять решение», рассказала специалист.

Психоневролог также посоветовала ряд мер, способных помочь подростку в данной ситуации.

«Стоит внедрить ежедневные релаксационные практики, дозировать информационную нагрузку и активно заниматься спортом. А на государственном уровне необходима национальная модель информационной безопасности несовершеннолетнего», заключила Батышева.

Ранее в МВД России предупредили о фишинговом ресурсе, ворующем данные студентов.

Дети
Татьяна Батышева
МВД России