Что делает подростков объектом интереса мошенников

Психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых», д. м. н. Татьяна Батышева в беседе с RT отметила, что современные подростки обладают некоторыми психологическими особенностями, которые делают их предметом особого интереса для мошенников.

Так, среди них врач назвала невнимательность, маниакальный поиск новой информации, снижение навыков планирования, способности принимать обдуманные решения и строить причинно-следственные связи.

Причина таких изменений в психике подростков, по мнению собеседницы RT, кроется в повсеместной цифровизации и переходе на непрерывное использование гаджетов.

« В о - п е р в ы х , р а б о т а п р е и м у щ е с т в е н н о с п л о с к о с т н ы м и и з о б р а ж е н и я м и п р и в о д и т к н е с ф о р м и р о в а н н о с т и т р ё х м е р н о й м е т р и к и и о т с у т с т в и ю с т и м у л я ц и и п р о с т р а н с т в е н н о г о в о с п р и я т и я . В о - в т о р ы х , д о с т у п н о с т ь т е х н о л о г и й , о с у щ е с т в л я ю щ и х б ы с т р ы й п о и с к и н ф о р м а ц и и , п р и в е л а к с н и ж е н и ю н е о б х о д и м о с т и е ё д о л г о с р о ч н о г о х р а н е н и я и ц е л е в о й у с т а н о в к и н а д о л г о с р о ч н о е з а п о м и н а н и е » , — о б ъ я с н и л а Батышева.

Она добавила, что обилие информации оказывает давление на способность мыслить абстрактно, масштабно и системно, а также отличать главное от второстепенного.

« Н а с т у п а е т т а к н а з ы в а е м ы й а н а л и т и ч е с к и й п а р а л и ч , к о г д а п а м я т ь ч е л о в е к а н а с т о л ь к о п е р е п о л н е н а д е т а л я м и , а о б щ а я к а р т и н а н а с т о л ь к о с л о ж н а , ч т о н е в о з м о ж н о п р и н я т ь р е ш е н и е » , — р а с с к а з а л а с п е ц и а л и с т .

Психоневролог также посоветовала ряд мер, способных помочь подростку в данной ситуации.

« С т о и т в н е д р и т ь е ж е д н е в н ы е р е л а к с а ц и о н н ы е п р а к т и к и , д о з и р о в а т ь и н ф о р м а ц и о н н у ю н а г р у з к у и а к т и в н о з а н и м а т ь с я с п о р т о м . А н а г о с у д а р с т в е н н о м у р о в н е н е о б х о д и м а н а ц и о н а л ь н а я м о д е л ь и н ф о р м а ц и о н н о й б е з о п а с н о с т и н е с о в е р ш е н н о л е т н е г о » , — з а к л ю ч и л а Батышева.

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