Психоневролог рассказала, что делает подростков объектом интереса мошенников
Психоневролог, ведущий эксперт союза «Здоровье Здоровых», д. м. н. Татьяна Батышева в беседе с RT отметила, что современные подростки обладают некоторыми психологическими особенностями, которые делают их предметом особого интереса для мошенников.
Так, среди них врач назвала невнимательность, маниакальный поиск новой информации, снижение навыков планирования, способности принимать обдуманные решения и строить причинно-следственные связи.
Причина таких изменений в психике подростков, по мнению собеседницы RT, кроется в повсеместной цифровизации и переходе на непрерывное использование гаджетов.
«Во-первых, работа преимущественно с плоскостными изображениями приводит к несформированности трёхмерной метрики и отсутствию стимуляции пространственного восприятия. Во-вторых, доступность технологий, осуществляющих быстрый поиск информации, привела к снижению необходимости её долгосрочного хранения и целевой установки на долгосрочное запоминание», — объяснила Батышева.
Она добавила, что обилие информации оказывает давление на способность мыслить абстрактно, масштабно и системно, а также отличать главное от второстепенного.
«Наступает так называемый аналитический паралич, когда память человека настолько переполнена деталями, а общая картина настолько сложна, что невозможно принять решение», — рассказала специалист.
Психоневролог также посоветовала ряд мер, способных помочь подростку в данной ситуации.
«Стоит внедрить ежедневные релаксационные практики, дозировать информационную нагрузку и активно заниматься спортом. А на государственном уровне необходима национальная модель информационной безопасности несовершеннолетнего», — заключила Батышева.
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