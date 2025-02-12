Злая мать — горе в семье: за какие проделки нельзя ругать ребенка
О том, что психика ребенка сродни податливому пластилину, знает каждый родитель. Однако совершать роковые ошибки в воспитании это строгим мамам не мешает. Внутренне они оправдывают себя благими намерениями вырастить достойного человека, но по факту все оборачивается совсем иначе. Психолог Вероника Ахметова рассказала, в каких случаях нельзя ругать ребенка, и в чем залог построения успешной личности.
Ругаем по правилам
Даже послушные дети часто совершают ошибки, огорчают родителей, заставляя применять «карательные» меры. Но важно аргументировать свои действия, а не обрушиваться на ребенка с критикой без объяснений. К примеру, ваш повзрослевший отпрыск ударил малыша во дворе, за что почти сразу получил нагоняй от матери. А надо было бы сначала пояснить, за что вы наказываете. Не за то, что нельзя бить маленьких, а за неумение решить конфликт словесно, без применений физической силы. Ну или ваш ребенок взял без спросу чужую вещь. Объясняем, почему это недостойный и подлый проступок, а уж потом наказываем.
Лучше с самого раннего возраста ввести в семье систему правил и договоренностей, которые соблюдают и дети, и взрослые. Пример такого правила: нужно чистить зубы дважды в день. Обязательно объясняем, почему это важно. Другое правило: никогда не выражаемся нецензурно. И снова озвучиваем причину. Тогда ребенок со временем запомнит все договоренности, а родителям не придется применять пресловутый «кнут».
За что нельзя ругать
«Бывают ситуации, когда малыш совершает оплошности в силу своей неопытности, — объясняет психолог. — Например, девочка 5 лет пытается налить молоко в стакан, но проливает мимо, потому что руки еще не окрепли. А то и вовсе разбивает стакан. За такое ругать не стоит. Ну и если подобное повторяется периодически, несколько раз на дню, лучше мягко объяснить ребенку, что пока ему не стоит брать на себя некоторые домашние дела. Со временем он научится и привыкнет с ними справляться».
За плохие отметки в школе тоже гнобить отпрыска не рекомендуется. В советское время родители традиционно «мотивировали» детей на хорошую учебу ремнем с железной пряжкой. Но сегодня эти методы себя явно изжили. Ученика важно не пугать последствиями его двоек в дневнике, а воодушевлять перспективами хорооших оценок.
«Эффективнее работает мотивация к улучшению. Можно рассказать ребенку о перспективах выучить иностранный язык и уехать в другую страну. Если он хочет поступить в школу робототехники, говорим ему, как важно учить математику и налаживать общий язык с учителями».
Неудачники и агрессоры родом из детства
К сожалению, регулярная критика и ругань могут настолько сломать ребенка, что во взрослом возрасте он не сможет нормально существовать в социуме. Как правило, у таких детей три варианта развития событий. Либо они опускают руки, считая себя хроническим неудачником, ни на что не способным, и станут избегать любых проявлений себя в обществе. Либо становятся такими же агрессорами, как родители, вымещая накопившуюся обиду на других. Ну или вырастают «тихушниками», манипуляторами, обиженными на весь свет и завистливыми к успехам других, предупреждает эксперт.
Нередко у таких людей диагностируют депрессии и расстройства личности, повышенную тревожность. Психолог признается, что многие взрослые, которые приходят на терапию, не сумев справиться с проблемами, сетуют на нехватку проведенного с родителями времени в детстве, внимания и ласки мамы. Поэтому даже несмотря на массу дел, усталость и другие факторы, важно не лишать ребенка своего участия. Стараться быть не просто ментором, а близким понимающим человеком, с которым можно поделиться любыми переживаниями.