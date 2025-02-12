За какие проделки нельзя ругать ребенка

О том, что психика ребенка сродни податливому пластилину, знает каждый родитель. Однако совершать роковые ошибки в воспитании это строгим мамам не мешает. Внутренне они оправдывают себя благими намерениями вырастить достойного человека, но по факту все оборачивается совсем иначе. Психолог Вероника Ахметова рассказала, в каких случаях нельзя ругать ребенка, и в чем залог построения успешной личности.

Ругаем по правилам

Даже послушные дети часто совершают ошибки, огорчают родителей, заставляя применять «карательные» меры. Но важно аргументировать свои действия, а не обрушиваться на ребенка с критикой без объяснений. К примеру, ваш повзрослевший отпрыск ударил малыша во дворе, за что почти сразу получил нагоняй от матери. А надо было бы сначала пояснить, за что вы наказываете. Не за то, что нельзя бить маленьких, а за неумение решить конфликт словесно, без применений физической силы. Ну или ваш ребенок взял без спросу чужую вещь. Объясняем, почему это недостойный и подлый проступок, а уж потом наказываем.

Лучше с самого раннего возраста ввести в семье систему правил и договоренностей, которые соблюдают и дети, и взрослые. Пример такого правила: нужно чистить зубы дважды в день. Обязательно объясняем, почему это важно. Другое правило: никогда не выражаемся нецензурно. И снова озвучиваем причину. Тогда ребенок со временем запомнит все договоренности, а родителям не придется применять пресловутый «кнут».

За что нельзя ругать

« Б ы в а ю т с и т у а ц и и , к о г д а м а л ы ш с о в е р ш а е т о п л о ш н о с т и в с и л у с в о е й н е о п ы т н о с т и , — о б ъ я с н я е т п с и х о л о г . — Н а п р и м е р , д е в о ч к а 5 л е т п ы т а е т с я н а л и т ь м о л о к о в с т а к а н , н о п р о л и в а е т м и м о , п о т о м у ч т о р у к и е щ е н е о к р е п л и . А т о и в о в с е р а з б и в а е т с т а к а н . З а т а к о е р у г а т ь н е с т о и т . Н у и е с л и п о д о б н о е п о в т о р я е т с я п е р и о д и ч е с к и , н е с к о л ь к о р а з н а д н ю , л у ч ш е м я г к о о б ъ я с н и т ь р е б е н к у , ч т о п о к а е м у н е с т о и т б р а т ь н а с е б я н е к о т о р ы е д о м а ш н и е д е л а . С о в р е м е н е м о н н а у ч и т с я и п р и в ы к н е т с н и м и с п р а в л я т ь с я » .

За плохие отметки в школе тоже гнобить отпрыска не рекомендуется. В советское время родители традиционно «мотивировали» детей на хорошую учебу ремнем с железной пряжкой. Но сегодня эти методы себя явно изжили. Ученика важно не пугать последствиями его двоек в дневнике, а воодушевлять перспективами хорооших оценок.

« Э ф ф е к т и в н е е р а б о т а е т м о т и в а ц и я к у л у ч ш е н и ю . М о ж н о р а с с к а з а т ь р е б е н к у о п е р с п е к т и в а х в ы у ч и т ь и н о с т р а н н ы й я з ы к и у е х а т ь в д р у г у ю с т р а н у . Е с л и о н х о ч е т п о с т у п и т ь в ш к о л у р о б о т о т е х н и к и , г о в о р и м е м у , к а к в а ж н о у ч и т ь м а т е м а т и к у и н а л а ж и в а т ь о б щ и й я з ы к с у ч и т е л я м и » .

Неудачники и агрессоры родом из детства

К сожалению, регулярная критика и ругань могут настолько сломать ребенка, что во взрослом возрасте он не сможет нормально существовать в социуме. Как правило, у таких детей три варианта развития событий. Либо они опускают руки, считая себя хроническим неудачником, ни на что не способным, и станут избегать любых проявлений себя в обществе. Либо становятся такими же агрессорами, как родители, вымещая накопившуюся обиду на других. Ну или вырастают «тихушниками», манипуляторами, обиженными на весь свет и завистливыми к успехам других, предупреждает эксперт.

Нередко у таких людей диагностируют депрессии и расстройства личности, повышенную тревожность. Психолог признается, что многие взрослые, которые приходят на терапию, не сумев справиться с проблемами, сетуют на нехватку проведенного с родителями времени в детстве, внимания и ласки мамы. Поэтому даже несмотря на массу дел, усталость и другие факторы, важно не лишать ребенка своего участия. Стараться быть не просто ментором, а близким понимающим человеком, с которым можно поделиться любыми переживаниями.