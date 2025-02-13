Росстандарт сообщил об опасности треугольных ремней для детей

Альтернатива детским креслам – треугольные ремни – оказались небезопасны для маленьких пассажиров. Продавцов таких фиксирующих устройств начали штрафовать.

Многие автовладельцы предпочитают покупать треугольные ремни безопасности вместо детских кресел. Это намного проще и дешевле, продавцы уверяют, что это отличная альтернатива. Однако, как заявили в Росстандарте, это не так. "Направляющая лямка" нарушает регламенты безопасности, в случае аварии она может серьезно травмировать ребенка и даже лишить жизни.

Ведомство добилось блокировки продавцов этих устройств на маркетплейсах, передав часть данных в МВД. Некоторые уже получили административные штрафы.

Использовать "треугольники" запрещено, однако многие водители не знают об этом. Продавцы же продают их под другими названиями: детское удерживающее устройство, адаптер ремня безопасности, бескаркасное детское кресло, бустер и прочее. Информацией делится Telegram-канал Mash.