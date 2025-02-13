Стало известно, в каких регионах школьники будут сдавать меньше экзаменов

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об особом порядке проведения государственной итоговой аттестации в девятом классе в пяти регионах России. Для получения аттестата в этих субъектах нужно будет успешно сдать экзамены только по русскому языку и математике, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, а также Республике Северная Осетия — Алания. При этом те школьники, которые собираются в 10-й класс, по‑прежнему будут сдавать четыре экзамена — два обязательных и два по выбору. Список регионов, где будут реализованы нормы закона, может быть расширен.

Согласно документу, минимальное количество баллов, необходимых для сдачи экзамена, смогут определить сами регионы. Кроме того, предполагается в приоритетном порядке зачислять на бесплатное обучение в организации среднего профессионального образования тех, кто окончил девять классов на территории региона, где расположен техникум или колледж.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что в России появится чат-бот для сообщений о нарушениях прав учеников. Запуск планируется уже в досрочный период сдачи ЕГЭ. Как объяснил Музаев, данный чат-бот избавит родителей и школьников от необходимости «искать правды в соцсетях».

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил разрешить жителям приграничных территорий Курской области поступать в вузы без вступительных экзаменов. Он считает, что необходимо установить квоту на прием по программам бакалавриата и специалитета для курян.