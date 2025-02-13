Минздрав предложил изменить процесс оказания психологической помощи детям

Минздрав России предлагает рассмотреть возможность оказания психологической помощи лицам до 18 лет без согласия родителей, в том числе, когда это согласие сложно или невозможно получить. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.

" У н а с е с т ь п р е д л о ж е н и е п о н е с о в е р ш е н н о л е т н и м , < . . . > м о ж е т б ы т ь н а д о п о д у м а т ь , п о т о м у ч т о < . . . > р е б е н о к м о ж е т д а т ь и н ф о р м и р о в а н н о е д о б р о в о л ь н о е с о г л а с и е с 1 5 л е т н а о к а з а н и е м е д и ц и н с к о й п о м о щ и . М о ж е т б ы т ь , н е т а к с т р о г о н а м в э т о й ч а с т и п о с м о т р е т ь , < . . . > у н а с в 1 7 л е т у ж е л ю д и ш к о л у о к а н ч и в а ю т , н е к о т о р ы е р а б о т а ю т у ж е , т о е с т ь , м о ж е т б ы т ь , н а м п о д у м а т ь и к а к - т о з д е с ь с и н х р о н и з и р о в а т ь н а ш и п о д х о д ы в ч а с т и в о з м о ж н о с т и п о л у ч е н и я э т о й п о м о щ и б е з с о г л а с и я р о д и т е л е й . И н о г д а о т р о д и т е л е й н е в о з м о ж н о п о л у ч и т ь э т о с о г л а с и е " , - с к а з а л а о н а в Госдуме на заседании рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства при обсуждении законодательной инициативы "Об основах психологической деятельности в Российской Федерации".

Шешко также отметила, что в России за последние два года организовано 1 625 кабинетов медико-психологического консультирования, открыто почти 500 отделений медико-психологической помощи, а также работает более 600 психотерапевтических кабинетов.

" М ы п о н и м а е м , ч т о э т о н е п р е д е л , и м ы д а л ь ш е б у д е м р а з в и в а т ь с я в э т о м н а п р а в л е н и и " , - д о б а в и л а о н а .

" В ч а с т и , н а п р и м е р , о к а з а н и я м е д и ц и н с к о й п о м о щ и у ч а с т н и к а м с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и , в е т е р а н а м с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и , ч л е н а м и х с е м е й , у н а с б ы л а с о з д а н а р а б о ч а я г р у п п а и , к о г д а м ы д у м а л и и г о в о р и л и о т о м , к а к о к а з ы в а т ь э т и м л и ц а м п с и х о л о г и ч е с к у ю п о м о щ ь , м ы п о н и м а л и , ч т о о ч е н ь в а ж н а к в а л и ф и к а ц и я с п е ц и а л и с т а , е г о у м е н и я , н а в ы к и , е г о о п ы т . И м ы т о г д а у ж е р а з р а б о т а л и о п р е д е л е н н ы е к р и т е р и и д л я с п е ц и а л и с т о в с м е д и ц и н с к и м , н е м е д и ц и н с к и м п с и х о л о г и ч е с к и м о б р а з о в а н и е м , к о т о р ы х м ы м о ж е м д о п у с т и т ь д л я о к а з а н и я о ч е н ь в а ж н о й м и с с и и п о м о щ и . П о э т о м у т у т т о ж е м ы м о ж е м д а т ь к а к и е - т о с в о и о п р е д е л е н н ы е д о п о л н е н и я в з а к о н о п р о е к т " , - з а к л ю ч и л а п р е д с т а в и т е л ь Минздрава.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила ТАСС, что законопроект, регулирующий вопросы оказания психологической помощи в РФ, могут внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По словам Останиной, сейчас нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Необходим также реестр этих специалистов, так как в последнее время появилось очень много лжепсихологов, считает депутат.