Минздрав предложил изменить процесс оказания психологической помощи детям

Минздрав России предлагает рассмотреть возможность оказания психологической помощи лицам до 18 лет без согласия родителей, в том числе, когда это согласие сложно или невозможно получить. Об этом сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава РФ Елена Шешко.
"У нас есть предложение по несовершеннолетним, <...> может быть надо подумать, потому что <...> ребенок может дать информированное добровольное согласие с 15 лет на оказание медицинской помощи. Может быть, не так строго нам в этой части посмотреть, <...> у нас в 17 лет уже люди школу оканчивают, некоторые работают уже, то есть, может быть, нам подумать и как-то здесь синхронизировать наши подходы в части возможности получения этой помощи без согласия родителей. Иногда от родителей невозможно получить это согласие", - сказала она в Госдуме на заседании рабочей группы экспертного совета комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства при обсуждении законодательной инициативы "Об основах психологической деятельности в Российской Федерации".
Шешко также отметила, что в России за последние два года организовано 1 625 кабинетов медико-психологического консультирования, открыто почти 500 отделений медико-психологической помощи, а также работает более 600 психотерапевтических кабинетов.
"Мы понимаем, что это не предел, и мы дальше будем развиваться в этом направлении", - добавила она.
"В части, например, оказания медицинской помощи участникам специальной военной операции, ветеранам специальной военной операции, членам их семей, у нас была создана рабочая группа и, когда мы думали и говорили о том, как оказывать этим лицам психологическую помощь, мы понимали, что очень важна квалификация специалиста, его умения, навыки, его опыт. И мы тогда уже разработали определенные критерии для специалистов с медицинским, немедицинским психологическим образованием, которых мы можем допустить для оказания очень важной миссии помощи. Поэтому тут тоже мы можем дать какие-то свои определенные дополнения в законопроект", - заключила представитель Минздрава.
Ранее председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила ТАСС, что законопроект, регулирующий вопросы оказания психологической помощи в РФ, могут внести на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По словам Останиной, сейчас нет закона, который бы регулировал деятельность психологов. Необходим также реестр этих специалистов, так как в последнее время появилось очень много лжепсихологов, считает депутат.