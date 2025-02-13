Как приучить ребенка самостоятельно делать домашнее задание

Для многих родителей вечер превращается в битву за тишину и спокойствие из-за домашнего задания. Уговоры, напоминания, проверки – и вот уже все уставшие и раздраженные готовы взорваться. Как же научить ребенка самостоятельно делать уроки и избежать этой ежедневной головной боли?

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Психолог Майя Голубева в интервью ИА RuNews24.ru дала проверенные советы и стратегии, которые помогут ребенку стать более ответственным и самостоятельным в учебе. Эти советы могут научить школьника с легкостью, а главное без родительско помощи, справляться с домашним заданием.

Эксперт подчеркнула, что приучение к самостоятельному выполнению домашних заданий – это не просто облегчение жизни родителей, а важный шаг в развитии ребенка.

« С а м о с т о я т е л ь н о с т ь в у ч е б е с п о с о б с т в у е т р а з в и т и ю о р г а н и з о в а н н о с т и , у м е н и ю п л а н и р о в а т ь с в о е в р е м я и р е ш а т ь п р о б л е м ы . К р о м е т о г о , к о г д а р е б е н о к д е л а е т у р о к и с а м о с т о я т е л ь н о , о н в ы н у ж д е н в н и к а т ь в с у т ь м а т е р и а л а и и с к а т ь о т в е т ы н а в о п р о с ы . Т а к ж е у с п е ш н о е в ы п о л н е н и е д о м а ш н е г о з а д а н и я б е з п о м о щ и р о д и т е л е й п о в ы ш а е т с а м о о ц е н к у р е б е н к а и е г о в е р у в с в о и с и л ы . П о б о л ь ш о м у с ч е т у , с а м о с т о я т е л ь н о с т ь в у ч е б е п о м о г а е т р е б е н к у р а з в и в а т ь н а в ы к и с а м о о р г а н и з а ц и и , п л а н и р о в а н и я и с а м о к о н т р о л я , к о т о р ы е п р и г о д я т с я е м у в б у д у щ е м » , – к о м м е н т и р у е т с о б е с е д н и ц а и з д а н и я .

Майя Голубева раскрыла, как приучить ребенка к самостоятельному выполнению домашних заданий:

организуйте удобное и хорошо освещенное рабочее место для ребенка.

Уберите все мешающие факторы (телевизор, компьютерные игры, игрушки).

Убедитесь, что у ребенка есть все необходимые технические материалы (учебники, тетради, ручки, карандаши).

Определите время, когда ребенок будет выполнять домашнее задание. Придерживайтесь этого времени каждый день, даже на выходных.

Разделите время на выполнение заданий и перерывы.

« Б у д ь т е р я д о м , ч т о б ы о т в е т и т ь н а в о п р о с ы , н о н е д е л а й т е з а д а н и я з а ш к о л ь н и к а . П р е д л а г а й т е п о м о щ ь , т о л ь к о е с л и р е б е н о к с а м о б э т о м с п р о с и т . Н а п р а в л я й т е р е б е н к а , з а д а в а я н а в о д я щ и е в о п р о с ы , ч т о б ы о н с а м н а ш е л р е ш е н и е п р о б л е м ы . И , к о н е ч н о ж е , н а у ч и т е с ы н а и л и д о ч ь р а с с т а в л я т ь п р и о р и т е т ы » , - о б ъ я с н я е т п с и х о л о г .

Майя Голубева подчеркнула, что школьник должен также научиться проверять свою работу и исправлять ошибки, анализировать причины ошибок и исключать их в будущем. Но есть и ошибки, которые может совершить на этом пути каждый родитель.

« П о с т о я н н а я п р о в е р к а и и с п р а в л е н и е о ш и б о к р е б е н к а л и ш а е т е г о в о з м о ж н о с т и у ч и т ь с я н а с в о и х о ш и б к а х и р а з в и в а т ь с а м о с т о я т е л ь н о с т ь . К р и т и к а и с р а в н е н и е м о г у т п о д о р в а т ь с а м о о ц е н к у р е б е н к а и с н и з и т ь е г о м о т и в а ц и ю к у ч е б е . Р е б е н о к д о л ж е н з н а т ь , к а к и е п о с л е д с т в и я б у д у т , е с л и о н н е в ы п о л н и т д о м а ш н е е з а д а н и е . Е с л и ж е р о д и т е л и н е п о с л е д о в а т е л ь н ы в с в о и х т р е б о в а н и я х , ч а д о б ы с т р о п о й м е т , ч т о м о ж е т и з б е ж а т ь в ы п о л н е н и я д о м а ш н е г о з а д а н и я » , - а к ц е н т и р у е т э к с п е р т .

Психолог резюмировала, что упорство в выработке самостоятельности выполнения домашнего задания окупится большой наградой, как для родителя, так и для школьника.