Почему рунет смеется над альфами и стали ли дети хуже говорить

«Ты го-о-онишь! А ничё тот факт, что…» — и дальше бесконечные разговоры о вейпах, «жиже», кто кого куда и как. Мем, пародирующий типичные разговоры школьниц у подъезда, разлетелся по рунету и стал неожиданно жизненным — многие поспешили узнать в этом своих знакомых подростков и затянуть старую песню о том, «как испортилось новое поколение». Вот только делать выводы, что современные дети стали хуже владеть русским языком, несколько преждевременно, считают опрошенные «Секретом» эксперты.

Что за мем «а ничё тот факт, что»

Мем про разговоры подростков — «зумеров» и «альф» — придумали сами зумеры. Первые ролики появились в TikTok с подачи 24-летнего минского блогера Михаила Сущих (ник palswic) и его творческого объединения «баловников сквад». Видео с парочкой «баловников», изображающих попрекающих друг друга школьниц, появились летом 2024 года. Диалоги звучали примерно так:

— Т ы а д е к в а т ? А н и ч ё т о , ч т о у м е н я м а м к а з н а е т , ч т о я п а р ю , и о н а м н е ж и ж у п о к у п а е т ? — Т ы г о н и ш ь ? А н и ч ё т о , ч т о … ( и т . д . , р е п л и к и м о г у т б ы т ь л ю б о й с т е п е н и а б с у р д н о с т и « п р е д ъ я в » и о п р а в д а н и й ) .

За счёт узнаваемости и легко повторяемого языкового паттерна они быстро завирусились и породили новую волну пародий на пародию.

Юмор мема построен на намеренно неправильном, избыточном использовании лексической конструкции, сочетающей более привычные и распространённые формы «а ничего, что» и «как тебе тот факт, что».

В общем, новый вариант «мы стали более лучше одеваться».

« В э т о м м е м е о т л и ч н о о т р а ж е н о , ч т о д е т и и п о д р о с т к и , н а м о й в з г л я д , п л о х о ч у в с т в у ю т р а з н и ц у с т и л е й . С у б ъ е к т и в н о — х у ж е , ч е м п р е д ы д у щ и е п о к о л е н и я . И л и , в е р о я т н о , э т о л и ч н о д л я м е н я с т р а н н о , ч т о ш к о л ь н и к о в т а к т р у д н о и з б а в и т ь о т к а н ц е л я р и т а . Т о т м о м е н т , к о г д а я в н у т р е н н е к р и ч у : « М ы т а к н е г о в о р и л и ! » В о з м о ж н о , п о т о м у , ч т о в м о и ш к о л ь н ы е г о д ы м ы з а п о л н я л и м е н ь ш е о ф и ц и а л ь н ы х б у м а г » , — А н а с т а с и я Ц и п е н к о , с т р у к т у р н ы й л и н г в и с т , п р е п о д а в а т е л ь р у с с к о г о я з ы к а и л и т е р а т у р ы .

Вот только правда ли, что все современные подростки говорят именно так: с обилием сленга, смешением стилей и неправильным построением предложения? И не пора ли бить тревогу о «потерянном поколении»?

Филологи и учителя русского, работающие с этим поколением и поколениями до них, уверены, что масштаб проблемы сильно преувеличен.

Стали ли дети говорить хуже

Многие взрослые, даже недавно бывшие детьми, убеждены, что в нынешних подростках что-то испортилось — их развратил интернет, тик-ток, видеоигры, засилье мемов и «что там ещё у них».

А ещё, конечно же, они совершенно зря выдумали себе новый язык мемов и сленга и общаются на нём. Ну в самом деле, кто там разберётся в этих скуфах, анках и прочей кринжатине?

Однако, как водится в разговорах о поколениях, многие забывают о собственных скелетах в шкафу и брёвнах в глазу. А между тем те же миллениалы и иксы тоже внесли свою активную лепту в отдалении русского языка от образцов пушкинских времён.

« К а ж д о е н о в о е п о к о л е н и е и с п о л ь з у е т м о л о д е ж н ы й с л е н г , и к а ж д о е п р е д ы д у щ е е п о к о л е н и е э т о т с л е н г р у г а е т , з а б ы в а я о с в о е й м о л о д о с т и » , — С в е т л а н а Г у р ь я н о в а , ф и л о л о г , п р е п о д а в а т е л ь р у с с к о г о я з ы к а , п о п у л я р и з а т о р л и н г в и с т и к и .

Анастасия Ципенко отметила, что если считать наличие большой доли сленга признаком несовершенства речи, то у каждого поколения свой сленг, которым они часто злоупотребляют в юности, но который постепенно стирается, когда они уже оканчивают университет и начинают работать.

Но лингвист уверена, что сама постановка тезиса о том, что новое поколение стало говорить «хуже», некорректна.

« П о н я т н о , ч т о б е з к о л и ч е с т в е н н о г о и с с л е д о в а н и я р е ч и л ю б о е у т в е р ж д е н и е б у д е т с у б ъ е к т и в н ы м . У м е н я , к а к с т р у к т у р н о г о л и н г в и с т а п о о б р а з о в а н и ю , с р а з у м н о г о п р о б л е м с о т в е т о м : « х у ж е » п о с р а в н е н и ю с к е м ? А к а к о в ы к р и т е р и и о ц е н и в а н и я ? А к т о - т о с ч и т а л о б ъ ё м с л е н г а в р е ч и п р е д ш е с т в у ю щ е г о п о к о л е н и я ? К а к с ч и т а л , к а к о й к о р п у с т е к с т о в б р а л ? И л и — к а к у ю в о о б щ е м е т о д и к у п о д с ч ё т а в ы б р а л ? » , — А н а с т а с и я Ц и п е н к о . К р о м е т о г о , с р а в н и в а т ь р е ч ь р а з н ы х п о к о л е н и й н у ж н о в т е м о м е н т ы , к о г д а о н и в о д н о м в о з р а с т е . Я м е ж д у с в о и м н а б о р о м 2 0 1 3 г о д а и н а б о р о м 2 0 2 1 г о д а в э т о м п л а н е р а з н и ц ы н е в и ж у , а с о с в о и м п о к о л е н и е м м н е т я ж е л о с р а в н и т ь : д у м а ю , е с л и б ы о с т а л о с ь м н о г о м о и х у с т н ы х т е к с т о в о б р а з ц а 9 0 - х , я б ы т о ж е в н и х с п е р в а г о в о р и л а б е с с в я з н о . В с е м ы э т о м у п о с т е п е н н о у ч и л и с ь .

Ципенко уверена, что формирование речи в конечном итоге больше зависит не от поколения, а от того, в какой среде будет расти ребёнок. Поэтому на практике встречаются примеры как детей, чья речь остаётся на уровне подписей к мемам, так и детей, умеющих излагать свои мысли связно, развёрнуто, с использованием богатств лексики и синтаксиса.

Репетитор русского языка Ирина Л. добавила, что у современных школьников наблюдается скорее другая проблема — недостаток практики правильной устной речи.

По её словам, практически всех учеников, которые приходят подтянуть русский язык к ОГЭ и ЕГЭ, поначалу приходится «разговорить», чтобы они начали формулировать свои ответы вслух. А без такой привычки очень трудно правильно выражать мысли и на бумаге, подчеркнула она.

« С л о ж н о с у д и т ь , ч т о т о м у п р и ч и н а — н е д о с т а т о к д и а л о г а с о ш к о л ь н и к а м и д о м а и н а у р о к а х и л и ж е с к о н ц е н т р и р о в а н н о с т ь и х в н и м а н и я н а с о ц с е т я х в у щ е р б ж и в о м у о б щ е н и ю . Н о э т о н е о б щ е е , н е к а т а с т р о ф и ч е с к о е и п о п р а в и м о е . Л у ч ш е , ч т о б ы в т о м в о з р а с т е , к о г д а у н а с в п р и н ц и п е ф о р м и р у е т с я н а ш а р е ч е в а я п р и в ы ч к а , б ы л а н а с м о т р е н н о с т ь и н а с л у ш а н н о с т ь . П р и ч ё м р е ч и р а з н о й — с о в р е м е н н о й , к н и ж н о й , н а у ч н о й , п у б л и ц и с т и ч е с к о й , с л е н г о в о й . В э т о м п л а н е T i k T o k н е х о р о ш и н е п л о х , м ы в с е в с в о ё в р е м я « ц е п л я л и » в р е ч ь с л е н г о в ы е с л о в е ч к и и в ы р а ж е н и я , о с о б е н н о с м е ш н ы е . П р о с т о п о м и м о н е г о д о л ж н о б ы т ь ч т о - т о е щ ё . А г л а в н о е — к а к б ы н е п р а в и л ь н о н и г о в о р и л и п о д р о с т к и , г л а в н о е , ч т о б ы г о в о р и л и — э т о т о ч н о л у ч ш е м о л ч а н и я » , — И р и н а Л . , р е п е т и т о р .

В общем, подытожила Светлана Гурьянова, новое поколение не стало разговаривать хуже. Просто делает это по-другому. В конце концов, и сама конструкция «то, что» сильно изменилась за последние десятилетия. И сейчас мы уже используем эту связку не так, как сто лет назад, по-другому ставим запятые, изменился контекст. Быть может, и мем про школьниц однажды станет вариантом нормы.

Но о том, как сленг и намеренно или ненамеренно неправильная речь отображается на умственных способностях подростков, эта история ничего не говорит.