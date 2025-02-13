Почему рунет смеется над альфами и стали ли дети хуже говорить

«А ничё тот факт, что». Почему рунет смеётся над альфами из-за речи и стали ли дети хуже говорить
«Ты го-о-онишь! А ничё тот факт, что…» — и дальше бесконечные разговоры о вейпах, «жиже», кто кого куда и как. Мем, пародирующий типичные разговоры школьниц у подъезда, разлетелся по рунету и стал неожиданно жизненным — многие поспешили узнать в этом своих знакомых подростков и затянуть старую песню о том, «как испортилось новое поколение». Вот только делать выводы, что современные дети стали хуже владеть русским языком, несколько преждевременно, считают опрошенные «Секретом» эксперты.
Что за мем «а ничё тот факт, что»
Мем про разговоры подростков — «зумеров» и «альф» — придумали сами зумеры. Первые ролики появились в TikTok с подачи 24-летнего минского блогера Михаила Сущих (ник palswic) и его творческого объединения «баловников сквад». Видео с парочкой «баловников», изображающих попрекающих друг друга школьниц, появились летом 2024 года. Диалоги звучали примерно так:
— Ты адекват? А ничё то, что у меня мамка знает, что я парю, и она мне жижу покупает? — Ты гонишь? А ничё то, что… (и т. д., реплики могут быть любой степени абсурдности «предъяв» и оправданий).
За счёт узнаваемости и легко повторяемого языкового паттерна они быстро завирусились и породили новую волну пародий на пародию.
Юмор мема построен на намеренно неправильном, избыточном использовании лексической конструкции, сочетающей более привычные и распространённые формы «а ничего, что» и «как тебе тот факт, что».
В общем, новый вариант «мы стали более лучше одеваться».
«В этом меме отлично отражено, что дети и подростки, на мой взгляд, плохо чувствуют разницу стилей. Субъективно — хуже, чем предыдущие поколения. Или, вероятно, это лично для меня странно, что школьников так трудно избавить от канцелярита. Тот момент, когда я внутренне кричу: «Мы так не говорили!» Возможно, потому, что в мои школьные годы мы заполняли меньше официальных бумаг», — Анастасия Ципенко, структурный лингвист, преподаватель русского языка и литературы.
Вот только правда ли, что все современные подростки говорят именно так: с обилием сленга, смешением стилей и неправильным построением предложения? И не пора ли бить тревогу о «потерянном поколении»?
Филологи и учителя русского, работающие с этим поколением и поколениями до них, уверены, что масштаб проблемы сильно преувеличен.
Стали ли дети говорить хуже
Многие взрослые, даже недавно бывшие детьми, убеждены, что в нынешних подростках что-то испортилось — их развратил интернет, тик-ток, видеоигры, засилье мемов и «что там ещё у них».
А ещё, конечно же, они совершенно зря выдумали себе новый язык мемов и сленга и общаются на нём. Ну в самом деле, кто там разберётся в этих скуфах, анках и прочей кринжатине?
Однако, как водится в разговорах о поколениях, многие забывают о собственных скелетах в шкафу и брёвнах в глазу. А между тем те же миллениалы и иксы тоже внесли свою активную лепту в отдалении русского языка от образцов пушкинских времён.
«Каждое новое поколение использует молодежный сленг, и каждое предыдущее поколение этот сленг ругает, забывая о своей молодости», — Светлана Гурьянова, филолог, преподаватель русского языка, популяризатор лингвистики.
Анастасия Ципенко отметила, что если считать наличие большой доли сленга признаком несовершенства речи, то у каждого поколения свой сленг, которым они часто злоупотребляют в юности, но который постепенно стирается, когда они уже оканчивают университет и начинают работать.
Но лингвист уверена, что сама постановка тезиса о том, что новое поколение стало говорить «хуже», некорректна.
«Понятно, что без количественного исследования речи любое утверждение будет субъективным. У меня, как структурного лингвиста по образованию, сразу много проблем с ответом: «хуже» по сравнению с кем? А каковы критерии оценивания? А кто-то считал объём сленга в речи предшествующего поколения? Как считал, какой корпус текстов брал? Или — какую вообще методику подсчёта выбрал?», — Анастасия Ципенко. Кроме того, сравнивать речь разных поколений нужно в те моменты, когда они в одном возрасте. Я между своим набором 2013 года и набором 2021 года в этом плане разницы не вижу, а со своим поколением мне тяжело сравнить: думаю, если бы осталось много моих устных текстов образца 90-х, я бы тоже в них сперва говорила бессвязно. Все мы этому постепенно учились.
Ципенко уверена, что формирование речи в конечном итоге больше зависит не от поколения, а от того, в какой среде будет расти ребёнок. Поэтому на практике встречаются примеры как детей, чья речь остаётся на уровне подписей к мемам, так и детей, умеющих излагать свои мысли связно, развёрнуто, с использованием богатств лексики и синтаксиса.
Репетитор русского языка Ирина Л. добавила, что у современных школьников наблюдается скорее другая проблема — недостаток практики правильной устной речи.
По её словам, практически всех учеников, которые приходят подтянуть русский язык к ОГЭ и ЕГЭ, поначалу приходится «разговорить», чтобы они начали формулировать свои ответы вслух. А без такой привычки очень трудно правильно выражать мысли и на бумаге, подчеркнула она.
«Сложно судить, что тому причина — недостаток диалога со школьниками дома и на уроках или же сконцентрированность их внимания на соцсетях в ущерб живому общению. Но это не общее, не катастрофическое и поправимое. Лучше, чтобы в том возрасте, когда у нас в принципе формируется наша речевая привычка, была насмотренность и наслушанность. Причём речи разной — современной, книжной, научной, публицистической, сленговой. В этом плане TikTok не хорош и не плох, мы все в своё время «цепляли» в речь сленговые словечки и выражения, особенно смешные. Просто помимо него должно быть что-то ещё. А главное — как бы неправильно ни говорили подростки, главное, чтобы говорили — это точно лучше молчания», — Ирина Л., репетитор.
В общем, подытожила Светлана Гурьянова, новое поколение не стало разговаривать хуже. Просто делает это по-другому. В конце концов, и сама конструкция «то, что» сильно изменилась за последние десятилетия. И сейчас мы уже используем эту связку не так, как сто лет назад, по-другому ставим запятые, изменился контекст. Быть может, и мем про школьниц однажды станет вариантом нормы.
Но о том, как сленг и намеренно или ненамеренно неправильная речь отображается на умственных способностях подростков, эта история ничего не говорит.