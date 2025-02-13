«А ничё тот факт, что». Почему рунет смеётся над альфами из-за речи и стали ли дети хуже говорить

«Ты го-о-онишь! А ничё тот факт, что…» — и дальше бесконечные разговоры о вейпах, «жиже», кто кого куда и как. Мем, пародирующий типичные разговоры школьниц у подъезда, разлетелся по рунету и стал неожиданно жизненным — многие поспешили узнать в этом своих знакомых подростков и затянуть старую песню о том, «как испортилось новое поколение». Вот только делать выводы, что современные дети стали хуже владеть русским языком, несколько преждевременно, считают опрошенные «Секретом» эксперты.

Почему рунет смеется над альфами и стали ли дети хуже говорить
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Что за мем «а ничё тот факт, что»

Мем про разговоры подростков — «зумеров» и «альф» — придумали сами зумеры. Первые ролики появились в TikTok с подачи 24-летнего минского блогера Михаила Сущих (ник palswic) и его творческого объединения «баловников сквад». Видео с парочкой «баловников», изображающих попрекающих друг друга школьниц, появились летом 2024 года. Диалоги звучали примерно так:

Ты адекват? А ничё то, что у меня мамка знает, что я парю, и она мне жижу покупает? Ты гонишь? А ничё то, что (и т. д., реплики могут быть любой степени абсурдности «предъяв» и оправданий).

За счёт узнаваемости и легко повторяемого языкового паттерна они быстро завирусились и породили новую волну пародий на пародию.

Юмор мема построен на намеренно неправильном, избыточном использовании лексической конструкции, сочетающей более привычные и распространённые формы «а ничего, что» и «как тебе тот факт, что».

В общем, новый вариант «мы стали более лучше одеваться».

«В этом меме отлично отражено, что дети и подростки, на мой взгляд, плохо чувствуют разницу стилей. Субъективно хуже, чем предыдущие поколения. Или, вероятно, это лично для меня странно, что школьников так трудно избавить от канцелярита. Тот момент, когда я внутренне кричу: «Мы так не говорили!» Возможно, потому, что в мои школьные годы мы заполняли меньше официальных бумаг», Анастасия Ципенко, структурный лингвист, преподаватель русского языка и литературы.

Вот только правда ли, что все современные подростки говорят именно так: с обилием сленга, смешением стилей и неправильным построением предложения? И не пора ли бить тревогу о «потерянном поколении»?

Филологи и учителя русского, работающие с этим поколением и поколениями до них, уверены, что масштаб проблемы сильно преувеличен.

Стали ли дети говорить хуже

Многие взрослые, даже недавно бывшие детьми, убеждены, что в нынешних подростках что-то испортилось — их развратил интернет, тик-ток, видеоигры, засилье мемов и «что там ещё у них».

А ещё, конечно же, они совершенно зря выдумали себе новый язык мемов и сленга и общаются на нём. Ну в самом деле, кто там разберётся в этих скуфах, анках и прочей кринжатине?

Однако, как водится в разговорах о поколениях, многие забывают о собственных скелетах в шкафу и брёвнах в глазу. А между тем те же миллениалы и иксы тоже внесли свою активную лепту в отдалении русского языка от образцов пушкинских времён.

«Каждое новое поколение использует молодежный сленг, и каждое предыдущее поколение этот сленг ругает, забывая о своей молодости», Светлана Гурьянова, филолог, преподаватель русского языка, популяризатор лингвистики.

Анастасия Ципенко отметила, что если считать наличие большой доли сленга признаком несовершенства речи, то у каждого поколения свой сленг, которым они часто злоупотребляют в юности, но который постепенно стирается, когда они уже оканчивают университет и начинают работать.

Но лингвист уверена, что сама постановка тезиса о том, что новое поколение стало говорить «хуже», некорректна.

«Понятно, что без количественного исследования речи любое утверждение будет субъективным. У меня, как структурного лингвиста по образованию, сразу много проблем с ответом: «хуже» по сравнению с кем? А каковы критерии оценивания? А кто-то считал объём сленга в речи предшествующего поколения? Как считал, какой корпус текстов брал? Или какую вообще методику подсчёта выбрал?», Анастасия Ципенко. Кроме того, сравнивать речь разных поколений нужно в те моменты, когда они в одном возрасте. Я между своим набором 2013 года и набором 2021 года в этом плане разницы не вижу, а со своим поколением мне тяжело сравнить: думаю, если бы осталось много моих устных текстов образца 90-х, я бы тоже в них сперва говорила бессвязно. Все мы этому постепенно учились.

Ципенко уверена, что формирование речи в конечном итоге больше зависит не от поколения, а от того, в какой среде будет расти ребёнок. Поэтому на практике встречаются примеры как детей, чья речь остаётся на уровне подписей к мемам, так и детей, умеющих излагать свои мысли связно, развёрнуто, с использованием богатств лексики и синтаксиса.

Репетитор русского языка Ирина Л. добавила, что у современных школьников наблюдается скорее другая проблема — недостаток практики правильной устной речи.

По её словам, практически всех учеников, которые приходят подтянуть русский язык к ОГЭ и ЕГЭ, поначалу приходится «разговорить», чтобы они начали формулировать свои ответы вслух. А без такой привычки очень трудно правильно выражать мысли и на бумаге, подчеркнула она.

«Сложно судить, что тому причина недостаток диалога со школьниками дома и на уроках или же сконцентрированность их внимания на соцсетях в ущерб живому общению. Но это не общее, не катастрофическое и поправимое. Лучше, чтобы в том возрасте, когда у нас в принципе формируется наша речевая привычка, была насмотренность и наслушанность. Причём речи разной современной, книжной, научной, публицистической, сленговой. В этом плане TikTok не хорош и не плох, мы все в своё время «цепляли» в речь сленговые словечки и выражения, особенно смешные. Просто помимо него должно быть что-то ещё. А главное как бы неправильно ни говорили подростки, главное, чтобы говорили это точно лучше молчания», Ирина Л., репетитор.

В общем, подытожила Светлана Гурьянова, новое поколение не стало разговаривать хуже. Просто делает это по-другому. В конце концов, и сама конструкция «то, что» сильно изменилась за последние десятилетия. И сейчас мы уже используем эту связку не так, как сто лет назад, по-другому ставим запятые, изменился контекст. Быть может, и мем про школьниц однажды станет вариантом нормы.

Но о том, как сленг и намеренно или ненамеренно неправильная речь отображается на умственных способностях подростков, эта история ничего не говорит.

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