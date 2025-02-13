Эксперт рассказал, как готовиться к сдаче ЕГЭ

Заместитель декана факультета довузовской подготовки Высшей школы экономики Екатерина Абрамова рассказала, какие предметы сейчас наиболее востребованы и на что стоит обращать внимание при подготовке к сдаче ЕГЭ.

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Как изменился подход к подготовке за последние десять лет?

Екатерина Абрамова: ЕГЭ как инструмент, конечно, уравнял шансы для школьников из разных регионов. Многое зависит от индивидуальных особенностей ребенка и условий проживания: в каком регионе он живет, в какой учится школе, какие у будущего абитуриента ожидания от вуза. К традиционным способам подготовки в очном формате, таким как школа, самостоятельная подготовка, подготовительные курсы в вузах, репетиторы в последнее время добавились новые онлайн или гибридные форматы взаимодействия ученика или учителя.

В чем плюсы и минусы различных способов подготовки?

Екатерина Абрамова: Давайте начнем со школы. Зачастую школа организует дополнительные факультативные занятия, как правило, по предметам, которые нужно сдавать учащимся выпускных классов в формате ЕГЭ. Иногда школы привлекают для проведения подобных занятий сторонних педагогов. По какой-то причине старшеклассника может не устраивать школьный уровень подготовки. Например, он один в классе сдает определенный набор предметов и не находит "соратников" в своем направлении. Тогда ему приходится выходить за школьные рамки.

Тогда школьнику приходится готовиться к экзаменам самостоятельно?

Екатерина Абрамова: Самостоятельная подготовка возможна, но она подходит только очень мотивированным ребятам. На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) в открытом доступе можно найти образцы вариантов прошлых лет, демонстрационные варианты текущего года, требования к критериям проверки, кодификаторы по всем предметам. Ребята сами прорешивают задания из этого источника и понимают, по каким примерно темам будут вопросы на предстоящем экзамене. Нельзя говорить о том, что самостоятельная подготовка - это недейственный метод. Тем не менее большинству она дается достаточно тяжело.

В чем преимущества групповых занятий перед индивидуальными?

Екатерина Абрамова: Многие родители по-прежнему уверены, что ребенку обязательно нужен человек, который будет работать с ним один-на-один в удобном ритме. Возможно, есть некоторые ребята, для которых в силу некоторых особенностей характера или медлительности это единственный верный путь. По опыту факультета довузовской подготовки, для большинства других школьников занятия в группах более эффективны. Особенно хороши в этом смысле малые группы.

Школьники видят здоровую конкурентную среду. Им есть за кем тянуться и на кого ориентироваться. Они включены в сообщество мотивированных ровесников, которые собрались в одной аудитории ради общей цели. Мы советуем родителям обращать больше внимания на этот способ подготовки. Он исключает ту вакуумность, которая создается при индивидуальной работе. Родителям важно знать, что для контроля за освоением учебной программы в период подготовки школьники должны на регулярной основе писать проверочные работы в формате экзамена. Рейтинг выпускников факультета довузовской подготовки составляется по результатам контрольных работ. Лучшие выпускники ФДП получают преференции при поступлении в бакалавриат.

А если все же школьник выбрал индивидуальную подготовку, куда он может обратиться?

Екатерина Абрамова: Например, у нас на факультете довузовской подготовки в Высшей школе экономики работают преподаватели из университетов, эксперты с большим реальным опытом проверки и подготовки в формате разработки ЕГЭ, кандидаты наук. Многие организации предоставляют школьникам преференции и льготы при поступлении в университеты. Родителям важно постоянно отслеживать эффективность работы репетитора и получить обратную связь.

А что по поводу онлайн-школ? Насколько они эффективны при подготовке к ЕГЭ?

Екатерина Абрамова: Онлайн-школы сейчас наиболее популярны среди одиннадцатиклассников. Чтобы не ошибиться с выбором, родителям и школьнику важно отслеживать динамику результатов ребенка. Нужно, чтобы был какой-то измеряющий фактор: обратная связь, отзывы, рейтинговая система.

Насколько, по вашему мнению, доступна подготовка к экзаменам с финансовой точки зрения?

Екатерина Абрамова: Тот уровень цен, которые установлены на факультетах довузовской подготовки, другие системные структуры для подготовки, абсолютно конкурентны. Они растут медленнее по сравнению с услугами репетиторов. К счастью, сейчас прослеживается прозрачное ценообразование в этой сфере. Родители заранее понимают, сколько они будут платить за обучение по периодам - месяц, полгода и даже год.

Какие экзамены и направления сейчас наиболее востребованы среди выпускников?

Екатерина Абрамова: Ультрасовременным и наиболее востребованным направлением является IT. Понятно, что внешняя социальная ситуация влияет на этот выбор, и ребята стремятся к высокооплачиваемой работе. Абитуриенты сдают информатику и профильную математику. Русский язык остается массовым экзаменом, так как его сдают все направления без исключения, и поэтому к нему готовятся как те, кто поступает на дизайн, так и те, кто выбирает факультет компьютерных наук или физики.

Для вузов с творческими образовательными программами большим спросом для подготовки пользуется литература, особенно у ребят, поступающих на дизайн, журналистику и медиакоммуникации.

Продолжается спрос на английский язык, так как многие образовательные программы, включая международную экономику и регионоведение, ведутся на английском языке. Популярна образовательная программа Фундаментальная и компьютерная лингвистика, программа на стыке IT и филологии, для поступления на которую в НИУ ВШЭ также требуется сдача ЕГЭ по иностранному языку.

Образовательная программа Психология также остается популярным направлением, которое требует сдачи математики и биологии. Биотехнологии и все, что с ними связано, вызывают большой интерес у поступающих.

По публиковавшимся ранее данным, победители и призеры олимпиад в 2024 году заняли от 1% до 17,8% бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета в российских вузах. Что вы думаете об этой альтернативе сдаче экзаменов?

Екатерина Абрамова: Раньше Олимпиадное движение являлось способом поступления в вузы. Сейчас количество олимпиад и льгот постепенно сокращается. Ко Всероссийской олимпиаде школьников, скорее всего, будет сохраняться большой интерес. Сокращается количество перечневых олимпиад. Рекомендуем внимательно следить за изменениями в правилах приема в вузы, они обновляются ежегодно. Их публикуют Российский совет олимпиад школьников, Министерство образования. Плюс, каждый год вузы вносят свои изменения. Поэтому нужно смотреть сайты конкретных вузов и изменения в правилах их приема.

Какие изменения в ЕГЭ стоит отслеживать будущим выпускникам?

Екатерина Абрамова: Обязательно каждый год нужно следить за новостями ФИПИ. Демоверсии, как правило, появляются осенью позже, уже после начала учебного года - это октябрь-ноябрь. И очень важно знать все обновления и изменения в правилах приема в вуз, куда абитуриент планирует подавать заявление.